Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 10:27

Theo nhân tướng học, người sở hữu những đặc điểm này là phúc tướng, có thể gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

Mũi thẳng, lỗ mũi kín

Theo nhân tướng học, mũi là vị trí quan trọng để nhận biết, phán đoán tính cách và vận mệnh của một con người. Người có vận số tốt thường sở hữu mũi thẳng, không lộ lỗ mũi.

Nếu có tướng mũi tốt mà thêm đôi môi hồng hào thì càng vượng tài, được quý nhân che chở, ăn nên làm ra.

Phụ nữ sở hữu tướng mùi này thì tương lai phú quý, có địa vị không hề thua kém đấng mày râu.

Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dái tai dày

Theo nhân tướng học, người có dái tai dày thường rất may mắn, sở hữu phúc khí lớn. Họ không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn giúp các thành viên trong gia đình làm nên nghiệp lớn.

Người này còn được cho là có sức khỏe tốt, sống thọ. Từ 30-45 tuổi, họ có thể xây dựng được cuộc sống khiến nhiều người khao khát, cả sự nghiệp và tình duyên đều vẹn toàn.

Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có làn da sáng, mịn

Khi vận may đến, con người sẽ có tâm trạng vui vẻ, mặt mũi sáng sủa, tươi tắn, hay cười, không tức giận. Ngoài ra, mọi phiền muộn trong cuộc sống cũng dần tan biến. Khi đó, da dẻ tươi sáng, hồng hào, căng bóng, nhìn rất có phúc khí.

Các mối quan hệ cá nhân trong cuộc sống cũng trở nên tốt hơn, thu hút nhiều quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối nên càng dễ phát tài.

Phụ nữ có da dẻ sáng bóng, hồng hào là tướng vượng phu ích tử, giúp ích cho sự nghiệp của chồng.

Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể đầy đặn

Về mặt thẩm mỹ, nhiều người thích tướng mảnh khảnh, mình hạc xương mai. Tuy nhiên, theo nhân tướng học, người tròn trịa mới có phúc.

Người có phúc thường sở hữu thân hình đầy đặn, chắc chắn và cân đối, trong có sức sống, có khí chất, sang trọng.

Đàn ông có phúc tướng này thì ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đấy, có tiếng nói trong xã hội. Đàn bà thì có cuộc sống hạnh phúc, nhân duyên tốt, nhiều người muốn làm quen, kết bạn.

Nếu để cơ thể phì nhiêu, sồ sề quá thì lại là tướng xấu. Béo phì vừa không tốt cho sức khỏe, vừa không đẹp theo nhân tướng học. Người như vậy thường khó gặp vận may, dễ gặp tai họa.

Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tướng môi hồng hào, tươi tắn

Theo nhân tướng học, tướng miệng hồng hào, tươi tắn là có phúc. Người có đôi môi tự nhiên hồng, không thâm đen, xỉn màu, căng bóng thì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Người xưa quan niệm rằng phúc khi từ miệng mà ra, miệng đẹp miêng sang ăn nói cư xử đàng hoàng, nói lời hay thì phúc lộc đầy người, cầu được ước thấy.

Đàn ông hay phụ nữ sở hữu phúc tướng này thì vận mệnh thường may mắn, cuộc sống thuận lợi.

Sở hữu 1 trong 5 nét tướng PHÁT TÀI sau, vận hạnh đỏ rực rỡ, tương lai ắt trở thành đại gia, là VẬT BÁU của cả gia đình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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