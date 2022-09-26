Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối!

Hầu hết chúng ta chỉ treo ảnh cưới theo thói quen hoặc kinh nghiệm truyền miệng nhưng có những lưu ý khi treo ảnh cưới chỉ khi áp dụng trong phong thủy bạn mới biết rằng mình đã phạm sai lầm.
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Ảnh cưới không chỉ là đồ để trang trí mà còn là vật phẩm phong thủy thể hiện tình yêu và hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, không ít người phạm phải sai lầm tại hại khi treo ảnh cưới khiến vợ chồng quanh năm bất hòa mà không hiểu lý do tại sao.
Xét trên góc độ phong thuỷ, một bức ảnh cưới sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của vợ chồng. Nếu đặt đúng chỗ, không phạm phong thủy xấu thì hôn nhân được viên mãn, lâu bền, trái lại sẽ dễ làm phát sinh các bất hòa, mâu thuẫn và đổ vỡ.
Muốn tình cảm gia đình mặn nồng, tránh những rắc rối không đáng có thì nhất định phải để ý tới lưu ý khi treo ảnh cưới sau đây:
Bạn cũng có thể chọn các vị trí hợp lý với hướng phong thủy của hai vợ chồng để treo ảnh trong phòng khách, phòng làm việc,… nhưng nơi đó cần thực hiện theo nguyên tắc, treo ảnh ở một bên tường cạnh cửa sổ, không nên treo ảnh cưới đối diện với cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng chiếu thẳng vào sẽ rất bất lợi cho hôn nhân.
Không nên treo ảnh cưới đầu giường vì đây là một vị trí rất xấu trong phong thủy, không tốt cho đời sống vợ chồng. Ảnh cưới treo đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ dễ nảy sinh bất hòa, tranh chấp, không có lợi cho hôn nhân.
Không nên đặt gương xung quanh vị trí ảnh cưới. Theo quan niệm khoa học phong thủy truyền thống, gương luôn có tác dụng phản chiếu và thu nhận hình ảnh, do đó thông qua gương, một đôi vợ chồng sẽ thành hai đôi vợ chồng. Điều này theo khoa học phong thủy, đặc biệt là phong thủy phòng ngủ, rất bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình.
Lưu ý khi treo ảnh cưới trong phòng ngủ thì nên treo ở vị trí mà hai vợ chồng có thể nhìn thấy nó ngay khi bước vào phòng ngủ của mình. Có thể treo ở phía bên trái giường ngủ, tức vị trí Thanh Long sẽ giúp hôn nhân của bạn thêm vững chắc, hạnh phúc viên mãn.
Nếu treo ảnh cưới tại phòng khách thì nên ưu tiên vị trí có hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam. Bởi dưới góc độ phương vị thì hướng Tây Bắc tượng trưng cho người chồng, còn hướng Tây Nam tượng trưng cho người vợ, bố trí ảnh tại các hướng này thì tình cảm vợ chồng sẽ luôn hạnh phúc, viên mãn.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.