Những lưu ý khi treo ảnh cưới trong nhà, các cặp đôi đặc biệt cẩn trọng, biết càng muộn càng thêm ngậm ngùi tiếc nuối!

Ảnh cưới không chỉ là đồ để trang trí mà còn là vật phẩm phong thủy thể hiện tình yêu và hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, không ít người phạm phải sai lầm tại hại khi treo ảnh cưới khiến vợ chồng quanh năm bất hòa mà không hiểu lý do tại sao.



Xét trên góc độ phong thuỷ, một bức ảnh cưới sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của vợ chồng. Nếu đặt đúng chỗ, không phạm phong thủy xấu thì hôn nhân được viên mãn, lâu bền, trái lại sẽ dễ làm phát sinh các bất hòa, mâu thuẫn và đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn tình cảm gia đình mặn nồng, tránh những rắc rối không đáng có thì nhất định phải để ý tới lưu ý khi treo ảnh cưới sau đây:



Bạn cũng có thể chọn các vị trí hợp lý với hướng phong thủy của hai vợ chồng để treo ảnh trong phòng khách, phòng làm việc,… nhưng nơi đó cần thực hiện theo nguyên tắc, treo ảnh ở một bên tường cạnh cửa sổ, không nên treo ảnh cưới đối diện với cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng chiếu thẳng vào sẽ rất bất lợi cho hôn nhân.