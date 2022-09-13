Nhà tiên tri tiết lộ cách giúp 12 con giáp tránh xa xui xẻo, CẢI VẬN nhanh chóng nửa cuối năm 2022

Đồng thời, bạn cũng cần hạn chế tính nóng nảy, cáu bẳn, gây mất hòa khí ở nơi làm việc, ảnh hưởng các mối quan hệ.

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp nửa cuối năm 2022 thấy rằng người tuổi Tý cần chú ý hơn trong cách hành xử. Đừng kiêu ngạo vì những thành tựu mình đạt được rồi nảy sinh cảm giác coi thường người khác.

Có thời điểm, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi, song chỉ cần nhắc nhở mình cố gắng, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân, gây ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp.

Ngoài ra, thời điểm này có thể xảy ra các vấn đề liên quan đến kiện cáo pháp luật hoặc giấy tờ pháp lý. Hãy luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời đọc kĩ các điều khoản trước khi kí kết để tránh những rắc rối không đáng có.

Trong chuyện tình cảm, nếu người độc thân có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động trò chuyện và giữ liên lạc thường xuyên với đối phương, chẳng mấy chốc quan hệ đôi bên sẽ tiến triển.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần chú ý kiềm chế được tính khí thất thường, thường xuyên cáu giận vô cớ với mọi người xung quanh, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng.

Khi tâm trạng không thoải mái, bất ổn, bạn nên chia sẻ với những người đáng tin cậy để được nhẹ nhõm hơn. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên nghỉ ngơi hoặc đi du lịch đâu đó một vài ngày để giải tỏa tâm trạng, giúp tạo động lực để tiếp tục cố gắng.

Đáng lưu ý trong khoảng thời gian này là kẻ tiểu nhân vẫn sẽ luôn xuất hiện tìm cách đánh vào túi tiền của bản mệnh. Con giáp này cần cẩn trọng trước những lời mời mọc đầu tư, mua hàng kẻo lãng phí tiền bạc mà không thu được kết quả gì.

Cuối năm, nếu công việc không quá bận rộn, bạn có thể sắp xếp một chuyến du lịch dài hoặc ngắn ngày với những người thân yêu. Việc đó không chỉ giúp gắn kết tình cảm gia đình mà còn giúp bạn thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn sau những áp lực công việc phải chịu. Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Thời điểm này, người tuổi Dần cần phải có cách cư xử cho hợp lý trong mỗi tình huống khác nhau, đừng quá thẳng thắn, thích gì nói nấy, thích gì làm nấy kẻo bạn sẽ vô ý làm mất lòng người khác, khiến các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng.

Trước khi đưa ra quyết định làm ăn, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bản thân cũng như tình hình thị trường. Hãy bước những bước chậm mà chắc, rồi cát tinh sẽ góp phần giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp.

Quan trọng nhất, muốn có một túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh cần chú ý đến chuyện chi tiêu cũng như bảo vệ tài sản.

Trong chuyện tình cảm, bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực như mình chân thành thì sẽ bị những kẻ trăng hoa lừa gạt, tổn thương. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, chỉ cần bạn tỉnh táo quan sát hành động của đối phương là có thể nhận ra người tốt kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp nửa cuối năm 2022, người tuổi Mão hãy chú ý các đối tượng tiếp cận mình, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân tìm cách ném đá giấu tay, nhân lúc bạn lơ là làm ra những hành động cướp công hoặc hạ thấp uy tín của bạn.

Ngoài ra, con giáp này nên chú ý hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút để có thể lắng nghe mọi người xung quanh và có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề. Nếu bạn kịp thời khắc phục những yếu điểm của mình, cơ hội phất lên không còn xa.

Trên thực tế, bản mệnh vốn là một người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc nên việc được lãnh đạo đánh giá cao hoặc cất nhắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần bạn chịu cố gắng, không bỏ cuộc giữa chừng thì dần dần, bạn sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên học cách vượt qua những tổn thương trong quá khứ để có thể mở lòng đón nhận sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bạn không nên vì một người đã đi qua đời mình mà bỏ lỡ những đối tượng tốt đẹp hơn ở tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn

Thời điểm cuối năm, người tuổi Thìn phải chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Hãy thận trọng trong từng đường đi nước bước, đừng để kẻ xấu tìm ra sơ hở, từ đó tìm ra cách hãm hại mình.

