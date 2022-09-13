Đoán ngay mệnh SANG hay HÈN chỉ bằng việc xem tướng răng phong thủy!

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 17:15

Ông bà ta có câu “cái răng, cái tóc là góc con người”. Vì thế hàm răng không chỉ đơn thuần để làm đẹp cho khuôn mặt mà nó còn nói lên tính cách của một người. Hơn thế qua hàm răng ta còn có thể đoán được một phần chủ nhân là người thế nào, tính cách, vận mệnh ra sao. Vậy người có tướng răng phong thủy như thế nào là có vận mệnh giàu sang hay bần hàn.

Khái quát về răng phong thủy

Khoan hãy bàn về răng phong thủy, chúng ta hãy nói qua về việc sở hữu một hàm răng đẹp trước đã. Cái răng cái tóc là góc con người. Răng đẹp sẽ kéo nhan sắc khuôn mặt bạn lên đến tám phần. Mà “xinh đẹp cũng là một dạng tài năng”. Xinh đẹp, dễ nhìn sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong cuộc sống rất nhiều.

Qua về câu chuyện dáng răng phong thủy. Ngày từ xưa, các cụ đã truyền tai nhau về việc số lượng răng sẽ thể hiện phần nào đó về vận mệnh. Số lượng răng nhiều ít, phụ thuộc vào kích thước, dáng răng. Vậy hãy cùng điểm qua về sự liên kết giữa răng và vận mệnh ngay sau đây nào! 

Ông bà ta quan niệm: Người ít răng (26-31 cái) là những người lười làm tham ăn nên số vận sẽ khó khăn, người răng trung bình (32-36 cái) là người có công danh, giàu sang; người có 37 chiếc răng trở lên là người thuộc giới thượng lưu, giàu có, thành đạt.

Ngoài ra dáng răng cũng ảnh hưởng đến vận mệnh cuộc đời. Trong nhân tướng học cho rằng: những người răng đều đẹp là những người có cuộc sống êm đềm, luôn gặp may mắn và thành công. Người sở hữu răng thưa là những người hay gặp thị phi, hư hao tiền của, tiêu xài phung phí. Những người có răng khểnh thường là những người cả thèm chóng chán, tình duyên lận đận. Người răng vẩu thì thường thất bại.

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Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện răng phong thủy ảnh hưởng đến vận mệnh

Người ta luôn tin vào những câu chuyện về răng phong thủy. Điển hình là trường hợp nữ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc. Cô nàng sở hữu chiếc răng phong thủy khểnh duyên dáng thế nhưng cả sự nghiệp và tình duyên của cô nàng đều lận đận.

Đến lúc cô nàng quyết định từ giã chiếc răng khểnh phong thủy thì sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Ngay năm ấy, cô ẵm về cho mình giải thưởng Oscar diễn viên nữ xuất sắc nhất trong phim Clean do Olivier Assayas làm đạo diễn. Câu chuyện của cô nàng khiến cho càng nhiều người tin vào thuyết “răng phong thủy”.

Những dáng răng phong thủy phổ biến

Hiện nay, có những dáng răng phong thủy phổ biến sau và họ tin dáng răng sẽ nói lên tính cách của mỗi người. Cụ thể: 

Răng phong thủy đều như bắp: Đây là những người cực phẩm. Họ có tính cẩn thận, vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình. Bên cạnh đó họ còn sở hữu sự thông minh, khéo léo. Chính vì thế, họ luôn là những người thành công trong xã hội.

Đoán ngay mệnh SANG hay HÈN chỉ bằng việc xem tướng răng phong thủy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Răng khểnh: Nhiều người cho rằng phải ăn ở phúc đức lắm mới có răng khểnh đón tài lộc. Những người sở hữu răng khểnh là những người duyên dáng, khéo léo. Tuy nhiên chuyện tình duyên lận đận và phải đến khi lập gia đình cuộc sống của họ mới viên mãn.

Răng hô, vẩu: Đây là dáng răng không tốt có xu hướng xếp chồng lên nhau và chìa ra ngoài. Người sở hữu dáng răng này là người có suy nghĩ nông cạn, ưa cãi vã, nóng tính và không được tốt tính. Vì tính tình không hài hòa nên số mệnh của những người này thường vất vả.Phụ nữ răng vẩu thường dễ trải qua hai đời chồng.

Dáng răng quặp vào trong: Đây là dáng răng phong thủy của người có tính cẩn thận, chi tiết và cầu tiến. Họ thích khám phá và với tư duy tinh gọn, xuất sắc. Họ luôn là những người được cấp trên trọng dụng. Đây là tuýp người nói ít làm nhiều.

Răng mọc lộn xộn: Dáng răng mọc lộn xộn cái cao cái thấp, cái trên cái dưới là dáng răng phong thủy xấu. Nó biểu hiện cho sự ngang bướng, tư lợi cá nhân và dễ nổi nóng. Người sở hữu dáng răng này dễ lâm vào nợ nần, túng thiếu vì khả năng quản lý tiền bạc kém, khó thành công trong cuộc sống.

Nhìn răng cửa đón vận mệnh

Ông bà ta luôn quan niệm: răng cửa chính là răng phong thủy thể hiện vận mệnh con người. Bạn có thể tham khảo qua cách xem răng phong thủy của răng cửa như sau:

Nhìn răng phong thủy đoán vận mệnh

– Răng cửa thưa, lệch, sứt mẻ: gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống, tài lộc hư hao.

– Răng cửa to: người có tính thật thà, ngay thằng, trực giác nhạy bén.

– Răng cửa đều, ngay ngắn: người có trí tuệ lẫn thể lực tốt

– Răng cửa nhỏ: Người có tính cẩn thận, tình cảm, chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Nhưng thể lực yếu.

– Răng cửa vuông to: Người có tính cẩn thận, giao tiếp tốt, dễ thành công.

– Răng cửa khít vào nhau: người thông minh, thể lực tốt, nhanh nhẹn, thành công trên con đường học vấn.

Đoán ngay mệnh SANG hay HÈN chỉ bằng việc xem tướng răng phong thủy! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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