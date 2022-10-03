Màu hợp mệnh may mắn cho ốp điện thoại của 12 con giáp là gì, chọn đúng để TIỀN TÀI ĐỎ RỰC, may mắn ùa tới không ngừng

Mặc dù nhiều người nghĩ rằng đó là vấn đề ý thức hệ của riêng họ, nhưng vẫn còn nhiều điều trên thế giới mà khoa học không thể giải thích. Nó diễn ra một cách ngấm ngầm và bí ẩn bên trong trái tim của con người. Vì có nó mà con người như có một trụ cột dựa vào để tiếp tục sống.

Mỗi người đều có con số cùng màu sắc may mắn riêng. Nếu biết cách sử dụng sẽ khiến cho vận mệnh tự nhiên thêm xuôi gió xuôi nước. Mang đến vận khí tốt cho chính mình. Nếu sử dụng không đúng cách, bạn sẽ luôn cảm thấy mọi việc bạn làm dường như đều trắc trở. Kết quả không được tốt đẹp như ý mình.

Dưới đây sẽ là những gợi ý giúp 12 con giáp lựa chọn được chiếc ốp điện thoại có màu sắc không chỉ ưng ý mà còn hợp mệnh về mặt phong thủy, mang đến những nguồn năng lượng vô cùng tốt đẹp.

Những người tuổi Tý thường có chút lạ thường khác biệt. Họ không quá hòa đồng với người khác, cho dù gặp chuyện gì cũng muốn tự thân giải quyết. Bạn có thể cho rằng họ là những người có cá tính độc lập, tuy nhiên đôi khi có bạn bè hỗ trợ, mọi thứ sẽ được suôn sẻ hơn nhiều.

Nhưng họ thường để cho vấn đề tính cách ảnh hưởng đến tâm tình cà cảm xúc. Cho nên bạn bè của họ cũng không nhiều. Nếu có thể thay đổi tính cách của mình một chút, mở rộng trái tim của mình ra một chút sẽ có kết quả khác hẳn. Màu vàng là màu có tone ấm, nếu dùng ốp điện thoại có màu vàng sẽ giúp cho tâm trí của người tuổi Tý thêm cởi mở. Cũng chính là màu sắc may mắn cho bạn.

Giúp tuổi Tý lúc nào cũng tràn đầy sức sống, bản thân họ cũng tự tin hơn. Một khi đã trở nên tự tin, dường như cách xử lý vấn đề cũng sẽ khác. Vừa giúp cho công việc đạt hiệu quả cao, vận may cũng nối đuôi đi theo họ.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Sửu

Màu Xanh giúp giải tỏa cảm xúc

Tuổi Sửu có cá tính rất “mặn”, nói cách khá là khá nặng nề. Mỗi khi có chuyện buồn, cho dù có sâu sắc đến mấy, họ cũng không hề hé miệng một lời. Những người này thiếu đi sự tự tin, hoặc không cũng thường nghiêm khắc với bản thân, sợ sẽ gây ra lỗi lầm.

Bởi vậy một khi lỡ làm sai điều gì, tuổi Sửu cảm thất rất đáng xấu hổ, có lẽ cả đời này cũng không quên được. Tuy nhiên, điều này là do họ suy nghĩ quá nhiều, làm cho mức độ nghiêm trọng tăng lên. Nếu sử dụng ốp điện thoại màu xanh lá sẽ tăng sự tự tin và sức sống cho con giáp này. Giúp họ dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, tâm tính biến chuyển, vận tốt về tay.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Dần

Màu vàng nhạt mang tới bình yên

Con giáp này rất dễ xúc động, trong phần lớn tình huống đều không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thận.Từ chuyện nhỏ cuối cùng lại thành ra rất lớn, nhiều lúc còn biến bạn thành thù, tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn. Trong trường hợp này, màu vàng nhạt là màu sắc may mắn hợp mệnh và có sắc thái dịu nhất.

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại có thể khiến cho người ta bình tĩnh trở lại, tính cách cũng trở nên dịu đi, lại dám kiên nhẫn đối mặt với thời cục nhân tình thế thái. Không chỉ vậy, màu này sẽ giúp người khác có thái độ thân thiện hơn với bạn. Cục diện chắc chắn sẽ mở ra trang mới tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Mão

Màu xanh da trời mang tới sự bình tĩnh

Tuổi Mão có lòng dạ khá hẹp hòi. Hầu hết thời điểm, họ mất niềm tin vào cuộc sống nên ít khi dám tin tưởng người khác. Cứ vậy, tuổi Mão thường thu mình lại, không hay giao tiếp với người khác. Bởi thế mà đánh mất nhiều cơ hội tốt về nhân duyên.

Xanh da trời chính là màu sắc may mắn bạn nên sử dụng cho ốp điện thoại. Nếu sử dụng màu xanh da trời sẽ giúp cho con giáp này dễ mở lòng hơn. Càng chứa được niềm tin với nhiều người, kiến thức cũng một thêm rộng mở. Từ đó mà tăng tố chất cùng chiều sâu tư tưởng. Một khi đã tiến bộ thì cách ứng xử cũng được cải thiện, vận mệnh sẽ tốt lên trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Thìn

Màu đỏ trợ công danh thăng tiến

Tuổi Thìn là những người sống rất đường hoàng thoải mái. Bẩm sinh đã có khí chất cùng tố chất lãnh đạo vô cùng quyết đoán. Bởi vậy, cho dù trong thời điểm nào thì trông họ vẫn rất thần thái. Đỏ là màu sắc sẽ xứng với khí chất của tuổi Thìn.

