Thầy phong thủy mách bảo: Giữ khư khư 5 món đồ này trong nhà, gia chủ lận đận, hao tài tán lộc

Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy của thời gian và sự sống. Vì bất cứ lý do gì mà đồng hồ ngừng hoạt động thì nó đều được cho là điềm báo của những những điều không may mắn, thậm chí có cả mất mát, tang tóc.

Khi thấy đồng hồ ngừng chạy, bạn nên kiểm tra lại pin hoặc đem đồng hồ đi sửa càng sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến vận trình của các thành viên trong gia đình.

Hoa khô, cây héo là điềm báo không may trong phong thủy. Chúng đại diện cho nguồn năng lượng suy yếu, trì trệ, thậm chí gợi nhắc đến sự tang tóc. Người sống trong ngôi nhà có những thứ này sẽ không nhận được may mắn.

Hơn nữa, hoa khô, cây héo cũng sinh ra mùi khó chịu. Nếu để chúng trong phòng kín gió thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Cũng giống như đồng hồ, lịch thể hiện cho dòng chảy của thời gian, đại diện cho sự luân chuyển liên tục.

Nhiều người tin rằng giữ tấm lịch cũ trong nhà sẽ tạo ra sự thụt lùi, trì trệ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của gia đình.

Để mọi việc thuận buồm xuôi gió, cứ hết một ngày, gia chủ lại xé tờ lịch cũ đi (đối với loại lịch bóc theo ngày). Ngoài ra, khi hết năm, gia chủ hãy thay cuốn lịch mới ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Giày hỏng

Từ xa xưa người ta đã coi giày hỏng là dấu hiệu của sự vất vả, nghèo khổ. Theo phong thủy, những đôi giày cũ hỏng có thể mang theo "ám khí" khiến gia chủ hao tài tán lộc.

Vì vậy, khi giày bị hỏng, không thể sử dụng được nữa thì gia chủ nên thay chúng bằng đôi mới để mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Gương vỡ

Theo quan niệm của người Việt, gương vỡ là điềm báo cho những điều không tốt. Những chiếc gương nứt, vỡ không nên để trong nhà vì chúng được cho là có thể đem đến xui xẻo cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.