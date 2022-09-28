Nhân tướng học: 3 đặc điểm của phụ nữ kiên cường, dù khó khăn bao nhiêu sau tuổi 35 vẫn gặt hái thành công, cuộc sống viên mãn

Họ có một trái tim sâu sắc và rất tài giỏi thông minh, những người này thường làm được việc lớn, chẳng cần nhờ đến người khác mà cũng đủ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Trong nhân tướng học , nhiều người cho rằng phụ nữ sở hữu tướng gò má cao là người cao số, nhưng nếu có gò má đầy đặn lại là một câu chuyện khác. Những người phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường rất tự tin và kiên định.

Sau 35 tuổi, đa số những người này đều đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Vì vậy, họ đã đủ trải đời, đủ kinh nghiệm để biết rằng mình muốn gì trong cuộc đời. Từ giai đoạn này trở về sau, họ càng làm việc càng thành công, cuộc sống tương lai chẳng may có sóng gió thì cũng chẳng sao vì họ đã đủ bản lĩnh để vượt qua và biết tìm kiếm cơ hội thăng hoa, kiếm được nhiều tiền.

Trong cuộc sống, những người có đặc điểm này đại diện cho ý chí mạnh mẽ, luôn sẵn sàng tiến về phía trước để tìm kiếm cơ hội thành công. Nói không ngoa khi đa số những người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thường có chức vụ lớn trong công việc của họ. Ngoài ra, những người này sống có nghĩa khí, tính cách khá cương trực, dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Dái tai dày

Trong nhân tướng học, những người sở hữu dái tai dày thường là những người có tướng mặt trường thọ, nếu sống lâu thì không những được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà còn hưởng luôn cả phước lành của gia đạo, được con cháu báo hiếu trọn đời. Trời sinh những người có phúc tướng này thường là người hiền lành, ít nói, nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Trong cuộc sống, những người này không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác, họ luôn có chính kiến riêng, bất kể làm gì cũng rất chỉn chu và luôn đặt nhiều tâm huyết.

Người có dái tai dày cũng là người biết yêu bản thân mình, biết chăm sóc sức khỏe, nhờ vậy mà họ luôn sở hữu một tinh thần thoải mái, làm được nhiều việc có ích, đặc biệt là biết xây dựng cuộc sống thăng hoa.

Sau 35 tuổi, những người sở hữu phúc tướng này nếu không trở thành đại gia thì cũng là người làm ăn kinh doanh thành đạt. Cuộc sống của họ tuy có gặp bộn bề lo toan, nhưng tất cả chỉ là vào một thời điểm nào đó.

Họ là người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân, vì vậy càng lớn tuổi sẽ càng thịnh vượng, cuộc sống ấm no không thiếu thứ gì.

Ảnh minh họa: Internet

Vùng eo và lưng dày

Người ta thường hay nói đến vùng lưng và eo của người đàn ông, nhưng ít ai nói đến vùng lưng và eo của người phụ nữ. Trên thực tế, trong nhân tướng học, vùng eo và lưng của người phụ nữ là một trong những đặc điểm rất đáng được quan tâm.

Đặc biệt, đối với những người sở hữu vùng eo và lưng đầy đặn thì họ vốn là người rất đáng tin cậy, ở họ luôn toát lên được sự an toàn và chu đáo.

Trong cuộc sống, những người sở hữu phúc tướng này có thể gánh vác việc gia đình, bất kể là nặng nhọc như thế nào, họ cũng có thể đảm đương được. Mặt khác, những người phụ nữ này còn là ngôi sao may mắn, là chỗ dựa vững chắc cho chồng và gia đạo, mỗi quyết định và bước đi của họ đều ảnh hưởng đến người xung quanh.

Sau 35 tuổi, phụ nữ sở hữu phúc tướng này sẽ ngày càng thành công thăng hoa trên bước đường mà họ đã chọn. Có nhiều người cho rằng, tướng mảnh khảnh sẽ quyến rũ hơn nhưng trên thực tế, trên cơ thể người phụ nữ, có những chỗ càng đầy đặn mới càng thu hút được nhiều tài lộc, và vùng eo, lưng là một trong những đặc điểm đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.