Hồng phúc Tề thiên, trong ngày hôm nay, ba con giáp may mắn phát tài, "cá chép hóa rồng", vạn sự khởi đầu suôn sẻ, lộc lá kéo đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 04:21

Theo phong thủy, tháng 9 dương lịch (tháng 8 âm lịch) năm Nhâm Dần 2022 tuy không thực sự vượng khí nhưng lại có sức mạnh nội sinh nên trăm hoa đua nở, vạn tượng sinh sôi... Ngày 3/9 có 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, 1 con giáp tài lộc dồi dào và bạn có trong số này không?

Trên các diễn đàn phong thủy có nhiều dự đoán cho các tuổi may mắn dịp 3/9 và 15 ngày đầu tháng 9 dương lịch (thuộc tháng 8 âm lịch), và đã có 3 con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ năm 2022 nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Ngày 3/9, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp trong 3 tuần tới tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... 

Trong 15 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Tuy vậy lúc rảnh rỗi tuổi Ngọ có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

Hồng phúc Tề thiên, trong ngày hôm nay, ba con giáp may mắn phát tài, 'cá chép hóa rồng', vạn sự khởi đầu suôn sẻ, lộc lá kéo đến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Dịp nghỉ lễ này, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong 15 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Hồng phúc Tề thiên, trong ngày hôm nay, ba con giáp may mắn phát tài, 'cá chép hóa rồng', vạn sự khởi đầu suôn sẻ, lộc lá kéo đến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tháng 9 dương lịch người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Ngày 3/9 và khoảng thời gian 15 ngày tới nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Hồng phúc Tề thiên, trong ngày hôm nay, ba con giáp may mắn phát tài, 'cá chép hóa rồng', vạn sự khởi đầu suôn sẻ, lộc lá kéo đến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Xin chúc mừng 3 con giáp sẽ gặp may mắn vào đúng 19h ngày 2/9. Bạn đã luôn cố gắng hết sức và nay là lúc bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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