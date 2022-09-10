Chính Tài và Thực Thần hỗ trợ, 11 ngày sắp tới (11/9 - 21/9), Tý rủng rỉnh nhờ quý nhân dẫn đường, Mùi gặp được cơ hội đổi đời nhưng cẩn thận sức khỏe tinh thần hao tổn

Xem tử vi để biết chính xác về vận trình công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên… trong 11 ngày sắp tới.

1. Tử vi tuần mới tuổi Tý Tử vi tuần mới, tuổi Tý lúc này phải thừa nhận khó khăn mà mình đang đối mặt. Vốn dĩ là người luôn giải quyết mọi việc một mình, đây là thời điểm thích hợp để tìm cho mình sự giúp đỡ. Có thể bạn chưa nhận ra vào lúc này, nhưng càng có nhiều sự góp sức, bạn càng đẩy nhanh hơn tiến trình công việc và đạt được hiệu quả cao hơn. Tuần này sẽ là một tuần hết sức nhạy cảm đối với con giáp tuổi Tý vì những vết thương lòng từ quá khứ có thể ùa về bất kỳ lúc nào. Hãy gói ghém chuyện cũ sang một bên, đừng để chúng ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn nữa.

Nhờ Thiên Đức ghé thăm mà tình hình tài chính của bản mệnh có cơ hội được cải thiện, ai gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách thức tháo gỡ. Việc làm ăn, đầu tư cũng có khởi sắc khi bạn đã nhạy bén và có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Phương diện tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần, vì thế mà bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Chỉ cần bạn chịu cố gắng vất vả một chút, cuối tuần bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuần mới dự đoán có nhiều thăng trầm trong cuộc sống đối với người tuổi Tý, vì thế khi đang có ngày vui hãy tận hưởng trọn vẹn ngày đó, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cản trở lớn nhất sẽ đến vào cuối tuần khi Tỷ Kiên xuất hiện mang tới không ít nỗi thất vọng cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet 2. Tử vi tuần mới tuổi Sửu Người tuổi Sửu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có khá nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong tuần này. Bạn đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn chớ nên kiêu ngạo quá mức về thành tích của mình. Chuyện tài chính phát triển khá tích cực vào đầu tuần khi bạn được cả Chính Tài và Thực Thần hỗ trợ. Có lẽ những nỗ lực từ trước đến nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Những mối đầu tư sinh lời nhanh chóng khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không cần lo cháy túi.



Tiếc rằng phương diện tình cảm lại quá mức ảm đạm trong tuần này. Vợ chồng bạn thường xuyên không bằng lòng với nhau, dù chỉ là vì những hành động nhỏ. Có lẽ đôi bên cần cho nhau một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ về quan hệ hiện tại.



Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phát hiện trong nhà có 7 lỗi phong thủy cực xấu sau đây thì nhất định phải hóa giải ngay, để lâu kẻo sinh họa! Những dấu hiệu nhà có phong thủy xấu sau đây rất đáng lưu tâm. Nếu nhà bạn đang ở có một trong những điều sau đây thì nên tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt.

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