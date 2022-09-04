Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 19:59

Ví tiền là vật dụng không thể thiếu của chúng ta khi ra đường. Theo chuyên gia phong thủy, khi sử dụng ví cần lưu ý 5 điều sau để tiền bạc trong ví không bao giờ cạn.

Theo phong thủy, ví tiền ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh và tài lộc của chúng ta. Nhiều người tin rằng vận may, tài lộc là cái số nhưng nếu chỉ cần thay đổi một chút thôi là cũng có thể may mắn sẽ đến với bạn.

Vậy muốn chiếc ví thu hút được nhiều tiền, bạn nên thực hiện theo 5 lưu ý mà bài viết này gợi ý nhé!

1. Chọn màu ví hợp với mệnh

Mỗi mệnh Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ sẽ hợp với từng màu sắc nhất định. Bạn nên chọn màu ví hợp với mệnh của mình để đem lại sự may mắn và tài lộc. Nếu sử dụng ví tiền có màu không hợp với mệnh có thể đem tới xui xẻo, thất thoát tiền bạc.

Mệnh Kim: Hợp màu vàng hoặc màu trắng, tránh chọn ví có màu hồng, đỏ.

Mệnh Mộc: Hợp với tông màu xanh, xanh đen hay màu đen, tránh chọn màu trắng.

Mệnh Thủy: Hợp màu đen, tránh chọn màu vàng, vàng đất.

Mệnh Hỏa: Hợp với màu xanh, hồng và đỏ, tránh chọn màu đen.

Mệnh Thổ: Hợp màu đỏ, hồng, vàng, vàng đất, tránh chọn màu xanh.

Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tránh để hóa đơn trong ví

Hóa đơn, biên lai tượng trưng cho những khoản bạn đã chi trả và mất đi. Theo phong thủy, nếu bạn để hóa đơn trong ví sẽ không tốt cho tài vận của bạn. Vì thế, với những hóa đơn thì tuyệt đối đừng bao giờ để trong ví tiền nhé.

Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Không bao giờ để ví rỗng

Dù nhiều hay ít thì bạn nên để một số tiền mà bạn không bao giờ sử dụng ở trong ví. Thứ nhất là để bạn cảm thấy yên tâm hơn vì có một khoản tiền để phòng thân. Thứ hai là xét về mặt phong thủy tâm linh, số tiền này sẽ giúp thu hút thêm tiền bạc vào trong ví của bạn. Nếu bạn để ví rỗng sẽ tượng trưng cho cái nghèo và mang đến nhiều xui xẻo.

Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Để tiền ở tất cả các ngăn trong ví

Tương tự như trên, việc bạn đặt tiền ở tất cả các ngăn và không để ngăn nào trống sẽ giúp bạn thu hút nhiều tài lộc và tiền bạc vào ví hơn.

Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Tránh đem ví cũ cho người khác

Nên giữ ví luôn gọn gàng sạch sẽ, nếu ví tiền bị bẩn hoặc hỏng thì nên thay ví mới ngay, nhưng không được cho đi chiếc ví cũ của mình. Nếu bạn cho nó đi, tiền tài của bạn cũng theo đó mà bị giảm sút đấy.

Dùng ví tiền cần lưu ý 5 điều này để tiền bạc không bao giờ cạn, tài chính không ngừng thăng hoa, đầu tư kiểu gì cũng suôn sẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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