Muốn vợ chồng yêu thương thắm thiết, gia đình hạnh phúc hòa thuận, chỉ cần đặt 1 trong 3 thứ này dưới gầm giường!

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 18:40

Theo phong thủy, để gì dưới gầm giường để có thể giữ gìn tình cảm gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương thắm thiết?

Vợ chồng một ngày nên nghĩa, nhưng phải làm sao để giữ cho tình yêu luôn bền chặt? Bát đĩa ở cạnh nhau còn có lúc xô, hai con người với hai cá tính khác biệt nhau, làm thế nào để không xảy ra mâu thuẫn, làm thế nào để tình cảm vợ chồng được bền vững là câu hỏi của nhiều cặp vợ chồng.

Theo các nhà phong thủy học, nếu hai vợ chồng tối ngày tranh cãi thì rất có thể phong thủy nhà ở có vấn đề, khi ấy thì vận trình của cả hai người cũng không thể nào tốt được, cả sự nghiệp, công danh, tiền tài đều khó bề phát triển.

Giường ngủ là nơi rất quan trọng với đời sống vợ chồng. Phong thủy phòng ngủ cho rằng có những thứ nếu đặt dưới gầm giường phòng ngủ có thể giúp cho đời sống tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng. 

1. Đặt ống nhổ dưới gầm giường

Ngày xưa, người ta có thói quen ăn trầu, hút thuốc nên hầu như nhà nào cũng có một ống nhổ. Song với những người hiểu biết về phong thủy, họ sẽ chuẩn bị tới hai ống nhổ, một cái dùng để ngoài phòng khách, phục vụ cho tất cả mọi người, còn một cái ống nhổ còn lại, người ta sẽ đặt dưới gầm giường của hai vợ chồng.

Thuật phong thủy đời sống giải đáp cho câu hỏi nên đặt gì dưới gầm giường, chính là đặt chiếc ống nhổ này. Nó sẽ giúp vợ chồng hóa giải những tranh cãi hàng ngày, cũng có thể giảm bớt những mâu thuẫn gay gắt, khiến cho tình cảm hai người càng ngày càng thêm bền chặt, vợ chồng chung sống hòa mục, tương kính như tân.

Muốn vợ chồng yêu thương thắm thiết, gia đình hạnh phúc hòa thuận, chỉ cần đặt 1 trong 3 thứ này dưới gầm giường! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Đặt trứng gà luộc chín dưới gầm giường

Trứng gà là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, được nhiều người ưa thích và sử dụng trong các bữa ăn trong ngày. Ngoài ra, dân gian còn truyền lại nhiều công dụng khác của trứng gà. Có nơi, nếu ai bị trúng tà thì người nhà sẽ đi luộc trứng rồi gói vào mảnh khăn mỏng, lăn qua lăn lại trên người bị trúng tà để xua đuổi tà ma.

Trứng gà chín có tác dụng trừ tà như vậy nên nếu bạn đặt một quả trứng gà đã luộc chín dưới gầm giường thì giấc ngủ cũng sẽ được an yên hơn khi không bị ma quỷ tới quấy nhiễu.
Đôi khi chúng ta không biết, vợ chồng sinh mâu thuẫn hay xa cách nhau cũng có thể do bị ma quỷ quấy phá. Cách hóa giải này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, tình cảm vợ chồng lại thắm thiết yêu thương như thủa ban đầu.

Muốn vợ chồng yêu thương thắm thiết, gia đình hạnh phúc hòa thuận, chỉ cần đặt 1 trong 3 thứ này dưới gầm giường! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Đặt một đôi giày thêu dưới gầm giường

Thời xưa, các cô gái thường đi giày thuê hoa, mỗi một đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự tinh tế và tài hoa của bàn tay người thợ, bông hoa rực rỡ sắc màu, chân thật sống động tô điểm thêm cho nét đẹp của người con gái. Đi đôi giày hoa, cô gái bước đi yểu điệu, tựa như có hoa nở dưới chân mình.

Những cô gái đi giày thêu hoa đa phần đều là con gái nhà giàu, thiên kim tiểu thư nhà danh giá, đàn ông bình thường chỉ dám mơ chứ không dám nghĩ tới chuyện lấy về làm vợ. Ai may mắn lấy được người con gái như vậy thì là người có phúc phận, tu bao đời bao kiếp mới có được.

Để đôi giày thêu hoa dưới gầm giường là một lời nhắc nhở, cũng là mẹo phong thủy để các ông chồng thêm yêu thương và trân trọng vợ chồng. Hai người ở bên nhau luôn luôn cần phải nuôi dưỡng tình cảm, để ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, có vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền vững lâu dài, vợ chồng mới hạnh phúc mĩ mãn.

Muốn vợ chồng yêu thương thắm thiết, gia đình hạnh phúc hòa thuận, chỉ cần đặt 1 trong 3 thứ này dưới gầm giường! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng muốn hạnh phúc không chỉ dựa vào tình yêu luôn luôn được gìn giữ, quan trọng hơn đó chính là sự chung thủy.
Chỉ cần một trong hai người không giữ được tình yêu son sắt, để mình bị cuốn theo những dục vọng tầm thường, phản bội lại tình nghĩa tào khang thì tình cảm vợ chồng khó có thể giữ được hòa thuận, gia đình khó có thể an vui. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có bạn nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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