4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 15:19

Sau đây là là những loại cây cảnh không dễ nở hoa nhưng một khi cây nở hoa sẽ hút lộc, báo hiệu điềm lành.

1. Cây lưỡi hổ

Hoa cây lưỡi hổ: Hoa của nó mọc ra từ thân cây, khi ta nhìn thấy một chồi xanh xuất hiện từ lá thì có nghĩa nó đang từ từ nở hoa. Hoa của cây cảnh lưỡi hổ không dễ thấy, nó có màu xanh nhạt, có mùi thơm rất nhẹ. Hoa lưỡi hổ nở tầm về chiều, có cánh hoa dài, mảnh, cuộn lại thành vòng rất đẹp.
Lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến, được nhiều gia đình trồng vì trong phong thủy cây được xem là có tác dụng xua đuổi tà ma, xui xẻo vào nhà.
Cây lưỡi hổ là một trong những cây nở hoa sẽ hút lộc vì cây lưỡi hổ rất hiếm ra hoa, theo phong thủy khi cây ra hoa, đặc biệt vào dịp đầu năm thì năm đó gia chủ sẽ phát tài, công việc sự nghiệp thuận lợi, gia đình bình an, hạnh phúc.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có một cây lưỡi hổ "lớn tuổi" đã trồng hơn 5 năm thì có thể sẽ có cơ hội ngắm chúng nở hoa. Tuy nhiên, muốn đợi cây cảnh này nở hoa phải chờ cho đến tháng 11.

Ngoài ra, cây lưỡi hổ chỉ nở hoa 1 lần trong vài năm. Nếu bạn thấy được cây lưỡi hổ nở hoa thì điều đó thực sự là điều may mắn. 
Cây lưỡi hổ ra hoa là một điềm báo rất tốt, may mắn sẽ đến, sớm có thành công trong cuộc sống. Công việc của chủ nhà luôn suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp ổn định và phát triển vững vàng. Vì thế nếu như bạn đang trồng cây lưỡi hổ, hãy cố gắng chăm sóc cây thật tốt để cây nở hoa nhé. 

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Cây kim tiền

Hoa cây kim tiền: Hoa kim tiền có màu trắng, hình trụ dài mọc từ gốc lên, trên hoa có các nếp hoa văn uốn lượn tinh tế. 
Cây kim tiền khó ra hoa đến nỗi hầu hết chúng ta chỉ nghĩ rằng nó suốt đời chỉ có cành lá xanh tươi như thế mà thôi. Chính vì vậy, nếu cây kim tiền trong nhà bạn ra hoa, đây là một điềm lành cho gia đình. Nếu cây nở hoa sẽ hút lộc, đặc biệt khi cây nở hoa vào đầu năm cây kim tiền sẽ mang lại tài lộc gấp đôi cho gia chủ trong năm mới.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền là cây phong thủy được rất nhiều gia đình và công ty ưa chuộng. Cây kim tiền đúng như tên gọi của nó, kim là phát tài, tiền là giàu sang phú quý, cây kim tiền sẽ mang đến tài lộc, sung túc cho gia chủ hoặc các doanh nghiệp.

Cây kim tiền được nhiều người yêu thích nhờ những chiếc lá giống như đồng xu giúp chúng trở thành một thỏi nam châm hút tiền vàng cực tốt. 

Cho nên, nhiều người tin rằng đặt cây kim tiền trong nhà, trên bàn làm việc sẽ mang đến tài lộc, sung túc cho người đó. 

Loại cây mọng nước này cũng rất dễ chăm sóc và không cần tốn nhiều công sức. Bạn chỉ cần tưới đẫm nước và tránh để dưới ánh nắng trực tiếp.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Cây trầu bà

Hoa của trầu bà: Cây trầu bà có cụm hoa dạng mo, cuống ngắn, bò dài hoặc buông thõng xuống đối với các chậu treo. Vì hoa trầu bà có đặc điểm giống lá; Chính vì vậy mà có người cho rằng trầu không có hoa. 

Cây cảnh trầu bà là loại cây khá dễ trồng, xanh tốt, có tác dụng thanh lọc không khí tốt, góp phần thư giãn và cải thiện tình trạng sức khỏe, ổn định tinh thần, năng suất hơn và làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy ý ​​nghĩa của miếng trầu rất quan trọng đối với con người.
Đây cũng là cây cảnh rất ít khi nở hoa. Trong các loại trầu bà thì trầu bà đế vương là loại thường ra hoa nhất. Nếu cây trầu bà nở hoa trong nhà bạn thì là một hiện tượng hiếm thấy, chứng tỏ gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phất phát không ngừng.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Cây trúc phát lộc

Hoa của cây trúc phát lộc: Hoa của cây có màu trắng, nở từng chùm, mọc vươn lên từ tán cây rất đẹp.

Thân cây được chia làm nhiều đốt như cây trúc, các chồi non mọc ra từ nách lá khiến cây có màu xanh đẹp mắt. Trong phong thủy, loại cây này mang lại may mắn, tiền tài và phúc lộc cho gia chủ. Đồng thời, cây cảnh mang lại không gian bình yên cho căn nhà, giúp tinh thần của gia chủ luôn thư thái, thoải mái hơn.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại cây thủy canh, dễ sống, dễ chăm sóc nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất ít người nhìn thấy hoa của cây phát tài phát lộc và thực tế đây cũng là loài cây hiếm nở hoa.

Mỗi lần cây ra hoa, cây sẽ mang đến "đại cát đại lợi" cho gia chủ, và nhiều người cho rằng nếu cây nở hoa thì gia chủ sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc vào như nước. 
Nếu bạn muốn cây nở hoa, hãy trồng dưới đất thay vì trồng chậu, cơ hội hoa nở sẽ cao hơn.

4 loại cây hiếm khi nở hoa nhưng khi đã nở là thần Tài nhất định gõ cửa, Lộc tràn vào nhà, vận hạnh lập tức hanh thông - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   Phong thủy và đời sống bí quyết phong thủy cây phong thủy

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