Bạn hãy luôn nhắc nhở mình giữ những suy nghĩ tích cực, bởi có thể chính những lúc thế này, bạn lại càng học hỏi được nhiều điều quý báu để trở nên bản lĩnh hơn, không sợ những sóng gió sẽ xuất hiện trong tương lai.

Với người làm ăn, bạn nên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới, bạn chớ nên do dự, ngần ngại kẻo người khác vượt qua.

Chỉ cần bạn quyết tâm thì không sợ không có người giúp đỡ, chỉ ra hướng đi khắc phục khó khăn, khiến tiền về trong túi.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này hãy tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Bạn dành sự quan tâm, chăm sóc cho người ấy, chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được sự đáp lại tương tự. Mối quan hệ của hai người sẽ trở thành hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tuổi Tị

Có những thời điểm, người tuổi Tị dễ vướng vào thị phi do kẻ tiểu nhân hoặc đồng nghiệp xấu tính đặt điều. Tốt hơn hết, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, không nên dành quá nhiều thời gian để phân bua với những người không thấu hiểu mình.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh nóng nảy, đưa ra những quyết định sai lầm gây ảnh hưởng đến cả danh tiếng và tài lộc. Càng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ, bạn càng cần phải lý trí hơn, giữ vững mục tiêu và nắm rõ lợi thế của mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên để dành một khoản tiền tiết kiệm, bởi cuối năm, bạn dễ phải chi tiêu nhiều thứ, ví dụ như xây sửa nhà cửa hoặc chạy chữa bệnh tật. Khi có tiền trong tay, bạn mới không rơi vào cảnh bị động.

Trong chuyện tình cảm, bạn cần hiểu rằng nếu vợ chồng ai cũng giữ cái tôi của mình thì lục đục dễ xảy ra. Chỉ khi hai người chịu hạ cái tôi xuống để lắng nghe thì đến cuối cùng, đôi bên mới đi đến được thống nhất.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Thời điểm nửa cuối năm 2022, người tuổi Ngọ nên cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã được vạch sẵn. Đôi khi, hãy thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó khăn, bế tắc như lúc đầu nữa.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chú ý điều chỉnh mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên đều cần phải kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ, khiến mọi chuyện ngày càng gay gắt, khó giải quyết hơn.

Trên phong diện tài lộc, để bảo toàn số tiền kiếm được, con giáp này cần nhắc nhở bản thân hạn chế vướng vào mâu thuẫn, thị phi, hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đề phòng tai nạn kẻo phải tốn tiền chạy chữa, ảnh hưởng sức khỏe.

Trong chuyện tình cảm, để mọi chuyện trôi qua êm đềm và hạn chế những tổn thương không đáng có cho chính bạn và người khác, có lẽ con giáp này cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Bạn không nên ích kỉ chỉ làm việc theo cảm xúc cá nhân, hãy quan tâm đến cả mọi người xung quanh nữa.

Ảnh minh họa: Internet

8. Tuổi Mùi

Cách đổi vận cho 12 con giáp nửa cuối năm 2022 chỉ ra rằng, kể cả khi gặt hái được thành công rực rỡ, người tuổi Mùi cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc chủ quan, lơ là. Nhiều khi, sự lơ đãng sẽ khiến bạn mắc phải lỗi sai không đáng có, tốn thêm thời gian và công sức khắc phục.

Dù có chủ động, xông xáo đến mấy, bạn cũng cần phải nhìn trước ngó sau, lắng nghe ý kiến của người khác. Khi cảm thấy mơ hồ về hướng đi tương lai, tốt nhất bạn hãy bình tĩnh lại, quan sát xung quanh nhiều hơn, học hỏi những người giàu kinh nghiệm đi trước.

