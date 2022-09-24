Ngày sinh trong tuần quyết định vận may của bạn, xem ngay để biết mình được THIÊN THẦN nào hộ mệnh!

Vận may của bạn là dễ dàng có được nhiều mối nhân duyên tốt hơn bao người khác, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Gabriel, nhiệm vụ tự nhiên khi bạn đến với thế giới này là cảm nhận.

Dưới sự bảo hộ của bà, những đứa trẻ sinh ra vào thứ 2 cũng rất nhạy cảm và dễ xúc động, sứ mệnh lớn nhất khi sinh ra trên đời này là trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của con người.

Gabriel có ảnh hưởng đáng kể trong nhiều tôn giáo và cô ấy cũng là thiên thần thổi kèn trong Tarot’s trial card. Cô ấy được cho là người từ bi và yêu thương nhất trong các vị thần. Một số họa sĩ tôn giáo thường vẽ chân dung Gabriel như một đại diện của lòng từ bi , sự thật.

Bạn là người sống tình cảm và trung thành hơn mọi người, bạn dễ hy sinh bản thân và trở thành người khác vì người khác. Về lâu dài, tính cách của bạn có xu hướng trưởng thành trong cách cư xử với người khác.

Tuy nhiên, theo tử vi, những người này dù vất vả đến đâu cũng tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt, được người thân, bạn bè và cấp trên xung quanh đánh giá cao, điều này góp phần tạo nên thành công và hạnh phúc cho chính họ.

Ảnh minh họa: Internet

2. Sinh vào thứ 3

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Camel, nhiệm vụ tự nhiên của bạn là đưa ra lựa chọn.

May mắn của bạn đó chính là cơ hội, có hàng trăm cơ hội tốt ập đến trong cuộc đời đưa bạn lên nhiều đỉnh cao mới.

Camel ở phương Tây mang vẻ đẹp hàm nghĩa, đại biểu cho thiện lương, mỹ lệ cùng tự do

Người ta nói rằng Camel đã vứt bỏ tất cả sức mạnh của mình và sự ưu ái của Chúa khi thiên thần sa ngã Sifer bị trục xuất khỏi thiên đường sau cuộc hội ngộ của các vị thần.

Camel, người bảo vệ ngày thứ 3 trong tuần có bản chất thiếu quyết đoán, nhiệm vụ chính của cô ấy trong cuộc sống này là học cách trung thành với bản thân và đưa ra những lựa chọn mà mình thực sự muốn.

Qua xem bói ngày sinh trong tuần, nếu ngày sinh của bạn trùng với thứ 3 trong tuần cho thấy bạn là người cởi mở, vị tha và thông minh, làm gì cũng có đầu có cuối, sẵn sàng chia sẻ tin vui với bạn bè nên rất được lòng mọi người.

Bạn thường có được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, may mắn trời bạn giúp bạn dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sinh vào thứ 4

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Michael, sứ mệnh tự nhiên của bạn là lòng dũng cảm.

Vận may của bạn đến từ kiến thức bạn thu nạp được, càng chăm chỉ học hỏi thì cuộc sống càng viên mãn.

Michael là thiên sứ trong quân đoàn quan chỉ huy tối cao, có tài trí và đủ dũng khí, là cánh tay phải đắc lực nhất của các vị thần nên đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thay cho các vị thần.

Dưới sự giám hộ của Michael, những người sinh vào thứ 4 thường tràn đầy tình yêu thương và lòng dũng cảm, có tài hùng biện và kỹ năng xã hội trôi chảy.

Bạn là người thông minh và nhạy bén, sinh vào thứ 4. Tính cách của bạn thích theo đuổi những điều mới mẻ để làm giàu cho bản thân, nhờ đó bạn có một kho tàng kiến ​​thức đáng kể, thích kết bạn và có danh tiếng tốt.

Những người sinh vào thứ 4 phù hợp với sự phát triển của văn học, khoa học kỹ thuật. Với vốn kiến ​​thức phong phú và tinh thần dám nghĩ dám làm, họ tin rằng mình có thể có được những thành tựu phi thường và một cuộc sống hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

4. Sinh vào thứ 5

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Shaqier, sứ mệnh tự nhiên của bạn là tự do.

Vận may chính là trí thông minh trời ban để xử lý mọi vấn đề trôi chảy.

Shaqier được cho là một công dân của thiên đường, người sinh ra để tận hưởng mọi thứ do thần linh sắp đặt và sở hữu sức mạnh dồi dào cùng lòng nhân ái.

Dưới sự giám hộ của Shaqier, những đứa trẻ sinh thứ 5 khá thông minh, có năng lực, tràn đầy sức sống và năng lượng siêu nhiên.

Trong cuộc sống của bạn, không có gì là không thể, sẽ luôn có cảm hứng bất chợt và sức sáng tạo không ngừng, tư duy tự do cũng là của cải quý giá nhất do trời ban cho.

Sinh vào thứ 5, bạn là người rất tốt bụng, yêu thương quan tâm đến người khác và đối xử với người khác bằng tình cảm và chân thành, điều này dễ khiến người thân và bạn bè có thiện cảm.

Tuy nhiên những người sinh ngày này dễ dàng bị mắc kẹt trong thế giới của cha mẹ hoặc những người chăm sóc họ tự nhỏ, lớn lên thiếu tính tự lập và ổn định.

May mắn thay, những người sống ngày này có thể mạnh mẽ đứng lên khi họ gặp bất hạnh, càng chiến đấu, họ càng dũng cảm hơn, có thể vượt lên trên giông bão và có một cuộc sống hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

5. Sinh vào thứ 6

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Yanaer, sứ mệnh tự nhiên là tình yêu.

Vận may của bạn đó là biết tự tạo ra hạnh phúc, niềm vui cho bản thân dù ở bất cứ đâu.

Yanaer là thủ lĩnh của Công quốc ở thiên đường thứ 2. Anh ta cai quản cảm xúc và tình cảm của con người, là một thiên thần đầy tình yêu và quyền lực.

Dưới sự giám hộ của Yanaer, hầu hết những người sinh ngày thứ 6 đều có tính nết từ bi, dịu dàng và nhân hậu, giàu cảm xúc, mang yêu thương và chăm sóc vào thế giới này, đó chính là sứ mệnh mà những người sinh vào thứ 6 thuộc về.

Có ngày sinh rơi vào thứ 6, bạn là người điềm tĩnh, có óc theo đuổi tình cảm thiêng liêng và cách cư xử có tổ chức hơn với người khác nên kết quả của việc hòa hợp với người khác không được hoàn hảo.

May mắn thay, những người sinh ngày này và những người sinh có tính cách hài hòa, họ có thể kết thân với những người có tính khí quái gở hoặc đối lập, vì vậy họ có thể mang lại hạnh phúc cho mình dù ở với ai.

Ảnh minh họa: Internet

6. Sinh vào thứ 7

Được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Kajele, nhiệm vụ tự nhiên là phải suy nghĩ thấu đáo.

Vận may của bạn là sự lạc quan trong tâm hồn và biết hy sinh để đạt được thành công lớn, bạn biết mình là ai và nên làm gì trong cuộc đời này.

Trong lá bài Tarot Temperance, thiên thần cầm hai cốc nước chính là Kajele.

Kajele là một thiên thần thông thái với tư duy tinh tế và nhạy bén. Dưới sự giám hộ của ngài, những đứa trẻ sinh vào thứ 7 hàng tuần cũng có khả năng tư duy linh hoạt và nhạy bén, khả năng phán đoán chính xác. Chúng thường có thành tích phi thường trong nghiên cứu học tập.

Sinh vào thứ 7, bạn là một người nề nếp và nghiêm khắc, ham muốn theo đuổi công việc thường khiến bạn thất vọng sau khi không đạt được lý tưởng của mình.

Tuy nhiên, những người sinh ngày này có tâm hồn và tình cảm cao đẹp, hy sinh cái tôi nhỏ để hoàn thành cái tôi lớn.

Ảnh minh họa: Internet

7. Sinh vào Chủ nhật

Bạn được bảo vệ bởi thiên thần hộ mệnh Raphael, nhiệm vụ bẩm sinh là hành động.

Từ xem bói ngày sinh trong tuần cho thấy vận may bẩm sinh của bạn nằm ở mặt bạn bè, ngoại giao. Khéo ăn khéo nói nên sự nghiệp hanh thông do được hưởng ké may mắn từ tài ăn nói.

Thánh Raphael là một trong bảy tổng lãnh thiên thần trước ngai tòa Thiên Chúa. Ngài được biết như là tổng lãnh thiên thần.

Raphael là một trong những vị thần được Chaldea tin tưởng, ý nghĩa của nó là "vị thần của sự đam mê", là một thiên thần đầy quyền năng.

Người ta nói rằng các vị thần sợ Satan xâm chiếm Vườn Địa Đàng, vì vậy họ đã cử Raphael anh hùng để cảnh báo Adam và Eva.

Dưới sự bảo hộ của Raphael, những đứa trẻ sinh vào Chủ nhật thường rất nhiệt tình, vui vẻ và luôn luôn năng động, dù trong công việc hay mối quan hệ, họ đều đứng về phía chủ động và nhiệt tình theo đuổi mục tiêu của mình.

Bạn sinh vào Chủ nhật là một người lạc quan và hướng ngoại bẩm sinh. Tính cách của bạn hướng ngoại, năng động và tràn đầy năng lượng, dường như bạn không bao giờ gặp khó khăn và lo lắng trước công chúng và luôn thể hiện vẻ ngoài vui tươi.

Những người này có nhiều lo toan trong cuộc sống riêng tư, trung thực với bạn bè, chịu thương chịu khó, nhân duyên lành tạo nên sự nghiệp xán lạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.