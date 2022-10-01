GIÀU SANG ĐỔI VẬN ngay tức thì chỉ với mẹo phong thủy dùng chanh và muối

Nhưng từ lâu nó đã ăn sâu vào tiềm thức của con người, trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Á Đông. Theo phong thủy, muối và chanh là những vật phẩm giúp xua đuổi tà khí rất hiệu quả.

Nhiều người trong cuộc sống đang dùng muối để giải xui chẳng hạn như đốt vía, dùng lá ngải cứu, tằm bằng lá mùi,….để giải trừ tà khí, xua đuổi vận đen. Tuy chẳng có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho sự hữu hiệu của những phương pháp này.

Vị mặn của muối, vị chua của chanh có tác dụng phân tán những luồng khí hắc ám trong vũ trụ. Đó là lý do muối và chanh là những phương pháp trừ tà, giải hạn được sử dụng phổ biến nhất. Ngoài ra, muối và chanh lại là những thứ dễ tìm kiếm và luôn có sẵn trong nhà.

Muối có công dụng làm sạch chất bẩn, mang hàm ý của một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chanh có tác dụng khử mùi, hút những nguồn năng lượng xấu, thanh tẩy không gian, giải trừ ám khí.

Có nhiều ý kiến cho rằng đây là mê tín dị đoan. Tuy nhiên đây chỉ đơn giản là điểm tựa tinh thần giúp con người lạc quan hơn. Có một sự thật là yếu tố tâm lý tác động rất nhiều đến việc bạn nhìn nhận một vấn đề là hên hay xui.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cách dùng chanh và muối để đổi vận may mắn cát tường

Chanh muối giúp thay đổi ngay tài vận

Để loại bỏ những nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà, bạn hãy thử đặt 3 quả chanh cắt làm bốn vào một cái đĩa và rắc thêm một ít muối lên trên sau đó đem đặt ở cạnh giường. Lưu ý, số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5 tùy theo gia chủ lựa chọn.

Bạn cũng khả năng đặt thêm ở các góc khuất, góc tối trong nhà để chúng khả năng hút hết những uế khí ở những nơi này.

Bạn nên thay mới mỗi ngày, mặc khác nên nhớ đừng chạm trực tiếp vào những trái chanh này nha.

Sau 5 đến 7 ngày liên tục, bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ và tích cực trong ngôi nhà của mình. Công danh sự nghiệp hay tài lộc cũng theo đó mà suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều lần.

khả năng nói đây là một trong số những mẹo phong thủy đổi vận đơn giản dễ làm nhất mà bạn có thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh muối giúp tình duyên thuận lợi

không những có công dụng giúp thay đổi ngay tài vận, sự kết hợp này còn giúp gia chủ hóa giải những hiềm khích mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng nhờ thế mà ngày càng khăng khít hơn.

Với người độc thân, sự tươi mới toát ra từ con người bạn cũng sẽ thu hút được không ít đối tượng khác nhau, hứa hẹn sớm tìm được nhân duyên cho riêng mình. khả năng nói, mẹo phong thủy nho nhỏ này sẽ khai mở cho con đường tình duyên của bạn sớm được như ý nguyện.

Bí quyết phong thủy trong tình yêu để có hạnh phúc tựa như mơ

Áp dụng những bí quyết phong thủy trong tình yêu được chỉ ra khá chi tiết dưới đây để thu hút tình cảm lãng mạn, tình yêu viên mãn ở đời sống của bạn.

Chanh muối giúp nâng cao hơn sức khỏe

không những có công dụng hút nguồn năng lượng xấu, chanh muối được đặt ở cạnh giường còn giúp cho bạn có được giấc ngủ tốt hơn, tinh thần được thư giãn và sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy.

Hương thơm của chanh có công dụng kích thích bộ não, tăng khả năng tập trung và nâng cao hơn trí nhớ một cách đáng kể. Bạn khả năng đặt chanh và muối ở cạnh nơi làm việc của mình vừa đem lại tinh thần hứng khởi, tăng cường sáng tạo và đẩy nhanh sự nghiệp phát triển đi lên.

Sự kết hợp giữa chanh và muối còn giúp thanh lọc, loại bỏ những chất độc hại trong không khí cho bạn một không gian sạch và thoáng mát, rất tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt tốt cho gan, phổi.

Tinh dầu từ vỏ quả chanh còn có công dụng xua đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ kết quả. Bạn chỉ cần đặt một vài quả chanh ở cạnh giường hoặc như khu vực ẩm thấp trong nhà, hương thơm từ loại quả này sẽ khiến kiến, ruồi, muỗi phải rời xa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, có thể dùng chanh và muối như sau:

Hút Năng Lượng Xấu Bằng Chanh

Bạn có thể ngâm chanh rồi xông nhà, giúp thanh lọc không khí đồng thời hút đi nguồn năng lượng xấu, những điều đen đủi trong nhà của bạn. Cách làm vô cùng đơn giản, cắt lát chanh đặt khắp các góc nhà. Cho đến khi chanh héo chuyển thành màu đen, thì thay thế bằng chanh mới.

Hoặc bạn có thể pha loãng nước và nước cốt chanh để lau nhà, xịt phòng cũng giúp thanh tẩy không gian cực hiệu quả. Ngoài ra cách đặt 3 quả chanh ở đầu giường cũng được áp dụng khá phổ biến, bạn nên thử nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cách Xông Phòng Bằng Chanh Và Muối

Pha muối, nước chanh tươi và nước sạch để lau nhà sẽ khiến cho nhà bạn vừa sạch vừa có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Đồng thời giúp đuổi muỗi, hóa giải vận xui xẻo, giúp đem đến những điều may mắn cho bạn.

Đĩa Chanh, Muối Trừ Tà

Chuẩn bị 3 quả chanh, cắt làm 4 rồi cho lên đĩa rắc muối lên và đặt chúng ở những góc khuất của căn nhà. Lưu ý gia chủ nên chọn số quả chanh theo số lẻ 1,3,5. Chỉ nên để khoảng 5 đến 7 ngày, sau đó chanh chuyển màu thì thay thế bằng đĩa chanh muối khác.

Với cách này có thể dễ dàng loại bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ lâu ngày dẫn đến nhiều vận xui cho gia đình bạn. Đĩa chanh, muối giúp mang lại những nguồn năng lượng vui vẻ và tích cực hơn. Từ đó mọi việc đều hanh thông, công danh sự nghiệp cũng phát triển tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tắm Bằng Muối

Khi nhắc đến các phương pháp giải hạn, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc tắm bằng muối. Bạn chỉ cần chuẩn bị muối và nước sạch. Đối với nữ cho 7 muỗng muối, nam thì cho 9 muỗng. Pha loãng hỗn hợp trên rồi tắm sẽ giúp bạn xua đi xui xẻo.

Ném Muối Xả Xui

Đây là cách làm khá phổ biến với những người làm công việc buôn bán. Khi gặp hạn xui, bán buôn ế ẩm họ sẽ dùng muối ném qua vai trái biểu trưng cho việc đang ném đi những đen đủi.

Bạn có thể áp dụng cách làm này, thực hiện khá đơn giản chỉ cần chuẩn bị một nắm muối rồi ném qua vai trái của mình. Một lưu ý nhỏ nếu bạn là nam thì nên cằm muối tay trái, nếu là nữ thì cằm muối tay phải. Như vậy những xui xẻo sẽ ở phía sau lưng bạn, việc bạn cần làm là tự tin tiến về phía trước.

Ngoài ra bạn cũng có thể thử thực hiện phương pháp rắc muối trước nhà giải xui.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt Bát Muối Phong Thủy Trong Nhà

Theo quan niệm phong thủy, muối kết hợp với nước có thể hút đi những nguồn năng lượng xấu. Vì thế đặt bát muối trong nhà được hầu hết người Việt Nam áp dụng. Bát muối phong thủy sẽ giúp thu hút may mắn, tài lộc vào nhà và xua đuổi tà khí.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một hũ sành hay thủy tinh đều được và 6 đồng xu. Sau đó đổ muối đầy hủ, xếp thêm 6 đồng xu lên trên rồi đổ nước ngập mặt muối. Cuối cùng đặt ở nơi góc khuất, hạn chế sự xê dịch. Cuối năm nhớ vứt và thay hũ muối mới cho đầu năm mới được nhiều may mắn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.