Trên phương diện làm ăn kinh doanh, có thể bạn sẽ phải dành một khoản kha khá tiền cho hoạt động hùn vốn đầu tư nhưng chưa thể thu về lợi nhuận nhanh chóng được.

Có điều, bạn đừng vì thế mà nảy sinh tâm lý chán nản hoặc thay đổi định hướng quá nhanh chóng. Hãy tiếp tục với con đường mình đã chọn, rồi dần dần bạn sẽ nhận thấy những dấu hiệu phát triển lạc quan.

Trên phương diện tình duyên, khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng triển vọng, bạn nên giữ thái độ tích cực, cởi mở khi trò chuyện, như vậy thì bạn sẽ nhận ra được cái hay của đối phương, mở ra một cơ hội mới.

Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ vướng phải nhiều khó khăn, bất lợi trong nửa cuối năm này, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên chèn ép hoặc khách hàng, đối tác gây khó dễ. Bạn cần cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, không nên đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện càng thêm bế tắc.

Đồng thời, bạn cũng cần bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật, nếu vấn đề nằm ở bản thân bạn thì nhanh chóng tìm cách sửa chữa.

Trong gia đình, bạn chớ trút những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết. Con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất.

Ngoài ra, nếu phải di chuyển đường xa, bạn nhớ chú ý an toàn giao thông, nếu không dễ gặp phải sự cố bất ngờ. Nếu có thể, trước khi rời khỏi nhà, tốt nhất bạn nên đi theo những hướng cát lành, hoặc xuất phát vào khung giờ hoàng đạo.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Thời điểm này, người tuổi Dậu cần nhìn nhận rõ tình hình thực tế và năng lực của bản thân, nếu chỉ chạy theo những mơ ước xa vời, thiếu thực tế thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, thành ra tự ti về mình. Chỉ khi lập được một kế hoạch chính xác, bạn mới có thể đi trên con đường phát triển.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn.

Các mối quan hệ tình cảm nồng ấm hay lạnh nhạt chủ yếu phục thuộc vào cách hành xử của bạn, vì thế, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất để có thể được tận hưởng hạnh phúc nhé.

Ảnh minh họa: Internet

11. Tuổi Tuất

Để có thể gặt hái thành công trong nửa cuối năm 2022, người tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để cố gắng phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ và giữ vững mục tiêu của mình.

Đồng thời, bạn cũng cần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh và hòa hợp với mọi người, bởi chẳng ai có thể hoàn thành được tất cả mọi việc một mình, với sự giúp sức của mọi người, bạn sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn.

Bạn không nên có cái nhìn phiến diện về bất cứ điều gì, đồng thời cũng phải luôn mở rộng lòng để đón nhận những điều mới mẻ. Khi biết cách thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều vấn đề chẳng còn khó khăn như trước nữa.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm, nếu có thiện cảm với ai thì tiếp xúc với người đó, đừng để bản thân vướng vào những quan hệ phức tạp, rồi cuối cùng lại “lắm mối tối nằm không”.

Ảnh minh họa: Internet

12. Tuổi Hợi

Để có thể gặp được may mắn trong nửa cuối năm 2022 này, người tuổi Hợi cần tránh tâm lý chán nản, muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong mỗi khi gặp phải khó khăn.

Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng cần luôn chú ý, đề phòng những kẻ ganh ghét, bon chen trong môi trường làm việc. Bạn không nên quá dễ tin người, nghe vào những lời xui khiến của kẻ khác, cũng không nên bị kích động bởi những lời khích bác.

Trong lĩnh vực tiền bạc, bạn không nên tham lam những thứ không phải là của mình để tránh rơi vào cảnh thị phi, mâu thuẫn, thậm chí là vòng lao lý. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được đề ra, tích cực hoàn thiện bản thân, có thể tài lộc sẽ đến với bạn vào một thời điểm khác.

Phương diện tình cảm, người độc thân đừng nên cho rằng việc cho người khác cơ hội là tốn thời gian, bởi nếu vậy thì bạn làm sao biết được người ấy có phù hợp với mình hay không?

Tốt nhất hãy giữ một trái tim và một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm