Bỏ ngay 3 vật này khỏi gầm giường ngay vì chúng khiến gia đình sa sút, con cái sinh tật hư, vợ chồng lục đục mãi không thôi

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:55

Ba vật được nói đến ấy là gì? Tại sao đặt chúng dưới gầm giường lại gây hại cho gia đình đến như vậy?

Vật thứ nhất: dụng cụ bằng sắt

Theo phong thủy thì dụng cụ bằng sắt thuộc loại binh khí lạnh, đồng thời cũng mang theo sát khí. Loại sát khí này sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người và phá hoại đi phong thủy của căn phòng.

Nếu đặt dưới gầm giường sẽ ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhân căn nhà đó. Vì thế, dụng cụ sắt trong mắt người xưa là một loại đồ vật không may mắn, mang hàm ý điềm báo cho điều đại hung, nên cũng tự nhiên không được đặt dưới gầm giường.

Khi chúng ta đặt những vật làm bằng sắt dưới gầm giường, vô hình chung chúng ta đã làm ảnh hưởng đến từ trường của cơ thể, lâu dần sẽ khiến các bộ phận bên trong thân thể đánh mất trạng thái cân bằng và gián tiếp dẫn đến các loại bệnh tật.

Bỏ ngay 3 vật này khỏi gầm giường ngay vì chúng khiến gia đình sa sút, con cái sinh tật hư, vợ chồng lục đục mãi không thôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vật thứ hai: rác, tạp vật

Tuyệt đối không nên bỏ dưới gầm giường là rác và những thứ đồ linh tinh không còn được sử dụng. Lý do là chúng sẽ cản trở vận khí và sự lưu chuyển phong thủy trong gia đình.

Chỉ khi vận khí này ổn định, gia đình mới có thể thịnh vượng, con cháu nhờ đó mà hưởng phúc nhiều đời. Còn những thứ rác tạp nham giống như một cái nút chai ngăn cản sự phát triển của vận khí, từ đó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cả gia đình. Đồng thời, vận khí bị tắc nghẽn cũng đồng nghĩa với việc tài vận bị cản trở, nếu cứ tiếp tục như vậy, gia đình đó sẽ từ từ đi tới lụn tại, người vật tiêu tán.

Nói một cách đơn giản, phía dưới gầm giường là một không gian kín. Thêm vào đó, đây cũng là một góc chết thường xuyên bị lãng quên trong khâu dọn dẹp vệ sinh, nên có thể cả năm hoặc nửa năm cũng chẳng được vệ sinh lấy một lần. Nếu để những đồ lặt vặt, tạp nham dưới gầm giường chắc chắn sẽ tạo nên một nơi nuôi dưỡng lý tưởng cho vi khuẩn và vi trùng.

Bỏ ngay 3 vật này khỏi gầm giường ngay vì chúng khiến gia đình sa sút, con cái sinh tật hư, vợ chồng lục đục mãi không thôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vật thứ ba: thuốc, dược phẩm

Việc đặt thuốc dưới gầm giường sẽ khiến cho gia đình dễ sinh ra bệnh tật. Đúng như câu nói ‘thuốc có ba phần là độc’, tất cả các loại thuốc hay dược liệu đều có mang theo độc tính nhất định. Chúng đối ứng và phù hợp cho việc trị liệu với từng loại bệnh khác nhau.

Một số loại thuốc có thể được đặt ở nơi ít ánh sáng, một số loại thì nên để nơi khô ráo. Nếu để lẫn các loại thuốc này dưới gầm giường, chưa nói đến ẩm mốc thì trộn lẫn các loại thuốc này có thể gây ra sự phá hoại đến dược tính của chúng.Vì vậy, dược phẩm là không thể để bừa bãi, cũng như không được để dưới gầm giường. Hơn nữa, mùi thuốc tản ra cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta.

Bỏ ngay 3 vật này khỏi gầm giường ngay vì chúng khiến gia đình sa sút, con cái sinh tật hư, vợ chồng lục đục mãi không thôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   gầm giường # tâm linh tử vi Phong thủy và đời sống

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