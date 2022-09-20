Màu sắc may mắn của 12 con giáp năm Quý Mão2023: Nên chọn - nên tránh màu nào để hóa HUNG thành CÁT, vận khí vượng suốt cả năm?

Do đó việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và tuyệt vời; không chỉ tự tin thể hiện phong cách bản thân, mà còn giúp bạn may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc nhờ nguồn năng lượng tích cực mà nó mang tới.

Trong phong thủy, màu sắc được coi là một trong những yếu tố quan trọng có thể tác động với vận may – vận xui của mỗi người.

Chúng ta có thể tận dụng các quần áo, màu sắc kể trên để mặc hằng ngày, nhất là các dịp trọng đại nếu chọn những màu sắc này cho quần áo thì lại càng tốt hơn, giúp bạn nhận được nhiều năng lượng tích cực.

Năm 2023 là năm Quý Mão thuộc mệnh Kim (Kim Bạch Kim). Do đó, màu sắc phong thủy may mắn năm 2023 nhìn chung sẽ là các màu thuộc hành Kim bao gồm màu trắng, màu xám, màu bạc. Mặt khác, theo thuyết ngũ hành, Thổ sinh Kim, cho các màu thuộc hành Thổ như vàng, nâu, be vàng cũng may mắn không kém.

Tuy nhiên, quan niệm phong thủy cũng cho rằng, mỗi con giáp đều có màu sắc may mắn riêng, giúp tăng thêm niềm vui, bình an cho một năm mới. Năm 2023 tới, màu nào sẽ giúp cho bản mệnh đón những điều tốt lành, tiền tài dư dả, sức khỏe dồi dào, tránh được những điều không may có thể xảy ra?

Ảnh minh họa: Internet

Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tìm được màu sắc phù hợp với con giáp của mình trong năm nay nhé.

1. Người tuổi Tý

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý vẫn nằm trong vòng hạn Tam Tai, thêm tác động từ cục diện Hình Thái Tuế nên về tổng thể năm Quý Mão vẫn được đánh giá là một năm chưa dứt muộn phiền với con giáp này. Vận khí chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với năm trước đó.

Vậy nên, việc sử dụng màu sắc hợp tuổi sẽ giúp gia tăng cát khí, hóa giải những vận xui mà bản mệnh có thể đối mặt trong năm nay. Theo đó, tuổi Tý có thể lựa chọn các màu hợp với từng phương diện như sau:

- Màu sắc may mắn cho tuổi Tý năm 2023:

Màu xanh lục tốt cho sự nghiệp, làm ăn

Màu xanh lục, xanh lá cây được cho là sẽ mang tới nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của Tý trong năm 2023.

Tử vi tuổi Tý 2023 cho biết, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm bền chí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Nhưng nếu biết cách tận dụng màu xanh lục một cách hợp lý trong cuộc sống của mình, con giáp này có thể tự mình cải thiện vận mệnh, tạo ra những bước phát triển bất ngờ.

Theo đó, nếu Tý muốn có sự chuyên nghiệp hơn, hoặc muốn công việc có những bước đột phá lớn hơn và rõ ràng hơn, đồng thời muốn có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến tốt hơn, vậy thì đừng bỏ qua tầm quan trọng của màu xanh lục.

Đồng thời, bạn cũng có thể chọn phụ kiện màu xanh lá, như quần áo, túi xách, trang sức... Màu sắc này sẽ giúp bạn có sự mở mang về trí óc, tinh thần bình hòa, đưa ra nhiều ý tưởng phù hợp với từng hoàn cảnh, từ đó sẽ có cơ hội thành công cao hơn, nhất là khi đi đàm phán dự án.

Vậy nên nếu như Tý muốn công việc trong năm 2023 của mình có sự trôi chảy, đánh đây thắng đấy, vạn sự đại cát đại lợi thì hãy bổ sung gam màu này trong cuộc sống nhé!

- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu nâu, vàng nâu

Màu sắc kiêng kị đối với người tuổi Tý năm 2023 là màu nâu, vàng nâu. Nếu người tuổi Tý muốn tránh vận khí ngày càng sa sút thì không nên chọn đồ có màu này.

Hơn nữa, màu nâu còn có thể khiến cho cảm xúc của bản thân bạn không ổn định, thiếu sự tỉnh táo, không đưa ra những quyết định sáng suốt sẽ không có lợi cho sự phát triển ở nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Người tuổi Sửu

Khá nhiều tin vui sẽ tới với người tuổi Sửu trong năm 2023 khi đây được nhận xét là một năm vượng vận khí với con giáp này. Nhờ cục diện tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mệnh, cuộc sống của Sửu ít biến động hơn, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

Để duy trì cát khí trong cả năm, bạn đừng quên vận dụng các màu sắc hợp tuổi mình trong năm Quý Mão như sau:

- Màu sắc may mắn cho tuổi Sửu năm 2023:

Màu đen vượng sự nghiệp:

Màu đen là một trong những màu may mắn đối với người tuổi Sửu năm 2023, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp.

Bước sang năm Quý Mão, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt. Có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Nếu biết cách tận dụng gam màu đen may mắn một cách thích hợp trong năm 2023, bạn có thể tạo ra nhiều sự đột phá bất ngờ đấy.

Màu sắc này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của bạn rất hiệu quả và nâng cao hiệu suất, giải quyết khá nhiều vấn đề mới cũ, có thêm nhiều không gian để phát huy năng lực.

Sửu có thể sử dụng nhiều yếu tố màu đen hơn trong cuộc sống, chẳng hạn như mặc quần áo, giày, tất, phụ kiện, đồng hồ,…

Người đang tìm việc dùng nhiều màu đen có thể nâng cao vận khí và giúp bạn có được cơ hội việc làm tốt hơn. Đồng thời, bạn có thể đặt mua tấm lót chuột màu đen trong phòng làm việc cũng có thể giúp sự nghiệp của bạn phát triển lên một tầm cao hơn.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu xám, khói

Màu sắc kiêng kị đối với người tuổi Sửu năm 2023 là màu xám, màu khói. Các gam màu này sẽ khiến người tuổi Sửu tăng thêm nhiều hung khí, đặc biệt nó còn có thể che mờ lý trí, khiến bạn không biết phải làm thế nào để đối phó với sự lôi kéo của kẻ tiểu nhân.

Những cuộc đối đầu, tranh cãi của tuổi Sửu với tiểu nhân thường là vô ích, nhưng cuối cùng tuổi Sửu lại là người chịu thiệt. Đối mặt với sự lôi kéo của kẻ tiểu nhân, người tuổi Sửu sẽ càng trở nên cáu gắt, nóng nảy, để lộ ra nhiều sơ hở.

Ảnh minh họa: Internet

3. Người tuổi Dần

Năm 2023, tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực ở nhiều phương diện bao gồm công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm. Nay nay bản mệnh có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu thăng tiến trong công việc và đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Nếu biết cách sử dụng màu sắc hợp mệnh năm Quý Mão, bạn sẽ càng vượng vận hơn nữa.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Dần năm 2023:

Màu xanh lam, xanh nước biển vượng tài:

Xem tử vi tuổi Dần năm 2023, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo.

Màu xanh lam, xanh nước biển được cho là sẽ tăng cường vận may cho bản mệnh ở phương diện tài lộc này. Với việc bổ trợ thêm 2 sắc xanh này vào cuộc sống, tài chính của Dần sẽ được cải thiện nhanh chóng, tăng cường xã giao, gặp gỡ các đối tác, khách hàng tiềm năng. Dù vậy, bạn vẫn nên tính toán thận trọng để tránh sai một ly đi một dặm.

Một số người có ý định từ chức, chuyển công tác hoặc chuyển nghề, cần phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sử dụng màu xanh lam sẽ giúp bạn tìm lại cảm hứng xưa cũ, tự tin hơn vào lựa chọn của bản thân.

