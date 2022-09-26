Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối!

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 20:43

Hầu hết chúng ta chỉ treo ảnh cưới theo thói quen hoặc kinh nghiệm truyền miệng nhưng có những lưu ý khi treo ảnh cưới chỉ khi áp dụng trong phong thủy bạn mới biết rằng mình đã phạm sai lầm.

Ảnh cưới không chỉ là đồ để trang trí mà còn là vật phẩm phong thủy thể hiện tình yêu và hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, không ít người phạm phải sai lầm tại hại khi treo ảnh cưới khiến vợ chồng quanh năm bất hòa mà không hiểu lý do tại sao. 

Xét trên góc độ phong thuỷ, một bức ảnh cưới sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của vợ chồng. Nếu đặt đúng chỗ, không phạm phong thủy xấu thì hôn nhân được viên mãn, lâu bền, trái lại sẽ dễ làm phát sinh các bất hòa, mâu thuẫn và đổ vỡ.

Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn tình cảm gia đình mặn nồng, tránh những rắc rối không đáng có thì nhất định phải để ý tới lưu ý khi treo ảnh cưới sau đây:

Bạn cũng có thể chọn các vị trí hợp lý với hướng phong thủy của hai vợ chồng để treo ảnh trong phòng khách, phòng làm việc,… nhưng nơi đó cần thực hiện theo nguyên tắc, treo ảnh ở một bên tường cạnh cửa sổ, không nên treo ảnh cưới đối diện với cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng chiếu thẳng vào sẽ rất bất lợi cho hôn nhân.

Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên treo ảnh cưới đầu giường vì đây là một vị trí rất xấu trong phong thủy, không tốt cho đời sống vợ chồng. Ảnh cưới treo đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ dễ nảy sinh bất hòa, tranh chấp, không có lợi cho hôn nhân.

Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Không nên đặt gương xung quanh vị trí ảnh cưới. Theo quan niệm khoa học phong thủy truyền thống, gương luôn có tác dụng phản chiếu và thu nhận hình ảnh, do đó thông qua gương, một đôi vợ chồng sẽ thành hai đôi vợ chồng. Điều này theo khoa học phong thủy, đặc biệt là phong thủy phòng ngủ, rất bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình. 

 

Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi treo ảnh cưới trong phòng ngủ thì nên treo ở vị trí mà hai vợ chồng có thể nhìn thấy nó ngay khi bước vào phòng ngủ của mình. Có thể treo ở phía bên trái giường ngủ, tức vị trí Thanh Long sẽ giúp hôn nhân của bạn thêm vững chắc, hạnh phúc viên mãn. 

Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu treo ảnh cưới tại phòng khách thì nên ưu tiên vị trí có hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam. Bởi dưới góc độ phương vị thì hướng Tây Bắc tượng trưng cho người chồng, còn hướng Tây Nam tượng trưng cho người vợ, bố trí ảnh tại các hướng này thì tình cảm vợ chồng sẽ luôn hạnh phúc, viên mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bày mèo Thần Tài ở đâu trong cửa hàng để phát tài phát lộc, VƯỢNG PHÁT, thu hút cơ duyên, tiền bạc cứ thế ùa vào như nước!

Bày mèo Thần Tài ở đâu trong cửa hàng để phát tài phát lộc, VƯỢNG PHÁT, thu hút cơ duyên, tiền bạc cứ thế ùa vào như nước!

Mèo Thần Tài là vật phẩm phong thủy được khá nhiều người ưa chuộng. Vậy với cửa hàng cửa hiệu thì nên bày mèo Thần Tài ở đâu để tài lộc vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   ảnh cưới Phong thủy và đời sống tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân