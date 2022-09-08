Trời định sẵn mệnh khổ vì tình, 4 con giáp này tình duyên lận đận, qua 30 tuổi mới kết hôn

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 15:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng có 4 con giáp sinh ra bi lụy vì tình nếu kết hôn sớm sẽ dễ bị đổ vỡ

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ tính tình nóng nảy, bộc trực nên thường không kiểm soát được lời nói thậm chí là hành động của mình. Đặc biệt là những cô gái tuổi Tỵ lại càng có phần nóng tính, đanh đá hơn chút. Khi còn trẻ đây là những con giáp yêu nồng cháy, thích kiểm soát đối phương và có cái tôi khá cao. Chẳng vậy mà yêu ai cũng không thành, chỉ được một thời gian là sẽ chia tay.

Những con giáp này nên kết hôn khi ngoài 26 tuổi thì mới mong giữ được hạnh phúc cho riêng mình. Hơn hết, còn là điểm tựa vững chắc cho chồng con, giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến.

Trời định sẵn mệnh khổ vì tình, 4 con giáp này tình duyên lận đận, qua 30 tuổi mới kết hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân là một trong số con giáp kết hôn muộn. Dù là nam hay nữ thì việc kết hôn quá sớm sẽ khiến nhân duyên dễ đứt đoạn, khó mà viên mãn.Nếu cố gắng đi ngược lại thì chắc chắn bản mệnh phải trải qua “hai lần đò” thì mới có được hạnh phúc của riêng mình. Lý do của chuyện này một phần vì do tính cách, phần nữa là do số mệnh.Tính cách của bản mệnh là người vô cùng cá tính lại thông minh giỏi giang. Đồng thời, tuổi Thân là con giáp đam mê quyền lực và sự giàu có vì thế mà họ có thể dành cả thanh xuân vào việc kiếm tiền, dựng xây địa vị của mình.

Tuổi trẻ của bản mệnh thường khá phóng túng và lông bông. Nếu muốn trong ấm ngoài êm thì tốt nhất con giáp này nên kết hôn muộn, để bản thân thực sự trưởng thành cả về tính cách lẫn sự nghiệp.

Trời định sẵn mệnh khổ vì tình, 4 con giáp này tình duyên lận đận, qua 30 tuổi mới kết hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ thường được người khác khen ngợi vì thông minh, lanh lợi nên họ cảm thấy rất hài lòng về bản thân và luôn cho rằng mình rất xuất sắc, rất thu hút.

Với tâm lý tự cao và thích phù phiếm này, nam tuổi Ngọ có yêu cầu cực kỳ cao đối với đối tượng yêu đương của mình.Tuổi Ngọ muốn bạn gái phải dịu dàng và chu đáo, xinh đẹp và hào phóng, ăn mặc sành điệu, nói tóm lại là ở phòng khách hay trong bếp đều phải hoàn hảo.

Với yêu cầu cao như vậy, không phải trong một sớm một chiều là có thể tìm được, cho dù tìm được cũng chưa chắc đối phương có thể thích bạn, vì vậy, là con giáp nam kết hôn muộn quả thực không oan.

Trời định sẵn mệnh khổ vì tình, 4 con giáp này tình duyên lận đận, qua 30 tuổi mới kết hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Nếu bạn thuộc tuổi Thìn, đừng vội vàng hay buồn bã vì giờ mình vẫn còn độc thân. Bạn là một trong những người càng kết hôn muộn sẽ càng sung túc, viên mãn.

Thìn là con vật yêu thích cuộc sống tự do, bay nhảy. Người tuổi Thìn cũng mang những đặc điểm của con giáp họ đại diện, năng động, nhiệt tình, thích những nơi nhộn nhịp và đam mê khám phá.

Họ thường thích coi mình là trung tâm vũ trụ, tính cách mạnh mẽ. Song tuy nhiên họ hay bỏ qua cảm xúc của đối phương, ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Bởi vậy mà người tuổi Thìn thường khó hòa hợp với cuộc sống gia đình khi còn trẻ.

Tuổi Thìn nếu kết hôn ngoài 30 tuổi, khi đã trưởng thành và có công việc ổn định sẽ tốt hơn là kết hôn sớm. Suy nghĩ chín chắn hơn, họ sẽ dễ hòa nhập với cuộc sống hôn nhân, vợ chồng mới dễ yên ấm, hạnh phúc.Hơn nữa, sau khi hôn nhân, hai vợ chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn trong cả sự nghiệp và gia đình. Đây là con giáp không nên vội vàng vì càng lấy chồng muộn vận trình sẽ càng hanh thông, may mắn và thịnh vượng.

Trời định sẵn mệnh khổ vì tình, 4 con giáp này tình duyên lận đận, qua 30 tuổi mới kết hôn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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