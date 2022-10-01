Nhất định phải bỏ ngay 6 thói quen xấu này nếu không muốn vận xui cứ tiếp tục ào tới, khiến tiểu nhân liên tục kéo đến quấy phá!

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 18:47

Đừng thắc mắc tại sao bạn đen đủi đủ đường nếu giữ những thói quen này. Nếu muốn vận khí tốt, may mắn lại gần thì hãy từ bỏ chúng ngay.

Chắc chắn ai trong số mỗi chúng ta cũng sẽ có những thời điểm cảm thấy mình thật rủi, bởi tất cả mọi chuyện đều xảy ra không như ý mình, không đạt kết quả tốt. Hay là tiền kiếm được bao nhiêu trôi đi bấy nhiêu.. Nhưng ít ai biết rằng, xét về Phong thủy hay Vận, Mệnh, thì chính những thói quen hàng ngày lại là những nguyên nhân khiến cho bạn trở nên kém may mắn. Hãy cùng xem những thói quen tưởng chừng như vô hại đó là gì nhé:

1. Mang vẻ mặt chán nản, thất vọng

Người mang vẻ mặt chán nản, thất vọng chẳng khác nào bộ dạng của một người “nửa sống nửa chết”, lôi thôi, lếch thếch, không có hình tượng càng không có tinh thần phấn chấn, nhìn không có một chút tinh thần tích cực hướng đến tương lai.

Người mang vẻ mặt chán nản, u sầu sẽ khiến người khác thấy rằng người ấy không còn sức sống nữa. Người mà khiến người khác cảm thấy không còn có sức sống thì quý nhân làm sao có thể đến trợ giúp được đây? Cho dù người ấy có một chút vận khí tốt đi nữa thì cũng chỉ là thoáng qua.

Nhất định phải bỏ ngay 6 thói quen xấu này nếu không muốn vận xui cứ tiếp tục ào tới, khiến tiểu nhân liên tục kéo đến quấy phá! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Chau mày nhăn mặt

Hành vi chau mày nhăn mặt sẽ khiến bạn lúc nào cũng trở nên khó gần, cau có. Người đối diện sẽ cảm thấy bạn thật khó hợp tác, khó giao dịch, muốn nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Người có thói quen ấy sẽ không kết được thiện duyên, bởi vì ai gặp cũng muốn tránh, không chủ động kết giao. Ngay cả người bình thường còn tránh thì vận khí tốt sao có thể đến được?

Nhất định phải bỏ ngay 6 thói quen xấu này nếu không muốn vận xui cứ tiếp tục ào tới, khiến tiểu nhân liên tục kéo đến quấy phá! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Miệng nói lời không hay

Trong cuộc sống, có không ít người gặp một số sự tình không như ý liền buông những lời không hay, thô tục, lời xúi quẩy. Nếu có chút chuyện không như ý liền vội vàng để cho mọi người cùng biết. Kỳ thực, loại hành vi này là tự nguyền rủa mình, thật sự sẽ mang đến ảnh hưởng không hay cho chính mình.

Việc mỗi người gặp phải những sự tình không mong muốn là chuyện đương nhiên trong cuộc sống, nhưng nếu một người có mệnh tốt thì những phiền toái sẽ ít hơn. Khi gặp một vấn đề, cần phải lạc quan mà đối mặt. Khi chúng ta thay đổi tâm thái, thì trường khí của cả thân thể cũng sẽ chuyển biến, tự thân sẽ vui vẻ, tình hình sẽ sáng sủa hơn, vận may sẽ tự tìm đến. Lúc ấy, những thứ làm vận mệnh xấu sẽ thực sự sợ hãi trường khí tốt ấy mà tự rời xa.

4. Cây xương rồng- không nên trồng

Bày biện cây xanh là cách tạo phúc khí tốt lành. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trang trí trong nhà.

Theo Phong thủy học cổ xưa, xương rồng là loại thực vật rất dễ sống trong mọi hoàn cảnh. Nó chỉ phát huy tác dụng trong trường hợp ngôi nhà vừa mới bị hỏa hoạn hoặc có tang. Sức sống mãnh liệt của loài cây này sẽ làm giảm âm khí, xua đuổi tà ma. Do đó, xương rồng bị liệt vào danh sách vật trưng bày xui xẻo cho ngôi nhà.

Nếu yêu thích xương rồng, bạn có thể đặt chúng ở ngoài ban công. Tốt nhất, bạn chỉ nên dùng hoa lan hoặc hoa hướng dương để tăng vận khí tốt lành nếu muốn trang hoàng nhà cửa.

Nhất định phải bỏ ngay 6 thói quen xấu này nếu không muốn vận xui cứ tiếp tục ào tới, khiến tiểu nhân liên tục kéo đến quấy phá! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Ngồi xổm ăn uống

Thói quen này biểu hiện một tâm trạng vội vàng, không đẹp mắt, ngoài ra ở tư thế này sự hấp thu thức ăn đồ uống cũng khó khăn dẫn đến sự suy kém của sức khỏe…tự nhiên tiền bạc kiếm được cũng đi mất. Cổ nhân miêu tả người này bằng một câu là: “Dù có bánh từ trên trời rơi xuống người cũng không nhặt được!” Nếu là đàn ông thì cả đời nghèo khó, là phụ nữ thì hết ăn lại nằm, lười biếng.

6. Nhón chân khi đi bộ

Thói quen xấu này, bất luận là nam hay nữ thì sức khỏe thông thường là tương đối yếu ớt, tính cách bất ổn định, dễ nổi giận buồn phiền, làm việc không kiên trì từ đầu đến cuối. Cuộc đời người này làm việc gì cũng thất bại nhiều hơn thành công. Người mà có sức khỏe suy yếu thì vận mệnh cũng thường kém.

Nhất định phải bỏ ngay 6 thói quen xấu này nếu không muốn vận xui cứ tiếp tục ào tới, khiến tiểu nhân liên tục kéo đến quấy phá! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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