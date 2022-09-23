Bí quyết để luôn gặp may mắn trong ngày sinh nhật, bạn đã biết chưa!

Sinh nhật lần thứ 30 cũng rất quan trọng, bạn có từng nghe qua câu " tam thập nhi lập" chưa? Đây là câu nói của Khổng Tử hàm ý chỉ tuổi 30, con người sẽ bước qua sự sôi nổi của tuổi thanh xuân, bắt đầu một giai đoạn mà cuộc sống cần nhiều hơn sự ổn định, chín chắn. Tuổi này đánh dấu cột mốc chuyển đổi lối sống và suy nghĩ của cuộc đời mỗi con người.

Sinh nhật lần đầu tiên của người tròn 1 tuổi, đây gần như là sinh nhật quan trọng nhất trong đời.

Sinh nhật cho cha mẹ lớn tuổi cũng quan trọng, tuổi sinh nhật phải được tính theo tuổi mụ. Quy mô tổ chức tùy theo điều kiện gia đình nhưng phải làm bằng cái tâm và chân thành là cách để có sinh nhật may mắn cho cha mẹ.

2. Tổ chức sinh nhật may mắn cho người lớn tuổi

Tuổi của mỗi người là khác nhau và vận mệnh của họ cũng khác nhau, vì vậy dù sinh nhật là ngày dương lịch hay âm lịch cũng khác nhau. Mỗi tuổi đều có cách tổ chức sinh nhật riêng, không phải muốn làm gì thì làm, sinh nhật của người già không thể giống người trẻ.

Những người đã bước qua tuổi 60 nên cẩn trọng trong việc tổ chức sinh nhật. Chúng tôi đề nghị bạn có thể tổ chức sinh nhật nhẹ nhàng tại nhà cùng bạn bè, người thân, không phô trương và không cao sang.

Còn những người trên 80 tuổi có thể tổ chức sinh nhật theo tùy theo ý muốn, nhiều nơi tổ chức sinh nhật cho người cao tuổi rất hoành tráng, phô trương (hay còn gọi là mừng thọ).

Nhưng bạn nên lưu ý, nếu tổ chức sinh nhật cho người cao tuổi thì phải hạn chế dùng thịt vịt, cá để đãi tiệc vì những món ăn này dễ làm tiêu tan những lời chúc phúc.

Quà tặng sinh nhật hay mừng thọ cho người trên 80 tuổi cũng có những lưu ý đặc biệt riêng. Chúng ta không nên mua các vật có góc cạnh sắc nhọn vì theo phong thủy, các món đồ sắc nhọn sẽ là nguồn cơn tích tụ tà khí vô tình mang xui xẻo đến cho người được tặng.

Ngoài ra bạn khăn tay cũng là món quà không nên tặng cho ông bà, bởi tặng khăn mang hàm ý đoán trước được việc người ấy sẽ phải khóc lóc khổ sở nhiều trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet



3. Tổ chức sinh nhật may mắn cho trẻ em

Có những bậc phụ huynh vì muốn tiết kiệm nên không tổ chức sinh nhật cho con mà không biết rằng, việc làm này không được ủng hộ.

Theo cách để có sinh nhật may mắn, tiệc sinh nhật không nhất thiết phải hoành tráng, phô trương. Việc kỷ niệm tuổi mới cho con không nhất thiết phải quá khả năng của bạn, tùy theo điều kiện của gia đình, đôi khi chỉ cần bánh kem nhỏ và ít đồ ngọt là đủ, miễn là trẻ được tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới.

Trẻ em thường được tổ chức sinh nhật theo lịch âm nhưng nếu bé sinh vào ngày 1 tháng 1 thì có thể tổ chức theo lịch dương.

Ngoài ra không nên tổ chức sinh nhật 2 lần cho trẻ trong 1 năm theo lịch dương và lịch âm.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tổ chức sinh nhật may mắn cho người sinh tháng nhuận

Những người sinh vào tháng nhuận có rất ít sinh nhật thực sự thuộc về họ. Theo dương lịch ta tính được cứ 4 năm mới nhuận 1 lần và âm lịch thì theo chu kỳ 19 năm sẽ có 7 năm nhuận.

Trên thế giới, những người được sinh vào ngày nhuận dương lịch 29/2 được gọi là những đứa trẻ nhuận, dù có hơi thiệt thòi nhưng có thể sinh nhật của bạn lọt vào ngày giờ sinh được thần phật che chở.

Các bạn sinh tháng nhuận có thể lựa chọn tổ chức sinh nhật vào ngày 28 tháng 2 hoặc ngày 1 tháng 3 hàng năm. Cứ 4 năm một lần thì mới xuất hiện ngày sinh nhật đúng nghĩa của bạn, nếu phải chờ thì thực sự rất lâu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tổ chức sinh nhật chung cho mẹ và con

Có thể tổ chức gộp chung sinh nhật cho mẹ và con khi 2 người có cùng ngày sinh hoặc có ngày sinh gần nhau. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích bạn nên tổ chức riêng sinh nhật cho con dù là tiệc lớn hay nhỏ cũng được.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.