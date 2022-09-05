Phụ nữ có 4 nét tướng sau số trời định sẵn sẽ lấy chồng GIÀU, càng về già càng hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, nhan sắc kiều diễm khiến bao chàng mê mẩn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 11:07

Bạn có biết phụ nữ có những nét tướng như thế nào thì dễ lấy chồng như ý, vận số thuận lợi khiến bao người mơ ước hay không?

Ngày xưa con gái đến tuổi cập kê chỉ mong ước lấy được tấm chồng như ý. Ngày nay, con gái đã có nhiều lựa chọn hơn với cuộc đời mình, nhưng bản tính thích ổn định khiến hầu hết các cô nàng đều mong muốn tìm được bến đỗ yên ổn cho cuộc đời. 

Có lẽ bạn không biết nhưng con gái chỉ cần nhìn vào những nét tướng cách sau là biết được tương lai sau này có lấy chồng như ý hay không. Cùng khám phá nhé.

 

1. Con gái có phần trán đẹp

Xem tướng đàn ông, nếu trán bóng đẹp thì được coi là dấu hiệu tốt, đứng hàng đầu trong 9 dấu hiệu của người có quý tướng. Từ đó có thể thấy tướng trán vô cùng được coi trọng trong thuật xem tướng con người.

Phụ nữ mà trán cao, xương trán gồ lên, trán cao tới đỉnh đầu nhìn thì có vẻ không đúng với thẩm mỹ thời nay, song kì thực phụ nữ có nét tướng ấy tuy kỳ lạ nhưng lại là tướng đại phú đại quý. Còn đàn ông mà có trán như vậy tất mang tướng đế vương.

Những cô gái có tướng trán này thường sinh ra trong gia đình vinh hiển, danh thế lẫy lừng, từ nhỏ đã được hưởng sự nuôi dạy vô cùng tốt, là người tài năng và thông minh hiếm có, cũng may mắn trong đường nhân duyên, lấy được chồng như ý.

Phụ nữ có 4 nét tướng sau số trời định sẵn sẽ lấy chồng GIÀU, càng về già càng hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, nhan sắc kiều diễm khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Phụ nữ có tướng mũi tốt 

Người ta hay nói, trong nhân tướng học thì chiếc mũi đại diện cho đường hôn nhân của người phụ nữ. Tướng mũi đẹp ở phụ nữ là sống mũi cao thẳng, Sơn căn thông với Ấn đường. Những người này sẽ may mắn lấy chồng như ý, mà đức lang quân thường là người có tài vận khá tốt.

Những cô gái có tướng mũi như trên cuộc đời thuận buồm xuôi gió, cũng có danh tiếng, địa vị. Chuyện thành công trong sự nghiệp cũng không có gì quá bất ngờ. Rất nhiều các nữ ngôi sao nổi tiếng trên thế giới đều có tướng mũi như vậy.

 

Phụ nữ có 4 nét tướng sau số trời định sẵn sẽ lấy chồng GIÀU, càng về già càng hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, nhan sắc kiều diễm khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Phụ nữ có tướng cằm đẹp

Phụ nữ ai chẳng thích đẹp, chính vì thế mà chuyện giữ cân nặng là chuyện vô cùng hệ trọng. Ai mà soi gương thấy mình nọng cằm hiện rõ, có hai cằm khi nhìn ngang thì đau khổ ngang ngày tận thế.

Nhưng mà này, bạn có biết nếu nhìn ngang có hai cằm, nhưng nhìn thẳng thấy mặt tròn trịa thì đó là phúc tướng không? Cô gái nào có tướng cằm như vậy thì tài lộc đầy nhà, hôn nhân viên mãn, là nét quý tướng của người có phúc khí.

Ngày xưa, người ta còn cho rằng người phụ nữ có hai cằm là phúc tinh, tướng người sung sướng từ khi còn nhỏ, chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Ngay cả khi trưởng thành cũng vạn phần thuận lợi, lấy chồng như ý. Phần lớn phụ nữ có tướng cằm như vậy đều mang tướng vượng phu vượng gia, gả vào nhà chồng danh gia vọng tộc, làm quý phu nhân. Nếu cằm vừa tròn lại vừa có hai cằm thì cả đời số mệnh sung sướng, hưởng phúc cho tới cuối đời.

Phụ nữ có 4 nét tướng sau số trời định sẵn sẽ lấy chồng GIÀU, càng về già càng hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, nhan sắc kiều diễm khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Phụ nữ có dái tai to

Các cô gái thích đẹp nên thường thích bắn lỗ tai, ai dái tai to thì hay than vãn nhìn bị thiếu cân đối. Nhưng khi xem tướng khuôn mặt, các chuyên gia nhân tướng lại cho rằng dái tai dày và to là người mang quý tướng, vượng vận quý nhân, tài lộc dồi dào.

Phụ nữ có dái tai to mà mềm mại thì tính tình rất tốt, sống khoan dung độ lượng. Lấy chồng sinh con, họ chẳng mấy khi nặng lời mà luôn mềm mỏng dịu dàng, là người vợ hiền thục, là người mẹ giàu tình thương yêu. 

Dù đi đến đâu, cô gái có nét tướng này cũng được nhiều người yêu mến. Họ có sức quyến rũ riêng không thể che giấu, thu hút ánh nhìn của người khác phái. Ngày còn son rỗi, họ được bao chàng trai xuất sắc theo đuổi. Có phúc âm, đường nhân duyên lại tốt nên hôn nhân của người này cũng vô cùng viên mãn, lấy chồng như ý, hưởng hạnh phúc vợ chồng tới đầu bạc răng long.

Phụ nữ có 4 nét tướng sau số trời định sẵn sẽ lấy chồng GIÀU, càng về già càng hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, nhan sắc kiều diễm khiến bao chàng mê mẩn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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