Nhìn chung trong năm 2023, nếu tuổi Dần có thể tiếp xúc nhiều hơn với màu xanh lam, xanh nước biển, chẳng hạn như sử dụng một số vật dụng có màu sắc này để trang trí nhà cửa, trang phục, phụ kiện, trang sức... bạn có thể tăng cường vận may của mình.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu đen

Màu sắc kiêng kị của tuổi Dần năm Quý Mão 2023 là màu đen. Nếu Dần thường xuyên tiếp xúc với màu đen sẽ dễ trở nên nóng nảy, khó giao tiếp với người khác, một khi xảy ra cãi vã rất dễ chuyện bé xé ra to. Khi bạn không thể kiểm soát được tính nóng nảy của mình, có thể còn gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, việc thường xuyên sử dụng màu đen sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần mà còn có thể vô tình làm mất lòng nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Khi đó, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên sẽ bị tổn hại rất nhiều. Vì vậy, hãy chắc chắn tránh màu đen càng nhiều càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

4. Người tuổi Mão

Trong năm tuổi, người tuổi Mão chắc chắn khó tránh bất lợi ở nhiều phương diện. Tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cố gắng hơn rất nhiều.

Đừng quên sử dụng các màu sắc may mắn dưới đây để hạn chế phần nào xui xẻo có thể gặp phải nhé.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Mão năm 2023:

Màu vàng cam tăng sự tự tin trong sự nghiệp:

Chịu hạn năm tuổi, Thái Tuế đè nặng, sự nghiệp của người tuổi Mão chững lại, kế hoạch dễ đổ bể. Biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.

Để giảm bớt xui khí, đương số có thể tăng thêm sắc cam trong cuộc sống của mình bởi đây là màu sắc may mắn cho phương diện sự nghiệp của bạn.

Sắc cam vốn tượng trưng cho sự quý phái và khái chất tự tin, điều này có thể giúp tăng thêm sự tự tin trong sự nghiệp, để người tuổi Mão phát huy cao độ trong năm 2023, vượt qua giai đoạn bế tắc một cách nhanh chóng và lấy lại sự ổn định.

Đồng thời, màu cam cũng là màu lý tưởng giúp giải tỏa áp lực công việc của người tuổi Mão. Với sự trợ giúp của màu cam may mắn, con giáp này có thể vượt qua thăng trầm của sự nghiệp và đạt được thành công xứng đáng với nỗ lực mình đã bỏ ra. Chỉ cần người tuổi Mão thường xuyên mặc thêm quần áo màu cam là có thể cải thiện đáng kể vận trình sự nghiệp.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu xám

Màu sắc kiêng kị của tuổi Mão năm 2023 là màu xám, màu này sẽ khiến tuổi Mão sinh ra những cảm xúc tiêu cực như dễ trở nên nóng nảy, gắt gỏng... Khi bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, các mối quan hệ cũng dễ xấu đi.

Hơn nữa, vô tình sử dụng quá nhiều màu sắc kiêng kị còn có thể gây ra tai họa bất ngờ, như té ngã, trượt chân... do đó bạn tốt nhất nên tránh màu sắc này trong năm 2023.

Ảnh minh họa: Internet

5. Người tuổi Thìn

Là con giáp phạm Tam Tai 2023, năm Quý Mão khá khó khăn với người tuổi Thìn. Mở mang thêm công việc khó mà thành, tiền bạc kiếm được nhưng hao hụt nhiều. Để cải thiện vận trình, bạn có thể sử dụng thêm các màu sắc may mắn dưới đây:

- Màu sắc may mắn cho tuổi Thìn năm 2023:

Màu xanh lá tăng cảm giác đáng tin cậy:

Màu xanh lá cây là một trong những màu may mắn đối với người tuổi Thìn năm 2023. Vốn dĩ đây là một màu sắc khá “nịnh mắt”, mang tới cảm giác dễ chịu cho người đối diện, bởi xanh lá tượng trưng cho mùa xuân và sức sống mạnh mẽ, sinh sôi.

