VƯỢNG VẬN ĐÀO HOA ập tới, top 3 con giáp 3 tháng cuối năm may mắn ùn ùn kéo đến, TÀI LỘC TẤN TỚI

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:23

Cuối năm chính là thời điểm thuận lợi nhất của 3 con giáp này khi họ nhận được hậu thuẫn từ nhiều phía. Nhờ đó mà làm việc gì cũng dễ thành, tin vui tới tấp.

Tuổi Tị

Tử vi cho thấy 3 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tị sẽ gặp nhiều điều may mắn. Người sinh nhằm năm Tị thường có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp của mình.

Cuối năm nay sẽ là khoảng thời gian mà người tuổi Tị công danh vượng phát. Bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân giúp đỡ nên dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, người tuổi Tị khá khắt khe và nghiêm túc trong công việc. Họ đặt ra cho bản thân nhiều mục tiêu và buộc mình phải hoàn thành. Tị hãy cứ phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, như vậy sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, những người tuổi Tị còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn trong cuối năm nay.

VƯỢNG VẬN ĐÀO HOA ập tới, top 3 con giáp 3 tháng cuối năm may mắn ùn ùn kéo đến, TÀI LỘC TẤN TỚI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Bản mệnh dù làm trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

3 tháng cuối năm 2022, người thổi Ngọ vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối.

Người tuổi Ngọ vốn làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, đồng thời biết kiểm soát tốt cảm xúc và khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ có nhân duyên khá tốt trong những tháng cuối năm, người độc thân mở ra mối quan hệ hứa hẹn, đôi lứa thêm bền chặt.

VƯỢNG VẬN ĐÀO HOA ập tới, top 3 con giáp 3 tháng cuối năm may mắn ùn ùn kéo đến, TÀI LỘC TẤN TỚI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn vào 3 tháng cuối năm 2022. Nhờ vậy mà tâm trạng của Thìn sẽ trở nên vui vẻ và lạc quan hơn. Những người tuổi Thìn luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mình, biết cách nắm bắt xu hướng và sẽ đạt được mục tiêu nhờ làm việc chăm chỉ.

3 tháng cuối năm 2022, Thìn được dự đoán sẽ đón nhiều niềm vui, sự nghiệp phát triển như mong đợi. Bản mệnh nên biết trân trọng những mối quan hệ mình có, đối xử tử tế với mọi người và biết ơn những sự giúp đỡ.

Cuối năm vận đỏ như son, quý nhân trợ giúp, người tuổi Thìn cũng sẽ có được nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm.

VƯỢNG VẬN ĐÀO HOA ập tới, top 3 con giáp 3 tháng cuối năm may mắn ùn ùn kéo đến, TÀI LỘC TẤN TỚI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý cô sinh tháng âm lịch này cuộc sống may mắn bất ngờ, VƯỢNG PHU ÍCH TỬ, sang năm Quý Mão 2023 phát tài phát lộc

Quý cô sinh tháng âm lịch này cuộc sống may mắn bất ngờ, VƯỢNG PHU ÍCH TỬ, sang năm Quý Mão 2023 phát tài phát lộc

Tử vi dự báo những quý cô sinh tháng âm lịch sau đây bước sang năm mới Quý Mão 2023 sẽ có cơ hội phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi 3 con giáp đào hoa Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10