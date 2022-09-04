Nhà tiên tri chỉ đích danh: 3 con giáp thời tới cản không được, phất lên như vũ bão cuối năm 2022 mua nhà sắm xe, ăn Tết linh đình

Tuổi Hợi vốn rất thông minh lại cá tính, bản lĩnh, dũng cảm, dám làm dám chịu. Con giáp này dù là nam hay nữ cũng luôn khiến đối phương dè chừng. Các mối quan hệ của tuổi Hợi sẽ là một là tri kỉ, hai là "chơi đẹp". Đó là quy luật có đi có lại đối với tuổi Hợi, mình giúp người có người sẽ giúp lại mình.

Tử vi trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 năm nữa, các đối tác tự nhiên mang những cơ hội "vàng" đến với tuổi Hợi và dù ở nhà thì bạn cũng kí được hợp đồng lớn, mang lại nhiều thành quả cho công ty. Và vì vậy, thời gian không dài mà bạn thăng quan tiến chức vụt sáng, tiền bạc cũng đầy túi, khỏi lo nghĩ chuyện sắm nhà lầu xe hơi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chính là một con giáp thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Dần bắt đầu đến từ năm 2022, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết trong 12 con giáp thì những người tuổi Mùi chính là người thông minh hết lòng vì công việc. Trong cuộc sống những người tuổi Mùi này luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và phải bằng mọi giá đạt được nó. Phần lớn những người tuổi Mùi thường có năng lực như tuổi Ngọ sẽ chẳng sợ thua thiệt. Trong công việc chỉ cần tập trung cao độ là họ có thể làm bằng 5 bằng 10 người khác. Sẵn có tư chất trong người, con giáp này sớm khẳng định được vị trí trong công ty và được lòng cấp trên, nên họ dễ dàng được cất nhắc thăng tiến trong công việc.

Tử vi trong thời gian 2 năm tới đây là cơ hội trở mình của tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi nhất định sẽ có được vị trí tốt và có khả năng được thăng quan tiến chức cao hơn nữa, tiền lương đổ về ầm ầm. Con số này là một con số khủng vì hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực cũng như năng lực của những chú Dê. Bởi những ngày vất vả đã qua, đây là lúc tận hưởng thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.