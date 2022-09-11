Trong năm nay có mua nhà, thuê nhà thì nhớ cẩn thận tránh xa 7 lỗi phong thủy nhà ở cực nguy hiểm khiến gia chủ dễ gặp tai ương này!

Khí đất ở suy thì nhà cửa lạnh ngắt, buồn tênh, người ở không có sức sống và hay ốm đau, làm ăn kém.

Khi dương khí mạnh thì nhà cửa sáng sủa, người ở tự nhiên có thêm phúc lộc.

Nếu cỏ không mọc, hoa không nở, cây cối mọc lên những hình thù kỳ quái thì mảnh đất và ngôi nhà đó không tốt, không nên mua hoặc thuê ở.

Bầu không khí xung quanh ngôi nhà mà bạn đang ở cực kỳ quan trọng. Có nhiều cách để xem xét bầu không khí, cách đơn giản nhất là xem hoa và cây cối gần nhà.

Nếu không có vượng khí thì không những gia chủ không được hưởng phúc mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình, ở lâu sẽ nảy sinh ra nhiều chuyện không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

2. Vị trí nhà ở là vùng trũng thấp

Ngôi nhà nằm trên địa thế thấp, xung quanh tứ phía không có lối thoát, hoặc móng nhà thấp hơn đất xung quanh, bí bách là lỗi phong thủy nhà ở nguy hiểm mà các bạn nên tránh xa.

Nếu xây nhà ở nơi như vậy, thì dù cửa có quay về hướngcát lành, khí vào cửa vẫn là uế khí.

Đối với một ngôi nhà như thế này, nhà càng cũ thì càng nhiều rác rưởi, càng làm xấu đi vận khí của gia chủ, ở càng lâu càng vất vả, khổ sở.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nhà ở chỗ quá cao

Địa thế nhà ở cao, xung quanh không có cây cối, nhà ở che chắn. Bốn phía xung quanh ngôi nhà thấp, nhà ở giữa mảnh đất cao thì vượng khí sẽ tán loạn không bao giờ trở lại, nhà xây ở đây không dễ tích tụ tài lộc.

Ngay cả khi cửa đối diện với vượng khí thì vượng khí có vào cũng không thể ở lại được.

Phong thủy chú trọng đến việc lưu gió và tích trữ khí tốt, nhà ở trên cao không chỉ có nhiều gió mà còn khó tích được khí.

Đừng ham ở nhà quá cao, trống vắng, đừng nghĩ đó là sự yên tĩnh và thoáng mát, đón gió, đó là đuổi vượng khí đi chứ không phải đón may mắn vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ngôi nhà rất tối và phải bật đèn vào ban ngày

Theo phong thủy, ngôi nhà được gọi là dương, mộ được gọi là âm. Vì nơi chúng ta đang sống thuộc về dương, nên tất nhiên chúng ta cần nhiều năng lượng dương hơn là âm.

Ngôi nhà tối tăm thì không thể tích tụ đủ năng lượng dương để bảo vệ gia chủ, mà có thể cướp đi năng lượng dương của chủ nhân, tất nhiên là không thích hợp để làm ở.

Khuyên những người bạn có nhu cầu mua nhà hãy xem thêm vài lần để tìm thấy căn nhà ưng ý. Đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người bán mà mua những ngôi nhà ít ánh sáng với giá rẻ.

Ánh sáng trong nhà sáng tối khác nhau, ban ngày nên tắt đèn trong nhà xem có nhiều chỗ bị tối không, nhà mà ban ngày cũng phải bật đèn thì nên xem lại.

Ảnh minh họa: Internet

5. Có mùi lạ hoặc âm thanh lạ bên trong hoặc ngoài ngôi nhà

Khi nhìn vào một ngôi nhà, đừng chỉ xem hình dạng và các ngăn của ngôi nhà mà còn phải tận dụng mũi để "ngửi" mùi và tai để "nghe" âm thanh. Vì mùi hôi sẽ gây ra sự bẩn thỉu, âm khí không tốt sẽ gây ra âm thanh lạ.

Sự nhạy cảm của con người đối với âm thanh và khứu giác sẽ giảm do thói quen. Tuy nhiên, giác quan thứ 6 vẫn không thể giảm đi, nên tìm hiểu kỹ mọi vấn đề khi xem nhà, kẻo để sau khi dọn đến mà không nhận ra vấn đề tâm linh rồi chạy không kịp.

6. Cửa chính thẳng hàng với cửa sau của ngôi nhà

Nếu cửa chính ra vào và cửa sau thẳng hàng với nhau thì trong phong thủy sẽ có tác dụng ngược làm hao tài, tốn của, lộc không tụ.

Nếu xây 2 cửa lệch nhau, tà khí đi qua sẽ được hóa giải sẽ dễ dàng hơn.

Nếu đặt cửa ở giữa nhà thì mức độ tà khí ngày càng thêm trầm trọng, khó hóa giải, chủ nhân làm ăn thất bại, buôn bán không có lời, đây chính là lỗi phong thủy nhà ở nguy hiểm ai cũng phải nắm rõ.

Do vậy, để ngôi nhà hội tụ vượng khí, tạo nên dòng chảy năng lượng và cân bằng và hài hòa thì tránh thiết kế cửa chính và cửa hậu thông nhau.

Ảnh minh họa: Internet

7. Nhà bếp hoặc nhà vệ sinh ở trung tâm của ngôi nhà

Phần trung tâm của ngôi nhà là nơi xuất phát linh khí của toàn bộ ngôi nhà.

Nếu bếp (đặc biệt là bếp nấu) ở vị trí này sẽ gây nguy hại đến sức khỏe, của cải, tình cảm của gia đình.

Vì nhà vệ sinh và phòng tắm có tác dụng khai quang, nếu đặt ở trung tâm ngôi nhà không chỉ làm ô uế dương khí mà còn khiến cho linh khí trong nhà như lốp xe bị thủng không kịp bơm hơi.

Nên tìm hiểu để quyết định xây nhà bếp và nhà vệ sinh ở đâu, thiết kế như thế nào để vừa tránh các khí xấu, vừa góp phần mang đến sức khỏe và may mắn cho gia đình.