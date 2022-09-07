Sở hữu 3 số cuối ngày sinh, chủ nhân được dự báo mang mệnh Rồng, vận số tốt hơn người, càng về già càng GIÀU KHỦNG

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:23

Theo tử vi, người sở hữu số cuối ngày sinh âm lịch thuộc 3 con số này thường gặp nhiều may mắn, phúc lộc trong cuộc sống.

Số 2 (mùng 2, 12 và 22)

Theo tử vi, số 2 là số vô cùng may mắn. Con số này thuộc hành Mộc, sinh lực của hành Mộc rất mạnh. Vì thế, người sinh vào ngày âm lịch có số cuối là 2 thường có tài vận thịnh vượng, cuộc đời mỹ mãn.

Đa phần người này có tầm hiểu biết, thông minh, tài trí, được hưởng may mắn từ nhỏ. Đường tài lộc của họ cũng suôn sẻ, hay gặp quý nhân phù trợ.

Người này cũng luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công trong sự nghiệp. Đến trung vận, tài lộc của họ càng vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Những năm tháng sau này không cần phải lo lắng nhiều, hậu vận sung túc, an nhàn.

Người này dù sống trong giàu sang phú quý cũng không bao giờ tỏ ra ngạo mạn, coi thường người khác. Họ sống rất tình cảm, biết quan tâm đến những người xung quanh. Vì vậy, đi đâu họ cũng có người yêu mến, càng tăng thêm cơ hội gặp quý nhân.

Sở hữu 3 số cuối ngày sinh, chủ nhân được dự báo mang mệnh Rồng, vận số tốt hơn người, càng về già càng GIÀU KHỦNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Số 6 (mùng 6, 16 và 26)

Đây là con số được nhiều người yêu thích vì nó toát lên sự sung túc, hạnh phúc. Người sinh ra vào ngày âm lịch kết thúc bằng số 6 thường nhận được nhiều may mắn trời ban. Khi con nhỏ họ đã được cưng chiều, lớn lên cũng gặp nhiều may mắn.

Họ có tính cách độc lập, không thích quá dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Người này có nhiều tài năng và luôn được cấp trên chiếu cố, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Người này hiền lành, nhân hậu nên cuộc sống gặp nhiều điều tốt đẹp, nhận không ít phúc báo.

Sở hữu 3 số cuối ngày sinh, chủ nhân được dự báo mang mệnh Rồng, vận số tốt hơn người, càng về già càng GIÀU KHỦNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Số 9 (mùng 9, 19 và 29)

Số 9 thường được coi là biểu tượng của sự vĩnh cửu, trường tồn. Người có số cuối ngày sinh âm lịch là 9 được dự báo là có thể hưởng phúc phận sâu dày hơn người. Trong cuộc sống, người này gặp rất nhiều may mắn.

Nếu làm kinh doanh buôn bán thì tiền nhiều như núi,vận may vây quanh, làm đâu thắng đó.

Người này còn mang đến phước lành cho những người xung quanh, cuộc sống hôn nhân viên mãn, con cái ngoan ngoãn, tiền tài đủ đầy.

Sở hữu 3 số cuối ngày sinh, chủ nhân được dự báo mang mệnh Rồng, vận số tốt hơn người, càng về già càng GIÀU KHỦNG - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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