Gam màu này còn đại diện cho sự tươi mới, hy vọng và tràn đầy sức sống, là màu của thiên nhiên và sẽ mang đến cho con người cảm giác an toàn, êm đềm và thoải mái.

Những người tuổi Thìn vốn không gặp nhiều may mắn trong năm 2023 thì có thể sử dụng thêm màu sắc này trong cuộc sống của mình. Nó sẽ giúp bạn trở nên năng động, giàu năng lượng, hoạt bát và dễ tạo được thiện cảm với người khác. Điều này rất hữu ích cho kế hoạch xây dựng các mối quan hệ xã giao của Thìn.

- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu xanh dương

Màu kiêng kị của tuổi Thìn trong năm 2023 là màu xanh dương. Gam màu này dễ khiến bạn phân tâm, xao nhãng những nhiệm vụ chính. Thậm chí, Thìn còn có thể gặp vấn đề với việc đưa ra quyết định do sắc xanh dương ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

6. Người tuổi Tị

Năm 2023 là một năm có tốt có xấu với người tuổi Tị. Tuy các dấu hiệu khởi sắc chưa thật sự rõ ràng nhưng vẫn là tín hiệu đáng mừng, chỉ cần bạn nỗ lực nhiều hơn thì không khó để đạt được điều mình muốn.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Tị năm 2023:

Màu tím tốt cho sự nghiệp:

Năm 2023, màu sắc vượng sự nghiệp của người tuổi Tị là màu tím.

Những người sinh năm Tị nhìn chung là những người rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc nên luôn đặt ra những yêu cầu rất khắt khe, chính điều đó khiến bạn không lúc nào được nhàn hạ và cũng có thể vô tình đắc tội với người khác vì cái tính cầu toàn của mình.

Màu tím có thể ổn định tâm trạng của người tuổi Tị,, tiếp thêm sức mạnh, thúc đẩy vận may sự nghiệp một cách hiệu quả, giúp người tuổi Tỵ vượt qua mọi trở ngại, gặt hái thành công.

Màu sắc này còn sẽ giúp bản mệnh phát huy được điểm mạnh của mình, đồng thời biết mình biết ta, đưa ra những quyết định đúng đắn. Bạn cũng sẽ tránh được những tranh chấp, thị phi không đáng có.

- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu xám bạc

Trong năm 2023, màu kiêng kị của người cầm tinh Rắn là màu xám bạc, đây là gam màu có tác động rất xấu tới phương diện sức khỏe của bản mệnh.

Nếu sử dụng quá nhiều màu xám bạc, bạn có thể gặp những vấn đề bất lợi về thể trạng như dễ ốm đau, thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám bệnh, không những tốn tiền mà còn khiến tinh thần sa sút.

Ảnh minh họa: Internet

7. Người tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ 2023 dự báo, năm Quý Mão sẽ là năm khá khó khăn đối với con giáp này do cục diện Phá Thái Tuế tác động. Hàu hết các phương diện đều gặp bất lợi, một số dự định tạm gác lại vì gặp trở ngại, đa phần do cạnh tranh, thị phi.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Ngọ năm 2023:

Màu trắng, be sữa vượng công danh:

Mức độ xui xẻo trong năm vướng hạn Tương Phá với lưu niên của tuổi Ngọ sẽ giảm đáng kể nếu bạn thường xuyên “kết thân” với màu trắng và be sữa thường ngày cho mình.

Những gam màu tinh khiết này sẽ giúp bảo vệ cuộc sống của Ngọ khỏi sát khí và những kẻ xấu quấy phá. Đồng thời còn giúp cải thiện vận may, sự nghiệp theo chiều hướng tích cực.

Công việc nhờ vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, Ngọ có thể dễ dàng hơn trong việc đạt mục tiêu mà mình đã đề ra. Người mới có thể nhanh chóng hòa nhập, làm quen với nội dung công việc mới.

- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu nâu vàng

Màu sắc kiêng kị của tuổi Ngọ trong năm 2023 là nâu vàng, bởi màu sắc này được cho là sẽ gây ra một số ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm của bản mệnh.

