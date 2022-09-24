Ngày 25/9/2022, cảnh báo 3 con giáp hạn chế khai trương, nên CẨN THẬN ĐƯỜNG CÔNG VIỆC, làm gì cũng khó phát đạt!!

Tử vi ngày 25/9/2022 của 12 con giáp cho biết hôm nay sẽ là ngày sự nghiệp của những tuổi sau dễ có bất trắc bất ngờ. Dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn phải cẩn thận hết sức kẻo vừa hỏng việc lại vừa mất tiền.

Top 1: Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn kém may mắn vì lâm Thương Quan. Bạn đang trải qua những chuỗi ngày mệt nhoài vì bài vở, công việc và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống. Bạn có xu hướng chống đối, muốn nghỉ việc, nghỉ phép dài ngày để xốc lại tinh thần, một số người dễ bị cho thôi việc bất ngờ vì sàng lọc nhân sự.

Trong công việc, bạn không nên lo nghĩ quá nhiều cho tương lai hoặc mãi băn khoăn về những chuyện trong quá khứ vì nó chẳng thể giúp ích gì cho bạn trong hiện tại cả. Nếu cảm thấy không gắng được nữa thì xin nghỉ, còn nếu như bạn muốn nghỉ chỉ vì lười biếng thì tử vi không khuyến khích.