Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 tuổi này chuẩn bị tháng 9 lộc vào cửa, tháng 10 bội thu cả Tình lẫn Tiền

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:47

Tử vi cho biết trong thời gian 60 ngày tới có những con giáp dưới đây làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống viên mãn hơn người.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc, được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Bước vào năm Quý Mão, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. 3 năm tới chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này. Tuổi Sửu chỉ việc đi đến và nắm bắt, cuộc đời có khả năng thay đổi vào cuối năm nay. Người tuổi Sửu uôn tìm kiếm sự vinh hoa phú quý và cuối cùng họ sẽ đạt được nhờ sự bản lĩnh của mình.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 tuổi này chuẩn bị tháng 9 lộc vào cửa, tháng 10 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tháng 10 này, dù người tuồi Dậu làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, lười biếng thì sẽ tiếp xúc được với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 tuổi này chuẩn bị tháng 9 lộc vào cửa, tháng 10 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc.

Con giáp phát tài tháng 9 và 10/2022 này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 tuổi này chuẩn bị tháng 9 lộc vào cửa, tháng 10 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi trong 2 tháng tới có những con giáp dưới đây may mắn hưng thịnh, làm việc gì cũng thuận lợi, dễ trở thành đại gia có số má.

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