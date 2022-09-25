Số trời đã định, 3 con giáp nữ cao số, vướng '2 lần đò' mới mong yên bề gia thất

Tuy nhiên, ngay cả khi mối quan hệ của họ đã xác định họ cũng không ngừng tạo cho người khác cảm giác mơ hồ và say đắm.

Phụ nữ tuổi Mão nhiều đam mê và hay thay đổi thất thường. Họ biết vẻ đẹp của mình ở đâu và cũng biết cách phô bày chúng một cách tinh tế, bởi vậy họ được rất nhiều người theo đuổi.

Bước vào cuộc hôn nhân lần 2, người tuổi Mão trân trọng tình cảm và cũng trân trọng đối phương hơn. Với sự khéo léo và thông minh của mình, họ hoàn toàn làm chủ mọi việc và hạnh phúc chỉ là điều họ có muốn hay không.

Chồng của họ luôn cảm thấy lo lắng vì không biết lúc nào người tuổi Mão sẽ rời đi và theo thời gian tình cảm giữa họ cũng khó chịu được sự nghi ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân đa nghi và có phần xét đoán người kia quá nhiều. Người phụ nữ tuổi Thân khó tìm được cảm giác an toàn và thường dựa dẫm nhiều vào chồng.

Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng thích một cô gái luôn bám dính lấy mình nên họ thường phải trải qua cuộc tình bị bỏ rơi. Dù không muốn nhưng sau đó, người phụ nữ tuổi Thân sẽ thay đổi nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn và lần lựa chọn thứ hai để kết hôn của họ thường hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người phụ nữ tuổi Dậu là những người rất tốt bụng thích giúp đỡ người khác, đặc biệt khi bạn bè gặp khó khăn họ thường làm hết sức mình để giúp đỡ. Chính vì vậy người tuổi Dậu luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm của nhiều người.

Tuy nhiên, vấn đề này có điều hay cũng có cái dở, đó là mặc dù đã có gia đình và không che giấu điều đó nhưng có những người vẫn cố tình say nắng họ. Điều này khiến cho nửa kia của họ không vừa ý, mâu thuẫn xảy ra dễ khiến tình cảm đi vào bế tắc và chia tay là điều khó tránh được. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, người tuổi Dậu khéo léo hơn, hài hòa hơn trong các mối quan hệ và có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ lần vào lần thứ 2.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.