Bỏ ngay ý định cho đi những thứ này, kẻo lộc thất thoát, xui rủi ập tới, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay!

Vì những loại vật phẩm này có thể làm cho gia đình chúng ta tụ tài lộc, cũng có thể trấn yểm tà khí bên ngoài, thực ra chúng là những vật điềm lành rất tốt, vì vậy đừng nên đem những viên pha lê đã cúng cho người khác, vì rất có thể sẽ không tốt cho bản thân nếu cho đi, hoặc người nhận quà không chịu được vận may này thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ đi.

Trên thực tế, nhiều bạn thích tặng ví cho người khác, nhưng dưới góc độ Phong thủy, ví thực chất là “ngân hàng tiền bạc” của chính mình, rất tốt cho các thành viên trong gia đình, nhưng nếu đưa cho người khác thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho sự giàu có của chính mình, và nó sẽ ngày càng bị thất thoát. Vì vậy bạn phải chú ý, không phải ai cũng có thể tặng ví!

Ảnh minh họa: Internet

Đồ cổ

Ngày nay đời sống con người ngày càng giàu có, nhiều bạn có thói quen sưu tầm đồ cổ, có rất nhiều nguyên tắc phong thủy về đồ cổ, nếu sưu tầm đồ cổ không rõ nguồn gốc rất có thể sẽ thu hút âm khí và tà khí. Cuộc sống của chúng ta rất không thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đá không rõ nguồn gốc

Đừng tặng những viên đá không rõ nguồn gốc cho người khác và mời những điều không hay cho người khác, đây là một hành vi rất trái đạo đức, vì vậy mọi người phải thận trọng khi tặng quà.

Ảnh minh họa: Internet

Thần tài

Một số bạn bè chuyển đến nhà mới hoặc mở một cửa hàng mới, chúng ta sẽ gửi một số hoa, để bạn bè kiếm nhiều tiền hơn, thể hiện lời chúc tốt đẹp dành cho họ, một số bạn sẽ tặng cho người khác thần tài. Cách làm này có thể nói là rất sai lầm, Thần tài tương đương với sự giàu có của chính gia đình chúng ta, nếu chúng ta đưa Thần tài cho người khác thì cũng tương đương với việc từ bỏ của cải của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Cá và bể cá

Ai cũng biết cá mang ý nghĩa tượng trưng cho sự dư giả, giàu sang nên nhiều người sẽ nuôi cá tại nhà, điều này cần phải mua bể cá, bể cá chứa nước cũng tượng trưng cho sự giàu sang của chúng ta. Bể cá đặt trong nhà là biểu tượng của vẻ đẹp. Nó không chỉ có một cuộc sống hạnh phúc mà còn gặp nhiều may mắn. Đối với những con cá và bể cá quan trọng có thể so sánh với sự tồn tại của Thần Tài, chúng không thể được dùng làm quà tặng.

Nếu bạn đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền nhưng lại luôn vô tình phải chạy vạy thì bạn vẫn phải chú ý đến phong thủy nhà cửa và đừng để những điều này làm hỏng tiền của mình. Nếu bạn luôn xui xẻo, không giữ được của cải hoặc phạm phải những điều kiêng kỵ trên thì hãy nhanh tay thỉnh một linh vật để chiêu tài lộc cho ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.