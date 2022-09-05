Tử vi 3 ngày tới (6/9 - 8/9): Tuổi Tý tài lộc kéo về, sự nghiệp thăng hạng nhanh chóng, tuổi Dần sóng gió bủa vây, cẩn thận tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 18:57

Tử vi 3 ngày tới dự báo từ ngày 6/9 đến ngày 8/9, sóng gió bủa vây tuổi Dần. Tài chính có dấu hiệu thất thoát, dù kiếm được không ít nhưng do các khoản thu chi mất cân bằng, sẽ có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức thu vào.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 29/8 đến 4/9/2022, có vẻ khá dễ chịu với tuổi Tý khi mà hung vận đã dần suy giảm, cát khí vượng lên. Đầu tuần có lộc phát tài, dù là người làm công ăn lương hay là dân kinh doanh buôn bán cũng sẽ có nhiều cơ hội để nắm giữ tiền bạc.

Tài lộc sẵn sàng kéo về nhà, tuổi Tý nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ hiếm có này. Tuy nhiên, con giáp này cần phải mềm mỏng hơn trong cách làm việc. Sự nóng nảy, bốc đồng có thể khiến mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng. Thậm chí còn khiến cho cấp trên thấy phật lòng và suy nghĩ lại về quyết định thăng tiến đối với bản mệnh.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý tuần này rất thuận lợi. Nhờ thế mối quan hệ của con giáp này và nửa kia có những bước tiến quan trọng. Hai người đều được đôi bên gia đình chấp thuận và ủng hộ, ngày về chung nhà không còn xa.

Tuy nhiên trong tuần này, tuổi Tý cũng nên có thể vướng phải họa huyết quang, tổn hại sức khỏe. Bản mệnh cần tránh những vật sắc nhọn như dao, kéo, kim… Và tốt nhất, trong thời gian này không đi tới những nơi âm khí nhiều, hàn khí mạnh như nghĩa trang, bệnh viện, hồ sông ao suối.

Tử vi 3 ngày tới (6/9 - 8/9): Tuổi Tý tài lộc kéo về, sự nghiệp thăng hạng nhanh chóng, tuổi Dần sóng gió bủa vây, cẩn thận tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo từ ngày 29/8 đến 4/9/2022, sóng gió bủa vây tuổi Dần. Tài chính có dấu hiệu thất thoát, dù kiếm được không ít nhưng do các khoản thu chi mất cân bằng, sẽ có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức thu vào.

Thậm chí có người vướng phải vay mượn rất mệt mỏi. Biết rằng có lúc vay mượn là phương án duy nhất để giải quyết rắc rối, nhưng bản mệnh hãy nên thận trọng, đừng mượn quá nhiều kẻo sẽ thành gánh nặng.

Đường công danh sự nghiệp cũng không hoàn toàn ổn định. Bản mệnh nên biết kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để cho những việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung. Con giáp này cần cẩn thận trọng với từng hành động của mình, tránh để tiểu nhân chú ý.

Vận trình tình cảm cũng không được thuận lợi. Có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người, do có sẵn khúc mắc nên chỉ vài vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể khiến đôi bên nảy sinh xung đột chứ chẳng cần đến bất cứ tác nhân nào cả.

Tử vi 3 ngày tới (6/9 - 8/9): Tuổi Tý tài lộc kéo về, sự nghiệp thăng hạng nhanh chóng, tuổi Dần sóng gió bủa vây, cẩn thận tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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