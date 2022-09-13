Một gia đình nếu có quá nhiều 3 thứ này, sớm muộn cũng sinh chuyện, gia đạo khó bề yên ấm

Xưa nay thì con người ta thường chỉ vì tham một miếng ăn mà kết dục khiến cho dạ dày bị tổn hại. Năng lực hấp thụ của cơ thể con người cũng có giới hạn của nó. Đừng chỉ vì “No lòng đói con mắt” mà cố tiếp tục ăn thêm, đây là một qua điểm sai lầm.

Khi ăn chỉ ăn 7 đến 8 phần no, trong bữa ăn nên có canh, rau thịt kết hợp. Tuyệt đối hạn chế rượu bia, bằng không sẽ chỉ khiến đầu óc mụ mị, sức khỏe suy kiệt, gia đạo bất hòa.

Quần áo không nên ấm quá

Con người thường nghĩ khi cuộc sống dư giả thì nhất định phải đầu tư cho bản thân, Cơ thể lúc nào phải ấm, mặc mỏng quá sẽ lạnh. Điều này không sai, nhưng cái gì quá cũng không tốt, nếu mặc quá ấm thì lợi chưa thấy mà hại đã tìm đến.

Vốn dĩ, quần áo mặc trên cơ thể con người, nếu quá ấm áp sẽ dễ bị cảm vì không thể thoát mồ hôi ra ngoài được. Mặc quần áo hãy mặc vừa đủ, đủ ấm là được.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà không cần quá rộng

Ai sống trên đời chẳng có những tham vọng của bản thân. Người thì mong công danh sự nghiệp, người thì thích cơm no áo ấm, có người lại muốn nhà cao cửa rộng. Thế nhưng, mỗi người hãy học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Đừng mưu cầu quá cao, nhất nhất định phải sống trong một căn nhà quá rộng, nguy nga tráng lệ. Bằng không, bạn sẽ rơi vào cảnh kiệt quệ vì dọn dẹp, thậm chí khổ sở vì nợ nần. Nhà không cần to hay rộng, chỉ cần tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc thì mới mong yên ấm thịnh vượng đời đời. Có tiền thay vì xây nhà to thì hãy đầu tư cho con cái học hành, đầu tư vào sức khỏe của chính mình và những người thân yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc:

1. Nói chuyện và quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa.

2. Trân trọng những bữa cơm chiều. Hãy nhớ rằng ngoài kia có nhiều người tới lúc giàu sang muốn ngồi ăn bên mâm cơm ấm áp với người thân cũng là điều xa xỉ.

3. Cùng chia sẻ những niềm vui và nụ cười. Chỉ có cách quan tâm nhau như thế mới mang lại phúc khí cho tất cả các thành viên trong gia đình.

4. Quan tâm đến sở thích và ước mơ của bản thân.

5. Luôn không ngừng tu dưỡng, học hỏi

6. Nói những điều tốt đẹp, ấm áp. Lời nói không mất tiền mua, vậy thì hãy biết dành những lời tốt nhất cho nhau để cùng nhau hạnh phúc.

7. Yêu thương nhau bằng cả trái tim. Đừng để đến tuổi già phải ân hận vì bản thân chưa yêu hết lòng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm