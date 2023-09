Bày mèo Thần Tài ở đâu trong cửa hàng để phát tài phát lộc, VƯỢNG PHÁT, thu hút cơ duyên, tiền bạc cứ thế ùa vào như nước!

Mèo Thần Tài hay Mèo chiêu tài được coi là linh thú mang lại cát khí trong phong thủy, có thể hóa giải sát khí nhờ linh lực của nó. Rất nhiều cửa hàng cửa hiệu đều ưa chuộng và trưng bày để mong may mắn và tài lộc sẽ đến với mình. Vậy bạn đã biết nên bày mèo Thần Tài ở đâu để hợp với phong thủy cửa hàng chưa? Mèo Thần Tài đặt ở đâu trong cửa hàng thì sẽ phát huy linh lực hiệu quả nhất?

Mèo Thần Tài tuy có nguồn gốc từ Nhật Bản nhưng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trong khu vực. Ví dụ, ở Trung Quốc, người ta có câu nói “Mèo rửa mặt qua tai là khách tới”, ý chỉ những chú mèo đem lại vận may tài lộc cho người buôn bán. Những chú mèo trở thành biểu tượng của hạnh phúc và hy vọng, khiến trào lưu sử dụng vật phẩm phong thủy này trở nên phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được ý nghĩa văn hóa độc đáo phía sau màu sắc và tư thế để tay của những chú mèo Thần Tài.

Còn mèo Thần Tài vẫy chào bằng tay phải là mèo cái, mang nghĩa nạp phúc. Bày chú mèo này ở nhà thì có thể giúp cho gia đạo an hòa, hạnh phúc an khang, cũng mang ý chiêu mời khách đến nhà nên cũng có thể bày ở cửa hàng cửa hiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Trước ngực chú mèo Thần Tài này còn đeo lục lạc vàng, chuông vàng, cũng mang ý nghĩa khai vận, chiêu tài, chiêu phúc.

Nếu cả hai tay của mèo Thần Tài đều giơ lên thì đó có nghĩa là cầu chúc may mắn, chiêu phúc nạp tài.

Cái chuông hay thỏi vàng chú mèo ôm trước ngực có ý nghĩa khai vận, chiêu tài, chiêu phúc, mời gọi nhân duyên.

Mèo Thần Tài có rất nhiều màu sắc, bạn có thể chọn chú mèo mình cần theo ý nghĩa tương đương với màu sắc của nó. Màu sắc của mèo Thần Tài mang ý nghĩa phong thủy, mỗi một màu lại mang những ngụ ý khác nhau.

Mèo chiêu tài màu trắng mang lại may mắn cho gia chủ. Còn những chú mèo chiêu tài màu hồng tượng trưng cho thần Tình yêu, mang lại đào hoa và tình duyên vượng phát. Mèo chiêu tài màu vàng kim, không cần nói mọi người cũng đều biết là chú mèo chuyên mời gọi tài lộc đến.

Riêng những chú mèo màu đỏ thì mang ý nghĩa cầu phúc, cầu cho sức khỏe an khang. Mèo chiêu tài màu xanh da trời ngụ ý sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Một màu sắc hơi khác lạ của mèo chiêu tài, đó là màu đen thì dùng để cầu chúc bình an.

Ảnh minh họa: Internet

2. Vị trí tốt nhất để mèo Thần Tài trong cửa hàng

Nhiều cửa hàng cửa hiệu rất thích đặt một chú mèo Thần Tài trong cửa hàng của mình để mời gọi khách hàng, thu hút tài lộc, song lại chưa biết nên chọn vị trí như thế nào để đặt chú mèo cho thích hợp.

Thông thường, ở cửa hàng cửa hiệu, người ta sẽ bày chú mèo Thần Tài đang giơ tay trái vẫy gọi, mặt chú mèo hướng về phía cửa, nơi nhiều khách ra vào, nhờ thế giúp cho chuyện kinh doanh càng thêm phát đạt, khách đến nhiều cũng đồng nghĩa với nhiều tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chọn chú mèo Thần Tài đang giơ cả hai tay lên vẫy gọi hoặc hai tay ôm cục vàng, khối vàng, mặt tươi cười rạng rỡ, có ý nghĩa cầu phúc cầu tài.

Ngoài ra, ở Nhật Bản những chú mèo chiêu tài có linh lực thực sự đều được làm bằng gốm sứ, có loại làm bằng xương, hoàn toàn không có loại làm bằng cao su.

Ảnh minh họa: Internet

Với mèo chiêu tài chất liệu cao su, nhựa dẻo thì đó chỉ đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật, để bày chơi chứ hoàn toàn không có tác dụng phong thủy. Tốt nhất bạn nên lựa chọn mèo chiêu tài bằng gốm sứ để đạt được mục đích chiêu gọi tài lộc của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.