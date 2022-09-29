Gió lạnh đầu mùa đã về, 4 con giáp đón mùa đông ấm khi công việc suôn sẻ, ngân khố sung túc

Trước đó, từ đầu năm 2022 đến nay, con giáp tuổi Tỵ làm ăn không suôn sẻ lắm, tài lộc hạn chế. Nhưng bắt đầu từ mùa hè, người tuổi Tỵ đã nhận được những điềm báo tốt về tài vận trong thời gian tới.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có thể tiết kiệm được nhiều tiền nhất trong vòng 10 ngày tới.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có lối sống hơi cá nhân chủ nghĩa. Họ cũng luôn kiên định với chủ kiến của mình và không bao giờ lo lắng về chuyện được hay mất.

Trước đó, dù thu hoạch không lớn nhưng họ cũng kiếm được những khoản bất ngờ, đủ chi tiêu. Nhưng từ tháng 10, bắt đầu bước sang mùa đông, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để kiếm những khoản thu nhập tốt hơn, đủ để đón một năm mới ấm êm.

Con giáp tuổi Mùi cũng thích che giấu sức mạnh thực sự của mình và không bao giờ phóng đại năng lực của bản thân.

Thực tế, với năng lực vượt trội của mình, chỉ cần là việc người tuổi Mùi muốn làm thì họ sẽ nắm chắc cơ hội, làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả ấn tượng.

Trong 10 ngày tới, cơ hội đến tay, người tuổi Mùi có thể được thăng chức và tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách sôi nổi, vui vẻ, là người nhiệt tình trong giao tiếp, quan hệ với mọi người. Họ cũng là người có chí tiến thủ.

Trong vòng 10 ngày tới, con giáp tuổi Thân sẽ khởi động "bánh xe" tài lộc. Họ khởi đầu nhẹ nhàng, kiếm tiền nhanh hơn, gặp nhiều may mắn hơn ở mọi nơi, mọi việc.

Với phong độ hào hoa, khí chất sang trọng, người tuổi Thân dành được danh tiếng một cách tự nhiên. Họ cũng rất hào phóng với bạn bè, rộng lượng với người thân. Con giáp tuổi Thân luôn quan niệm: Hôm nay tiêu hết tiền thì ngày mai lại kiếm được, biết tiêu thì sẽ biết cách kiếm lại.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách chân thành. Trong cuộc sống họ không bao giờ nói dối một cách trơn tuột. Con giáp tuổi Tuất cũng có xu hướng rất quyết đoán, không dễ dàng đồng ý với người khác.

Con giáp tuổi Tuất luôn nỗ lực hết mình khi có cơ hội khẳng định mình. Vì vậy, họ sẽ sớm đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

Người tuổi Tuất cũng là người đặc biệt kiên định trong các mối quan hệ, không bao giờ nóng nảy, lạnh nhạt. Nếu họ thích ai thì sẽ hết mình, không bao giờ do dự. Đây là người đáng để trân trọng và gắn bó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.