Nếu Ngọ thường xuyên mặc trang phục màu nâu vàng sẽ làm gia tăng những va chạm với nửa kia, gây ra nhiều xung đột, tình cảm ngày càng xấu đi. Bạn càng liều lĩnh, bốc đồng trong cách nói năng và hành xử, càng dễ dễ xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, từ đó phá hủy tình cảm của cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

8. Người tuổi Mùi

Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở, người tuổi Mùi có thể hy vọng vào một năm 2023 đầy sáng sủa với những điều may mắn và tốt lành sẽ tới. Hầu hết các phương diện đều có sự khởi sắc. Để tăng thêm vượng khí, đừng quên sử dụng các màu sắc may mắn trong năm của bạn.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Mùi năm 2023:

Màu xanh lục cải thiện các mối quan hệ:

Vào năm 2023, màu sắc may mắn của tuổi Mùi đầu tiên phải kể đến màu xanh lục. Đây là màu sắc có thể giúp Mùi cải thiện được các mối quan hệ xung quanh mình.

Tuổi Mùi vốn là con giáp sôi nổi và hướng ngoại, tăng cường sắc xanh lục trong cuộc sống sẽ giúp bạn biết vận dụng sự khéo léo trong giao tiếp của mình để tìm kiếm những người chung ý tưởng, đồng điệu về tâm hồn.

Chẳng những vậy, màu sắc này còn rất có lợi cho người độc thân trong việc cải thiện nhân duyên. Những ưu điểm của bạn sẽ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ, triển vọng thoát kiếp độc thân cao hơn so với trước đây.

- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu trắng

Màu sắc kiêng kị của tuổi Mùi trong năm 2023 chính là màu trắng. Đây được cho là màu có tác động xấu tới phương diện sức khỏe của bản mệnh.

Các vật dụng trong nhà phải cố gắng tránh các yếu tố màu trắng. Ngoài ra, trong trang phục hàng ngày, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các yếu tố màu trắng. Nếu đi dự một đám cưới, bạn không nên mặc cả cây màu trắng, có thể kết hợp thêm các màu sắc khác để tổng thể hài hòa.

Ảnh minh họa: Internet

9. Người tuổi Thân

Năm 2023 của tuổi Thân tuy có chút bình ổn hơn so với năm trước. Tuy nhiên, đương số vẫn trong năm giữa Tam Tai nên mưu sự vất vả hơn người, trục trặc dăm ba bận mới thành.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Thân năm 2023:

Màu xám thu hút vận may:

Màu xám được cho là gam màu may mắn của Thân trong năm 2023 khi nó giúp thu hút vận may và các nguồn năng lượng tích cực tới gần bạn, tích lũy đủ năng lượng cho tương lai, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Màu sắc này giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc giao tiếp. Giúp bạn thuận lợi hơn trong những việc thương lượng và đàm phán, vô cùng phù hợp với người làm về ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng, thương thuyết hợp đồng...



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu hồng tía

Màu sắc kiêng kị của Thân trong năm năm 2023 là màu hồng tía. Đây là gam màu có thể khiến những chú Khỉ dễ bị trái ý trong công việc và học tập, tính tình trở nên nóng nảy, thiếu ổn định, thường xuyên bỏ ngang trong công việc.

Về phương diện cá nhân, nó cũng sẽ kích thích tính tự cao và hiếu thắng của bản mệnh, làm xấu đi các mối quan hệ hiện có. Thậm chí Thân có thể bị tiểu nhân vu khống, chơi xấu sau lưng khiến công việc không thể tiến triển thuận lợi, tiền lương và thu nhập cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

10. Người tuổi Dậu

Tổng thể vận trình năm 2023 của tuổi Dậu khá khó khăn, dễ gặp nhiều xui xẻo như điều tiếng thị phi hay bị cạnh tranh không lành mạnh. Trong năm không nên mưu cầu sự lớn, trái lại, nên thu mình học hỏi để chờ thời cơ đến.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Dậu năm 2023:

Màu cam vượng công danh:

Màu sắc may mắn cho người tuổi Dậu năm 2023 là màu cam. Màu cam có thể giúp con giáp này phát triển lên một tầm cao hơn trong sự nghiệp.