Giúp cho những người này lúc nào cũng trong trạng thái tràn ngập xúc cảm mạnh mẽ, giàu ý chí chiến đấu. Cũng giúp cho họ tự tin hơn vào quyết định của mình. Nếu sử dụng màu đỏ cho ốp di động sẽ làm cho tuổi Thìn thăng chức rất nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Tị

Màu cam mang tới hi vọng

Những người tuổi Tị thường có thái độ lãnh đạm. Họ không hay tiếp xúc tâm sự nhiều, có làm việc cũng chỉ trong yên lặng. Bởi thiếu đi sự giao thiệp mà tuổi Tị sẽ mất đi nhiều cơ hội, cũng thiếu đi sự quan tâm của người khác. Tâm lý trở nên u tối, sống với nhau không có sự tin tưởng, làm việc mất đi sự nhiệt tình.

Thế nên mà không tạo ra thành tích gì đột phá. Màu da cam là một màu sắc may mắn cho ốp điện thoại sẽ giúp cho họ có niềm hi vọng nhiều hơn vào cuộc sống. Thêm gắn bó với người khác, tăng cường tiếp xúc ra bên ngoài. Vận khí tốt cũng vì thế mà theo tới.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Ngọ

Màu tím giúp khí chất tỏa sáng

Người tuổi Ngọ riêng nhiệt tình luôn có thừa. Trong bất cứ trường hợp khó khăn nào, họ đều có thể dựa vào tài trí của mình mà ứng phó. Bởi thế mà mang đến nhiều lợi ích cùng nhiều mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, khuyết điểm của họ là quá thẳng thắn, nhiều lúc thành ra hơi thô.

Thành ra trí thông minh của họ những lúc ấy thành ra như bay biến hết. Bởi thế mà khó tìm được duyên kì ngộ, tìm người có cùng thực lực để kết bạn còn khó hơn. Bởi vậy trừ phi tự họ cải thiện bản thân thì không có cách nào khác. Nếu sử dụng màu sắc may mắn là màu tím, khí chất của tuổi Ngọ sẽ có phần thay đổi, trở nên thành thục, thận trọng hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Mùi

Màu Trắng mang lại hạnh phúc

Cầm tinh tuổi Mùi có tính tình rất lương thiện và đơn giản như một đứa trẻ. Đối với thế giới, họ hầu như không có chút đề phòng, sống dựa vào mong muốn cả bản thân. Tuy rằng phải trải qua nhiều khó khăn thất bại, nhưng cuối cùng sẽ gặp được quý nhân tương trợ. Bởi vậy mà từ hung hóa lành. Màu trắng cho ốp điện thoại của bạn sẽ giúp cho tuổi Mùi có khí chất thêm trong sáng. Giúp cho họ sẽ tìm được người yêu thương, sẵn sàng bảo vệ che chở cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Thân

Xanh lam tăng sức quyến rũ

Tuổi Thân cũng là những người sống rất đường hoàng chân chính. Dù là trong trường hợp nào, họ cũng đều rất vô tư vui vẻ. Tuy nhiên điều này sẽ khiến cho hình ảnh của tuổi Thân trong mắt người khác là chưa dược chính chắn. Nếu mọi người đã ghim sâu ấn tượng này về họ, chứng tỏ bản thân sẽ tự dưng bị “thất thế”. Sơ ý đánh mất nhiều duyên kỳ ngộ.

Bởi vậy, việc sử dụng màu lam đậm sẽ giúp cho khí chất của họ tăng lên. Khiến mọi người nhìn nhận họ một cách trưởng thành và giỏi giang hơn. Khi đã tạo được độ tin cậy, được nhiều người quý mến, tự dưng bạn cũng sẽ có vận khí tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Dậu

Xanh nhạt tạo ra sức sống

Tuổi Dậu có nhược điểm là tầm nhìn hạn hẹp, hay để ý lợi ích trước mắt mà bỏ qua tương lai tốt đẹp lâu dài về sau. Bởi vậy họ thường đánh đổi cái lợi nhỏ mà khiến cho bản thân rơi vào đường cùng. Tuổi Dậu cần nới rộng suy nghĩ của mình hơn. Tạo ra cục diện tốt đẹp giúp bản thân bộc lộ khả năng tiềm ẩn.

Màu xanh nhạt là màu tone trung tính, sẽ mang đến cho họ nhiều hy vọng và sức sống. Giúp cho con người tràn ngập niềm tin tưởng vào nhau. Khi xử sự cũng sẽ biết chu đáo cẩn thận hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Tuất

Màu vàng giúp tâm trí tĩnh tại

Có thể nói, tuổi Tuất có cá tính khá sắc nhọn. Họ hay gây xung đột, tranh cãi cùng người khác. Lại rất háo thắng và đã cãi là phải thắng cho bằng được. Sau khi thắng thì lại đã mất lòng nhau. Bởi vậy mà họ thường mất đi nhiều bạn bè cũng vì thế. Nếu sử dụng màu sắc may mắn cho ốp điện thoại màu vàng sáng sẽ giúp cho tâm trí của họ bình tĩnh lại một chút, dù gặp chuyện cũng có thể tỉnh táo hơn. Cách xử thế khác đi, vận khí tốt sẽ đến.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn cho ốp điện thoại tuổi Hợi

Màu xanh lá kích thích năng lực tiềm ẩn

Người tuổi Hợi không phải là không có năng lực. Mà là dù có cũng không biết, vậy nên họ thường giả ngốc mỗi khi gặp tình huống khó khăn. Bởi vậy mà khiến người ngoài không tín nhiệm được. Một khi họ hiểu được bản thân mình có khả năng gì, sẽ khởi động được ý chí chiến đấu.

Dùng hết năng lượng để giải quyết vấn đề gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào cuộc đời này. Bởi vậy, nếu sử dụng màu xanh lá làm màu sắc may mắn cho ốp điện thoại sẽ làm tăng vận khí cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.