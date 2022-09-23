Người xưa căn dặn, “Nhà có 3 khoảng trống, con cháu cả đời nghèo” là ám chỉ điều gì?

Thức ăn của gia đình hầu hết đều xuất phát từ gian bếp. Đây là nơi hừng hực lửa khói, những món ăn được đưa ra từ bếp khiến người ta thấy hạnh phúc, ấm áp.

Cái ăn là của trời cho. Quần áo thêm, bớt 1 cái cũng không ảnh hưởng nhưng bữa đói bữa no thì sức khỏe sẽ suy sụp. Con người không có sức khỏe thì giàu có, hạnh phúc cũng không hưởng được.

Người ta nhắc đến nhà là nghĩ đến bếp, bếp ấm thì nhà mới vượng. Khi bạn vào nhà bếp và nhìn thấy thức ăn sẵn có thì bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái về thể chất và tinh thần. Ngược lại, vào nhà bếp mà không tìm được cái gì ăn thì người ta sẽ thấy chán nản.

Ảnh minh họa: Internet

Về phong thủy, ít ai biết rằng, căn bếp trống trải lâu dài sẽ khiến gia đình bị hao hụt tài sản, của cải. Những thứ cần thiết trong nhà bếp như gạo, mì, dầu, muối là một loại tích lũy của cải, có thể thấy từ thái độ của một gia đình, rằng bạn có biết tích lũy tài sản hay không.

Một người không biết nấu ăn, không chăm lo sức khỏe cho mình và gia đình, không chị thương chịu khó thì cũng ít biết cách yêu thương và chịu trách nhiệm về nhiều việc khác.

Trong phong thủy, bếp thường xuyên nổi lửa nấu ăn có nghĩa gia đình thường xuyên sum vầy, có khách khứa, giữ mối quan hệ tốt với mọi người.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình này có quan hệ rộng, sẽ giúp ích nhiều cho công việc làm ăn và sự nghiệp sau này. Gia đình thường xuyên sum họp ăn uống với nhau có nghĩa là gia đình hạnh phúc, êm ấm, trên thuận dưới hòa. Ngược lại, có nghĩa là gia đình này vắng vẻ, yên ấm, không có người giải quyết thì tự nhiên công việc làm ăn sẽ không khá hơn là bao. Do đó có câu nói "con nhà nòi kém".

Ngoài ra, bếp trống còn mang một ý nghĩa khác. Theo phong thủy, nhà bếp tượng trưng cho ngũ cốc, tài lộc trong gia đình. Nếu bếp đầy đủ nghĩa là năm nay gia đình không phải lo lắng về chuyện ăn uống. Nhưng nếu nhà bếp của một gia đình "sạch bách" có nghĩa điều kiện sống của gia đình đó sẽ kém.

Ngày nay, nhiều người thích gọi món ăn sẵn về ăn hoặc đi ăn hàng, căng bụng mà thuận tiện không cần bận rộn nấu nướng, dọn dẹp. Điều đó khiến nhiều gia đình có "bếp lạnh". Gia đình không có không khí đầm ấm, người thân, bạn bè ít sum vầy tụ tập thì tự nhiên làm ăn kém, tài lộc cũng không có.

Do vậy, theo phong thủy, nếu một căn bếp trống rỗng, lương thực không đủ, ăn bữa nay lo bữa mai sẽ khiến gia đình khó có tài lộc, luôn thiếu của cải, khó có cuộc sống như ý.

Vì vậy, nếu muốn gặp may mắn và gia đình hạnh phúc vui vẻ thì đừng bao giờ để bếp trống trơn, vắng lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

2. Phòng khách trống trải

Phòng khách là nơi tiếp đãi khách khứa, là bộ mặt của gia đình. Vì vậy, cách bài trí trong phòng khách quyết định của chủ nhà.

Phòng khách của một gia đình bình thường sẽ được bố trí một cách ngăn nắp, ngoài ghế sô pha, bàn trà và các đồ nội thất khác thì còn được bố trí một số đồ dùng gia đình như tivi, dàn âm thanh nổi,… và một số cây xanh.

Thoạt nhìn, một gia đình như vậy cho thấy chủ nhà là người yêu đời, chăm chỉ, chu đáo, khách cũng thích tiếp xúc với người như vậy, sự tin tưởng, thân thiện nhờ đó mà tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, phòng khách của một số người trống trải, ít đồ đạc hoặc bài trí lộn xộn thì khách đến nhà sẽ không cảm thấy thoải mái, thậm chí còn cho rằng mình không được tôn trọng. Nhà cửa như vậy khiến người ta có ấn tượng không tốt về chủ nhà. Nhà như vậy, người ta sẽ không đến lần thứ 2.

Trong xã hội, mối quan hệ thân thiện giữa bạn bè, đối tác là vô cùng quan trọng. Vì không ai đơn độc làm việc mà có thể đạt hiệu quả cao. Ai cũng phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp tốt mới tiến xa được.

Hơn nữa, chúng ta sẽ có lúc gặp khó khăn, trắc trở, có lúc phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp. Nếu bạn không tạo dựng mỗi quan hệ tốt với mọi người thì khi gặp khó khăn làm gì tìm được người giúp đỡ.

Trong phong thủy, phòng khách gắn bó mật thiết với con đường sự nghiệp, tài lộc của mỗi người. Gia đình có phòng khách trống trải đương nhiên sẽ không có nhiều bạn bè.

Nếu quan hệ không tốt, kinh doanh thất bại, không nhờ vả được ai thì đương nhiên sự nghiệp trì trệ, tiền tài cũng không có. Vì vậy, trong phong thủy rất chú trọng đến bài trí phòng khách một cách trật tự, đúng quy cách.

3. Phòng làm việc rỗng không

Phòng làm việc là nơi đọc, viết và làm việc, có thể nói là không gian tương đối riêng tư của gia chủ. Sách và đồ đạc trong phòng làm việc rất quan trọng. Nếu phòng làm việc trống rỗng, chỉ đặt bàn làm việc tượng trưng, ít sách vở thì có nghĩa là chủ nhân ngôi nhà này rất thiếu hiểu biết, dù giàu có đến đâu cũng chỉ thường thường bậc trung, thậm chí còn cho rằng anh ta là kẻ háo danh, không đáng tin cậy.

Trong phong thủy, phòng làm việc đặt nhiều sách có thể thu hút của cải, tài lộc, có lợi cho con đường thăng tiến của gia chủ. Hơn nữa, phòng đọc sách trống không tượng trưng cho gia đình không có tầm nhìn chiến lược, không biết đầu tư bản thân, không coi trọng giáo dục con cháu thế hệ mai sau, tương lai của gia đình.

Vì vậy, phòng đọc sách không nên bỏ trống không. Dù không thích đọc sách, bạn cũng nên đặt một số cuốn sách liên quan đến sở thích của mình hoặc một số đồ trang trí yêu thích, tranh vẽ và các đồ vật khác.

Như vậy, trong phong thủy, phòng bếp, phòng khách, phòng làm việc không nên để trống, nếu không gia đình sẽ kém phát triển, tài lộc thất thoát, sự nghiệp sa sút, con cháu đều nghèo.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.