Vận hạn 12 con giáp trong 20 ngày sắp tới, Tuổi Tý xã giao bất lợi, tuổi Thìn thường xuyên mệt mỏi, tuổi Dậu thăng tiến khó khăn

Tốt nhất, hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay.

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 9/2022 thấy rằng, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện rất rõ ràng, vì thế người tuổi Tý cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình, càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng.

Khi cảm thấy mù mờ về tương lai, bạn có thể tâm sự với những người đáng tin cậy, đừng nên giấu những suy tư ở trong lòng rồi hành xử theo cảm tính, bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối.

2. Vận hạn của tuổi Sửu

Sức khỏe suy giảm

Dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh, khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường cần đi khám ngay.

Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quang trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Vận hạn của tuổi Dần

Sự nghiệp giậm chân

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 9/2022, thời điểm này, người tuổi Dần thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều vẩn vơ, chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì, dễ bỏ lỡ cơ hội lãnh đạo trao cho.

Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng.

Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy.

Ảnh minh họa: Internet

4. Vận hạn của tuổi Mão

Công việc khó khăn

Vấn đề trong công việc của người tuổi Mão không chỉ xuất phát từ mọi người xung quanh mà quan trọng là từ chính bản thân bạn, nếu không chú ý sửa đổi thì mọi việc sẽ mãi lâm vào bế tắc.

Có những khi, cái nhìn của bạn vẫn còn rất phiến diện, vì thế, hãy học cách lắng nghe ý kiến của cả mọi người xung quanh để có cách nhìn nhận vấn đề rộng hơn, trên nhiều góc độ khác nhau hơn.

Đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống để thỏa hiệp với mọi người. Đừng tưởng rằng cứ thể hiện tài năng, quan điểm là sẽ được mọi người đánh giá cao, quan trọng là bạn cũng phải biết cách làm việc nhóm.

Ảnh minh họa: Internet

5. Vận hạn của tuổi Thìn

Thường xuyên mệt mỏi

Người tuổi Thìn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng dễ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết.

Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả, nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng, đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh.

Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress.

Ảnh minh họa: Internet

6. Vận hạn của tuổi Tị

Tình cảm mâu thuẫn

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 9/2022 thấy rằng người tuổi Tị cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất.

Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi.

Với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng.

Ảnh minh họa: Internet

7. Vận hạn của tuổi Ngọ

Vợ chồng khúc mắc

Dù đã lập gia đình nhưng người tuổi Ngọ vẫn thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và tự tìm cách giải quyết. Có thể bạn cho rằng làm vậy để không ảnh hưởng và khiến người thân lo lắng, song cũng chính vì vậy mà bạn lại khiến người nhà cảm thấy bạn quá lạnh lùng, xa cách.

Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập. Bạn nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi, chịu thiệt một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

8. Vận hạn của tuổi Mùi

Kiêu ngạo hỏng việc

Dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng, người tuổi Mùi cũng chớ nên kiêu ngạo, coi người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế, bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, việc học hỏi, lắng nghe lời khuyên của người khác là không bao giờ thừa.

Đặc biệt, nếu bạn còn đang giữ một vị trí cao trong tập thể thì càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn, nếu không bạn dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác, gây ảnh hưởng tới tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

9. Vận hạn của tuổi Thân

Nguy cơ tình cảm

Nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc là nhờ những mối nhân duyên tốt đẹp, tuy nhiên điều đó lại chưa chắc là tốt đối với những người đã lập gia đình.

Bản mệnh hãy giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi với người khác giới kẻo sẽ gây thương nhớ, khiến người khác xì xào, bàn tán về mình.

Bạn cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng có, đừng vì một phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc mình đang nắm giữ.

Ảnh minh họa: Internet

10. Vận hạn của tuổi Dậu

Thăng tiến khó khăn

Để sự nghiệp phát triển hanh thông hơn, người tuổi Dậu cần nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy. Trong cuộc sống, không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của bạn, chỉ có chấp nhận và khắc phục thì bạn mới có thể tiến bộ.

Khi mọi người xung quanh không làm việc như bạn mong muốn, bạn đừng dùng những từ đao to búa lớn hoặc nổi giận lôi đình, khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Bạn cần tìm cách để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải là tự tạo thêm kẻ thù cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

11. Vận hạn của tuổi Tuất

Kẻ xấu rình rập

Thời điểm này, các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải nhiều khúc mắc, thậm chí, có người rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích.

Đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng nhưng đừng quá bi quan, hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu và không cần tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

12. Vận hạn của tuổi Hợi

Sự nghiệp bấp bênh

Khoảng thời gian này, người tuổi Hợi không tập trung, thường làm việc riêng trong giờ, khiến hiệu suất công việc giảm sút. Nếu kéo dài, hình ảnh của bạn có thể trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo.

Ngoài ra, bạn cũng hay do dự, chần chừ khi đứng trước các cơ hội. Dù có nhận ra việc nắm bắt thời cơ là tốt cho mình, song tính lười biếng khiến bạn không muốn tốn công sức cố gắng.

Thiên Cẩu hung tinh xuất hiện còn là dấu hiệu kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập tìm cách gây họa cho con giáp này. Bạn cần chú ý trong cách cư xử, nói năng, chớ gây thù chuốc oán với người khác kẻo kẻ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để tiếp tục tung tin đồn thất thiệt về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.