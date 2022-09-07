Tuyệt đối đừng tùy tiện di chuyển 4 đồ vật này trong nhà, kẻo VẬN XUI ập đến lúc nào không hay!

Con người dành 1/3 thời gian để nằm trên chiếc giường, có thể nói chiếc giường là vật có mối quan hệ thân thiết nhất với con người trong tất cả những đồ đạc trong nhà. Do đó, nó có ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận số của con người.

Theo phong thủy, thường xuyên di chuyển giường ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của con người.

Tuy nhiên nếu lỡ đặt giường ngủ ở vị trí không tốt thì bạn có thể nhờ những thầy phong thủy uy tín chỉ chỗ phù hợp để di chuyển giường ngủ, tránh được xui xẻo.

Nếu bạn di chuyển giường liên tục, linh khí của giường sẽ ở trạng thái lung lay và không ổn định. Khi đó, vận may của bạn sẽ tự nhiên thay đổi. Một giây trước khi chuyển giường thì rạng rỡ nhưng giây sau có thể buồn.

Chuyển giường cũng ảnh hưởng nhiều nhất đến vận may của bạn trong quan hệ tình cảm và hôn nhân.

Nếu đã là vợ chồng thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên. Nếu bạn còn độc thân, bạn rất dễ bị người mình yêu bỏ quên.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không di chuyển bếp

Trong những đồ vật trong nhà không nên di chuyển không thể thiếu bếp, thường xuyên thay đổi, di chuyển bếp sẽ ảnh hưởng đến sự giàu có và may mắn

Bếp là kho tài lộc của gia đình, bếp nấu là nơi chế biến thức ăn, không chỉ liên quan đến sức khỏe ăn uống của gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài lộc của mọi người, vì vậy việc đặt bếp nấu rất quan trọng.

Nếu bạn thường xuyên thay đổi bếp sẽ dễ phá hỏng phong thủy nhà bếp, mang đến bệnh tật, tai nạn cho gia đình, đồng thời ảnh hưởng lớn đến tài lộc của gia đình.

Vì vậy, vị trí đặt bếp nấu nên được xác định ngay từ đầu khi trang trí nhà cửa. Hãy chọn hướng đặt bếp phù hợp với tuổi của gia chủ, sau đó để yên, cố gắng không thay đổi nó một cách tùy tiện.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không di chuyển tượng các vị thần, Phật

Không có gì sai khi cất giữ các bức tượng của các vị thần, Phật ở trong nhà, nhưng một khi đã để tượng ở đây vì nên để nguyên ở đó, không được di chuyển nó.

Bên cạnh đó, bạn cũng không được tùy tiện chạm vào, ngay cả khi lau chùi cũng cần dùng bàn chải chải nhẹ nhàng để làm sạch. Tuyệt đối không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau tượng.

Nếu bạn tiếp tục di chuyển tượng đi lung tung thì rất nguy hiểm, thứ nhất là nó dễ bị nhiễm uế khí, thứ 2 là nó sẽ làm tổn hại đến vận khí của chính bạn.

Nếu để tượng trong xe ô tô nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp gia đình luôn bình an. Tượng có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không đặt tượng phật ở cuối xe. Khi trời nắng phải chú ý che nắng cho tượng. Ngoài ra bạn nên tham khảo thêm lỗi phong thủy hao tài để tránh xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không di chuyển bể cá

Nhiều gia đình có thói quen nuôi cá cảnh tại nhà nhưng khi nuôi cá bạn phải nhớ không được di chuyển lung tung bể cá để tránh được xui xẻo.

Vị trí đặt bể cá nên được tìm hiểu từ đầu, không được đặt linh tinh để sau này tránh việc di chuyển.

Trong phong thủy, nước là của cải, đặt một bể cá ở trong nhà mà hợp tuổi gia chủ có thể thúc đẩy sự giàu có.

Nếu không biết về phong thủy, tốt nhất nên nhờ thầy phong thủy tính toán giúp xem

giúp mệnh của mình có dùng bể cá được không, đặt ở hướng nào thì may mắn.

Nhưng nếu như bạn cứ luôn thay đổi vị trí của nó đồng nghĩ với việc bạn đang cản trở nó mang lại sự giàu có vào nhà của mình.

Hơn nữa, trong bể cá có nhiều hơi nước, độ ẩm tương đối nặng, nếu chuyển đến nơi không thích hợp như phòng ngủ sẽ làm giảm năng lượng dương trong phòng ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.