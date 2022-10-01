Tháng 10 PHÚ QUÝ, 3 con giáp sau được Thần Tài phù trợ, đang nghèo khó bỗng hóa GIÀU SANG, đầu tư vốn 1 lời 10, may mắn ập tới, tiền tiêu không hết

Con giáp tuổi Dậu cũng được biết đến với tinh thần lạc quan, yêu đời. Họ luôn tin rằng kiên trì, nỗ lực sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu rất can đảm, thông minh, nhanh nhạy. Họ còn được biết đến là người rất đào hoa, có sức hút với người khác phái. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Đi đâu họ cũng được quý nhân giúp đỡ nên hậu vận thường hưng vượng hơn người.

Những doanh nhân làm ăn cũng phất lên, kiếm tiền dễ dàng hơn trước. Con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh nên tin vui đến cửa, hạnh phúc ngập tràn.

Bắt đầu từ tháng 10, tài vận của con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ nâng lên một tầm cao mới. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ có đường công danh sự nghiệp tương đối vượng. Họ có thể được thăng chức, tăng lương, có thêm cơ hội hợp tác làm ăn sinh lời.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tài năng, hiểu biết, tự tin vào bản thân. Cũng bởi vì vậy nên họ là người cầu toàn. Họ luôn đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người cùng hợp tác làm ăn với mình.

Con giáp này cũng biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. Trước khi làm bất cứ điều gì, họ luôn cân nhắc, tính toán từng đường đi nước bước chứ không làm việc một cách tùy tiện.

Từ tháng 10 trở đi, người tuổi Thìn mở cửa đón lộc, cuộc sống đầy hy vọng. Người này làm ăn kinh doanh có thể phát tài. Cuộc sống của con giáp này tràn đầy niềm vui và những điều may mắn bất ngờ.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Cuộc sống của họ thời gian gần đây ít phiền muộn, nhiều điềm lành.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tị

Tử vi chỉ ra rằng vận may nghề nghiệp của những người tuổi Tị ko ngừng tăng cao. Chính vì vậy mà người tuổi này làm gì cũng gặt hái được nhiều thành tích.

Người tuổi Tị vốn rất thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, khả năng thích ứng của Tị cũng rất cao. Con giáp này chịu được sức ép của công việc cũng như cuộc sống. Nếu như xung quanh sở hữu người nào đó gặp vấn đề thì người tuổi Tị sẵn lòng ra tay trợ giúp.

Bản thân người tuổi Tị linh động, tốt tính nên đi đâu cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng trợ giúp.

Trong thời kì tới, Tị hãy nắm bắt thời cơ mà mình sở hữu được, siêng năng hơn và luôn giữ ý thức tích cực. Từ đó, tài lộc của Tị sẽ sở hữu những bước tiến đáng kể, ngày càng sung túc hơn nhờ làm việc siêng năng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.