Sử dụng màu cam thường xuyên, bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình, gây ấn tượng với cấp trên. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ giảm bớt được những cạnh tranh, mâu thuẫn không cần thiết trong môi trường làm việc.

Tất nhiên, muốn đạt được nhiều hơn thì bạn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn trong công việc, không thể chỉ dựa vào màu sắc.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu xanh lá cây

Màu kiêng kị của tuổi Dậu năm 2023 là màu xanh lá cây, sẽ khiến bản mệnh có thể gặp phải nhiều thử thách và đứng trước những lựa chọn khó khăn. Bạn có thể rơi vào trạng thái vô cùng rối ren, thậm chí nghi ngờ tương lai của mình, luôn phải canh cánh trong lòng và tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

11. Người tuổi Tuất

Quý Mão 2023 hứa hẹn là năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Tuất. Đương số có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc. Gia đình sẽ đón hỷ tín trong năm.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Tuất năm 2023:

Màu be sữa, kaki hút năng lượng tích cực:

Năm 2023, màu sắc may mắn của người Tuất đầu tiên phải kể đến là màu be sữa, kaki. Đây là các gam màu có tác dụng hút năng lượng tích cực về cho con giáp này.

Chủ yếu là các màu sắc này rất ôn hòa và trung tính, một màu rất hợp với người tuổi Tuất. Màu be không gay gắt hoặc mạnh mẽ như đen hoặc trắng, nó luôn ở mức độ nhẹ nhàng và tươi sáng, dễ chịu. Và điều này hoàn toàn giống với tính cách của người tuổi Tuất, tương đối khiêm tốn và không thích thể hiện.

Vì vậy, màu be sữa hay kaki rất tốt cho người tuổi này trong năm 2023, nó sẽ tăng thêm sức sống và sự phóng khoáng cho con giáp này.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu hồng phấn

Màu sắc kiêng kị đối với người tuổi Tuất trong năm 2023 là màu hồng phấn bởi nó có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên xấu đi, dù là với đồng nghiệp hay gia đình, bạn bè thì cũng khó giữ được không khí hòa thuận.

Trong cuộc sống gia đình không nên chọn rèm cửa hay khăn trải bàn màu hồng phấn, nếu không sẽ mang nhiều tai họa vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

12. Người tuổi Hợi

Tổng thể năm 2023 của tuổi Hợi được đánh giá là cát lành, mở ra nhiều cơ hội tốt trong công việc. Có điều, cần chú ý vấn đề đi lại kẻo gặp tai nạn bất ngờ.

- Màu sắc may mắn cho tuổi Hợi năm 2023:

Màu xanh da trời vượng công danh:

Theo quan điểm ngũ hành, người tuổi Hợi thuộc hành Thủy, vì vậy những thứ thuộc tính Thủy sẽ rất tốt với con giáp này, ví dụ như màu xanh da trời.

Đâu là một gam màu lạnh, tạo ra cảm giác mát mẻ. Dù là ở nơi làm việc hay trong cuộc sống, tông màu xanh lam đều khiến người ta rất thoải mái và đầu óc sáng suốt. Màu sắc trầm tĩnh này có thể dễ dàng khiến bạn được người khác yêu thích, tăng sự thu hút với người đối diện.

Thường xuyên sử dụng màu này, tuổi Hợi sẽ tự tăng cơ hội gặp gỡ quý nhân. Bạn có đủ tự tin để nắm bắt cơ hội trước mắt, không chần chừ, do dự, nhường cho người khác nữa.



- Màu kị năm 2023 nên tránh: Màu nâu

Màu sắc kiêng kị của Hợi trong năm 2023 là màu nâu, màu sắc này có thể khiến bạn suy nghĩ chủ quan, bất cẩn, dễ đưa ra những nhận định sai lầm và vội vàng mà không tính tới hậu quả có thể gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.