Phân tích 5 dáng ngồi của đàn ông, 5 số phận khác biệt: Người có tiền có quyền ắt dáng ngồi luôn đặc biệt hơn số đông

Tư thế ngồi này cho thấy chủ nhân đang trong trạng thái căng thẳng, do vậy sẽ làm giảm đi sự nam tính của mình.

Trên thực tế, khoa học đã chỉ ra rằng việc ngồi bó gối với nhau về mặt sinh lý sẽ dễ dàng hơn đối với phụ nữ. Khung chậu của phụ nữ có chiều rộng tổng thể lớn hơn so với khung xương chậu của nam giới. Và góc của cổ xương đùi của nữ không lớn bằng của nam. Đó là lý do tại sao những người đàn ông trưởng thành không để đầu gối sát vào nhau khi ngồi là điều tự nhiên. Nếu bạn đã từng thử nó, bạn sẽ thấy mình căng cứng và muốn dang rộng hai chân của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngồi thẳng lưng, 2 đầu gối cách nhau 11-24 inch

Ngược lại với dáng ngồi trên, khi cả hai bàn chân đặt trên sàn và đầu gối cách nhau khoảng 11-24 inch thì dáng ngồi này cực kỳ phổ biến với đàn ông.

Dáng ngồi này thể hiện sự thống trị bằng cách "đánh dấu lãnh thổ của bạn". Khi chúng ta quan sát những người có quyền lực - họ thường được thấy là chiếm nhiều không gian hơn. Các vị vua ngồi trên ngai vàng lớn. Các CEO ngồi cạnh bàn trong khi những người khác ngồi cùng ghế.

Một đặc điểm chung khác mà những người đàn ông ngồi như thế này thể hiện: đó là tính cách cởi mở. Khi cơ thể "mở ra", tâm trí cũng làm như vậy. Khi người đàn ông ngồi tư thế này, họ đang ở trong trạng thái thoải mái, không phòng thủ. Vì vậy, về mặt giao tiếp, nếu là đàn ông, bạn nên chọn tư thế ngồi này để thể hiện thiện chí với người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Ngồi bắt chéo chân

Đây cũng là một tư thế ngồi điển hình. Tư thế này có nghĩa, người đàn ông đang "xây một pháo đài" bảo vệ xung quanh mình (ý nghĩa khác nếu là phụ nữ).

Một số người cho rằng chân bắt chéo kém nam tính hơn để chân thẳng. Việc bắt chéo chân giữ cho bản lĩnh đàn ông được che giấu thay vì lộ ra ngoài. Hãy để ý điều này trong các cuộc họp kinh doanh hoặc thậm chí là các cuộc trò chuyện thông thường. Khi một người đàn ông bắt chéo chân (và tệ hơn nữa là cả cánh tay của anh ta) thì anh ta thực tế đã rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Có thể vô ích nếu thuyết phục anh ta thay đổi ý định.

Trong bối cảnh kinh doanh - những người ngồi như thế này nói những câu ngắn hơn, từ chối nhiều đề xuất hơn và nhớ lại ít hơn những gì đã được thảo luận so với những người "cởi mở" ở tư thế 2. Vì vậy, trong khi đàm phán, hãy kiểm tra xem bạn có thể nhìn thấy đối phương ngồi thẳng chân trước khi trình bày hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đàm phán.

Ảnh minh họa: Internet

Ngồi khóa 2 mắt cá chân

Khi một người đàn ông ngồi khóa cổ chân - đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta đang che giấu điều gì đó.

Cử chỉ này có thể so sánh với "cắn môi" - kìm hãm cảm xúc tiêu cực. Đó có thể là nỗi sợ hãi, lo lắng về thông tin bị giữ lại hoặc những điều tương tự. Những người đàn ông ngồi như vậy cũng thường: (1) đặt hai tay đan vào nhau trên đầu gối hoặc (2) nắm chặt tay vào ghế.

Một số trường hợp nam giới khóa cổ chân thường gặp:

Trong các tình huống mệt mỏi như phỏng vấn xin việc, một số người ngồi với cổ chân bị khóa.

Các bị cáo ngồi bên ngoài phòng xử án trước phiên xử có nhiều khả năng tự khóa cổ chân dưới ghế (để giúp kiểm soát cảm xúc của họ).

Tiếp viên hàng không có thể phát hiện ra những du khách sợ hãi vì họ ngồi với cổ chân bị khóa (đặc biệt là trong thời gian cất cánh).

Tuy nhiên, nếu là một người đàn ông, chẳng may bạn rơi vào trạng thái cảm xúc như trên, khóa cổ chân có thể là một tư thế ngồi tạm thời để lấy lại bình tĩnh. Khi kết hợp với hai tay gập lại trong lòng – tâm trí bạn sẽ được ổn định ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Ngồi vắt chân chữ ngũ

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể gọi đây là một vị trí khẳng định quyền lực một cách lộ liễu. Đó là khi một người đàn ông ngồi khoanh chân, mắt cá chân trên đầu gối. Đó là khi anh ta đang thể hiện sự thống trị và tự tin ở mức độ cao.

Những người đàn ông trong cuộc họp kinh doanh có thể thông qua vị trí này để biểu thị suy nghĩ của họ. Để gửi một thông điệp như "Tôi mạnh mẽ, thành công và thời gian của tôi là quý giá." Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng tư thế này không lý tưởng khi bạn đưa ra quyết định. Bạn thực sự sẽ quyết đoán hơn khi cả hai chân đều được đặt chắc chắn trên sàn.

Ngoài ra, còn 1 ý nghĩa khác, đó là biểu hiện của những anh chàng cứng đầu, những người không cởi mở với quan điểm, ý kiến hoặc đề xuất của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ nói luôn đi đôi với nhau. Bạn phải quan sát họ một cách tổng thể để hiểu đầy đủ những gì một người đang giao tiếp. Vì vậy, đừng đưa ra những đánh giá hoặc giả định cực đoan về mọi người chỉ dựa trên một vài dấu hiệu trực quan. Cử chỉ hoặc tư thế không bao giờ là bằng chứng 100% về những gì ai đó trải qua trong một thời điểm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.