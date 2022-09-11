3 dấu hiệu dự báo Thần Tài sắp gõ cửa, MAY MẮN kéo đến, PHÚC LỘC tràn vào nhà bạn

Xin bật mí rằng, nếu bạn bất ngờ thấy giữa bầu mắt và lông mày trái có hiện tượng "ngứa ngáy" nhẹ, tất nhiên không kèm theo đau mắt, khó chịu, thì ắt hẳn bạn đang có một Thần Tài khổng lồ hỗ trợ và rất dễ "trúng đậm".

Nhân tướng học cho biết lông mày có thể báo hiệu về vận thế và tiền tài của cá nhân trong khoảng thời gian ngắn.

Thường ngày, nên đặc biệt lưu tâm đến tư thế ngủ, để tránh tự đánh mất vận may của mình. Nên nằm ngủ ở chính giữa giường, bởi đó mới là tác phong của kẻ nhiều tiền lắm của.

Khi ngủ, đừng để hình tượng bản thân "xuống dốc", cần tỏ rõ uy quyền vừa đủ mức và "đẹp" đủ độ, Nếu nằm sai, ắt hẳn Thần Tài chẳng bao giờ gõ cửa nhà bạn đâu!

Ảnh minh họa: Internet

2. Ngứa tai trái dữ dội

Chà, ngứa tai trái (ngứa dữ dội bên trong tai) đúng là một trong những điềm báo may mắn cho biết, bạn đang chuẩn bị đón nhận một khoản tiền kếch xù từ trên trời rơi xuống. Trong tử vi phong thủy, đây gọi là "vượng tài, vượng vận".

Cũng nên chú ý vùng mũi, vì kích thước của cơ quan này cũng dự đoán được độ giàu nghèo của chủ nhân vì nó là chính cung Tài lộc.

Mũi to mà thẳng, đẹp vừa phải, nằm ở cân đối tại giữa mặt, không quá xấu thì ắt hẳn bạn là người sinh ra đã may mắn, tài lộc hanh thông, thuận lợi. Dự đoán không xa, chủ nhân của giải thưởng Jackpot các kỳ quay tới, không thể nào thiếu bạn được!

Ảnh minh họa: Internet

3. Cảm thấy ngứa ngáy vùng rốn

Ngứa rốn là điềm gì?

Vùng eo của phái nữ và phái nam đều là vùng tiềm ẩn nhiều khả năng to lớn về tiền nong, tài chính và cả điền sản. Nếu bất chợt bị ngứa ngáy kinh khủng ở xung quanh rốn, ắt hẳn bạn đang có "lộc lá" bất ngờ mà không biết đấy thôi.

Với người chăm chỉ, năng vận động, vòng eo nhỏ và mềm mại thì tài lộc càng dễ tăng tiến. Đừng đánh giá thấp vòng eo, nên nhớ rằng, vòng 2 chính là vùng cơ thể biểu thị tài vận mạnh mẽ nhất. Càng năng vận động, bạn càng dễ giàu là vì vậy!