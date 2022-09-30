Ngọc Hoàng soi đường chỉ lối: Đúng 9h9p hôm nay (30/9/2022) 3 tuổi làm ăn PHÁT ĐẠT, xuất hiện bước ngoặt lớn trong vận trình sự nghiệp, cơ duyên thăng tiến đã đến rất gần!

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 04:47

Trong hôm nay, có 3 con giáp may mắn gặt hái nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp và cuộc sống của tuổi Sửu trong hôm nay sở hữu nhiều chuyển biến mới. Nhờ Thần Tài trợ giúp, tài lộc của người tuổi Sửu ngày một hanh hao thông, làm gì cũng thuận lợi. Quý nhân đưa đường chỉ lối giúp tuổi Sửu sở hữu thời cơ đầu tư tốt.

Tuổi Sửu sở hữu sự tự tín, ý thức cầu tiến, ý chí kiên định nên sở hữu thể vượt qua những thử thách trong năm nay.

Tử vi dự đoán rằng trong hôm nay, tuổi Sửu sở hữu quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh tương trợ. Kết hợp với sự thông minh và xử sự khéo léo, con giáp này sở hữu thể khắc phục những trắc trở một cách thuận lợi.

Ngọc Hoàng soi đường chỉ lối: Đúng 9h9p hôm nay (30/9/2022) 3 tuổi làm ăn PHÁT ĐẠT, xuất hiện bước ngoặt lớn trong vận trình sự nghiệp, cơ duyên thăng tiến đã đến rất gần! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự đoán sẽ sở hữu một năm gặp nhiều may mắn, tình tiền phất lên mạnh mẽ. Con giáp này sở hữu thể đạt thành tựu viên mãn từ thời kì tới. Vận kim tiền tài người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa.

Những năm vừa qua tuổi Tuất đã trải qua nhiều khó khăn, gặp ko ít chuyện xui xẻo. Tuy nhiên, cuộc sống trong những tháng cuối năm 2022 của con giáp này sẽ sở hữu nhiều diễn biến tích cực hơn.

Tài lộc dần vượng sắc, vận trình của tuổi Tuất sẽ ngày một thăng tiến, tiền nong kiếm được dần thuận lợi hơn, cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Người làm kinh doanh sở hữu thể thu khoản lợi khổng lồ, công việc ko ngừng phát triển. Người làm mướn ăn lương sở hữu thời cơ được đề bạt lên vị trí tốt hơn.

Không chỉ thuận lợi trong việc kiếm tiền mà tuổi Tuất cũng quản lý tiền rất tốt.

Ngọc Hoàng soi đường chỉ lối: Đúng 9h9p hôm nay (30/9/2022) 3 tuổi làm ăn PHÁT ĐẠT, xuất hiện bước ngoặt lớn trong vận trình sự nghiệp, cơ duyên thăng tiến đã đến rất gần! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mới hứa hẹn mang tới nhiều điều may mắn, tốt lành cho người tuổi Dậu. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ cả về công việc lẫn tài chính.

Tuổi Dậu gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh cũng là người sở hữu trách nhiệm, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân và tìm kiếm thời cơ phát triển. Trước đó, cuộc sống của tuổi Dậu sở hữu thể gặp nhiều thăng trầm nhưng vận số ko quá tệ.

Hôm nay chính là thời khắc tuổi Dậu sở hữu thể gỡ gạc lại những tổn thất trong thời kì trước, tích góp thêm cho tương lai.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, con giáp này sở hữu thể ngày một giàu sở hữu. Người làm ăn kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển mạnh, duy trì được nguồn khách hàng ổn định.

Ngọc Hoàng soi đường chỉ lối: Đúng 9h9p hôm nay (30/9/2022) 3 tuổi làm ăn PHÁT ĐẠT, xuất hiện bước ngoặt lớn trong vận trình sự nghiệp, cơ duyên thăng tiến đã đến rất gần! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý cô sinh tháng âm lịch này cuộc sống may mắn bất ngờ, VƯỢNG PHU ÍCH TỬ, sang năm Quý Mão 2023 phát tài phát lộc

Quý cô sinh tháng âm lịch này cuộc sống may mắn bất ngờ, VƯỢNG PHU ÍCH TỬ, sang năm Quý Mão 2023 phát tài phát lộc

Tử vi dự báo những quý cô sinh tháng âm lịch sau đây bước sang năm mới Quý Mão 2023 sẽ có cơ hội phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp 2022 tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10