Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 20:59

Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này có mệnh phú quý, là mệnh phu nhân, được phúc đức bao bọc cả đời.

Tóc mềm mại

Người phụ nữ có tóc mềm mại thường có tính cách điềm đạm, dịu dàng, suy nghĩ tích cực, từ đó mà cuộc sống an bình, thư thái. Trong gia đình, người phụ nữ này đóng vai trò cân đối hài hòa các mối quan hệ, chu toàn mọi việc trong nhà, bề trên người dưới đều ưng thuận.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khuôn mặt chữ Điền

Khuôn mặt chữ Điền là trán hình vuông, khung xương quai hàm nhô ra, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Người phụ nữ sở hữu nét tướng này có tâm tính lương thiện, lối sống phóng khoáng. Họ rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Do đó, họ dễ lọt vào "mắt xanh" của những gia đình danh giá, được hưởng số mệnh phú quý.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mắt to, ánh nhìn có thần sắc

Phụ nữ có đôi mắt to, thần sắc tốt đều xinh đẹp, tâm  hồn ngây thơ, trong sáng. Họ có tính cách cởi mở, tốt bụng và rất lạc quan. Chính vì thế mà được phúc khí bao bọc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ sẽ được chồng giỏi giang, thương yêu hết mực.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mũi cao và thẳng

Phụ nữ có mũi cao và thẳng thường rất thong minh, dù không thành công trên con đường học hành nhưng cũng giỏi ở ngành nghề đã chọn. 

Hơn nữa, hụ nữ có sống mũi cao, thẳng, Sơn Căn rộng và đầy, cánh mũi nở to thường có mệnh phú quý, là mệnh phu nhân, được gả vào gia đình giàu có.

Sau khi kết hôn, người này được nhờ chồng, đồng thời cũng phò tá tốt cho chồng. Vậy nên họ luôn được chồng yêu mến, cưng chiều.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung sâu, rõ ràng

Đa phần phụ nữ có Nhân trung (phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống) sâu, rõ ràng đều có khả năng sinh con tốt, con cháu đề huề. Hơn thế, chúng còn thông minh, nhiều phúc đức, có hiếu với cha mẹ. 

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tướng cằm đầy đặn

Người phụ nữ tướng cằm đầy đặn có tính cách lạc quan, yêu đời, dễ hòa hợp, thân thiện với mọi người xung quanh. Đặc biệt với người có hai cằm là quý tướng, giúp hưng vượng nhà chồng.

Có được người vợ luôn được bao bọc bởi phúc khí như vậy, gia đình trong ấm ngoài êm, kinh tế ngày càng phát triển dồi dào.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 7 nét phúc tướng này xác định mang mệnh Phu nhân, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận SUNG TÚC VIÊN MÃN - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dái tai to bản và dày dặn

Người phụ nữ kiểu tai này nhất định được hưởng số mệnh tốt, phúc đức bao bọc cả đời. Bản thân họ khoan dung, độ lượng, hết mực quan tâm, chăm sóc người xung quanh, nhìn chung nhân duyên tốt đẹp. Phúc khí ở người phụ nữ này cực lớn, cả gia đình sẽ tiếp nhận được phúc khí của họ mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn, dư dả về vật chất. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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