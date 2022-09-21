Cổ nhân dặn dò: Nhất định "3 loại tiền không cho vay, 3 loại lễ không tùy tiện và 3 con đường không được phép đi"

2. Không cho vay tiền vì sĩ diện, chỉ làm việc đó với những người thực sự cần chúng ta giúp đỡ và chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Một số người thân không thể đối diện, không thể chào hỏi nhau vì mượn tiền không trả, điều này thật vô cùng phiền phức. Không những dễ thất thu mà còn khó thiết lập mối quan hệ với người thân nên cách tốt nhất là không nên vay mượn.

1. Những người chơi tín dụng không nên cho họ vay tiền, nếu họ thực sự gặp khó khăn, số tiền đã cho vay cũng có thể được đưa ra trực tiếp. Vì loại người này dễ không trả được tiền và nếu vay lần này mà không vay lần sau thì có thể sẽ còn ôm mối hận.

Có ba điều không nên tuân theo lễ, từ xa xưa chúng ta thường có văn hóa bàn rượu, nhưng cũng có những quy định phải tuân theo lễ, đối với người không coi trọng thì không cần theo lễ.

3. Không cho vay nặng lãi, nhiều người cho vay nặng lãi đều bị hủy hoại, vì khi cho vay nặng lãi ngày càng nhiều nên hầu hết mọi người đều không kham nổi.

1. Người chạy tiền làm tiệc, hiện tại có thói quen dùng tiền tiệc, chỉ cần trong nhà xảy ra một chút chuyện cũng nhất định phải làm yến tiệc, loại người này chắc là lưu hành tiền rượu, cần cân nhắc. Đó không phải là lớn, vì vậy không cần phải đi dự tiệc.

2. Người không tiếp xúc nhiều năm, đã lâu không liên lạc, nhưng khi trò chuyện là gọi đi uống rượu để cậy nhờ. Đương nhiên, loại người này không cần nhất thiết phải gặp, cũng đừng cảm thấy xấu hổ.

3. Đối với những người không đưa ra lời mời cụ thể, đôi khi chúng ta biết được từ những người khác rằng ai đó đã tổ chức một bữa tiệc, nhưng không nhận được lời mời bằng miệng, vì vậy đừng tham gia vào cuộc vui. Điều này có nghĩa là những người khác sẽ không để ý đến bạn và bạn không cần phải vội vàng xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

3 con đường không đi

1. Trong lúc khó khăn, những người vốn thường khó chịu với bạn bỗng trở nên nhiệt tình, phần lớn con đường này không thể đi được, nguyên nhân có lẽ là những cạm bẫy ẩn giấu.

2. Đường nguy hiểm chưa thử thì đừng đi. Hồi còn trẻ, chúng ta đều nghĩ mình là siêu nhân, nghĩ mình có khả năng ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống của người khác. Năm tháng trôi qua đã nhiều trải nghiệm, bước qua vài ngõ bụi trần, chợt hiểu ra rằng mình thật ngốc nghếch. Những con đường chưa từng bao giờ thử thì đừng nghĩ mình hoàn toàn có thể vượt qua.

3. Con đường mà hầu hết mọi người đi, điều đó không có nghĩa là bản thân mình cũng phù hợp, trong cuộc sống, chúng ta nên tìm vị trí của chính mình và đi một số con đường phù hợp với bản thân. Đừng đi một mình, và đừng đi theo đám đông.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.