5 người là "con của Phật" có mệnh QUÝ NHÂN, chẳng phải lo lắng bon chen vẫn hưởng thái bình

Bao dung không chỉ là cách hành xử khôn ngoan để cho người khác mà là để tốt cho chính mình, giúp ta giải tỏa được căng thẳng, suy tư trong tâm mình. Càng tha thứ càng buông bỏ được nhiều muộn phiền để lòng được thanh tịnh.

Đức Phật luôn răn dạy chúng ta phải có lòng bao dung, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và thông cảm cho họ.

Nếu chỉ chăm chăm tư lợi, ích kỷ, người xung quanh ghét bỏ thì tự hủy hoại tương lai của mình, đời này chẳng bao giờ có cơ hội gặp được quý nhân.

Đừng cho rằng tính toán chi ly thì mới là thông thái, chỉ cần sống đơn giản, đại nghĩa, không thẹn với lòng chắc chắn bạn sẽ được quý nhân phù trợ độ trì, vận may cũng từ đó mà kéo đến cho người chẳng tham lam, mong cầu gì quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

2. Người có suy nghĩ tích cực

Đời là bể khổ ai cũng có phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại của riêng mình thế nhưng tại sao có người vẫn cười nói vui tương, có người buồn phiền, ủ dột, thậm chí tới mức trầm cảm, tự tử. Quan niệm Phật giáo về tự tử đó là mở màn cho thống khổ ngút trời mà những kẻ vô mình không hiểu được.

Vì thế, với bất cứ điều gì xảy ra thì cũng phải tỉnh táo để chuyển hướng suy nghĩ nó thành một điều tích cực. Rằng cuộc sống đang muốn chúng ta phát triển théo chiều hướng tốt hơn cho dù là mây mờ đang hiện hiển trước mắt vì có hằn học với đời, cay nghiệt với người thì bạn cũng chẳng thể tìm ra giải pháp cho mình mà chỉ đang lãng phí thời gian. Hãy chọn lối sống vui vẻ, thiện lương, hay giúp đỡ người khác và có suy nghĩ tích cực bạn sẽ truyền nguồn năng lượng ấy đến những người xung quanh mình. Chính những người nhận được sự giúp đỡ ấy sẽ đem lòng biết ơn bạn, như cách bạn biết ơn cuộc đời mỗi ngày sẽ giúp đời bạn thêm phúc lộc, bình an.

Ảnh minh họa: Internet

3. Người vui vẻ hoà đồng

Người vui vẻ hòa đồng là người luôn biết mở lòng với bất cứ ai, họ không phân biệt giàu nghèo, văn hóa, sắc tộc, hay bất cứ khoảng cách nào. Điều nay mang lại cảm giác gần gũi, an ủi cho những người yếu thế và cảm giác bình yên cho những kẻ tham vọng, đa mưu.

Chỉ cần sự xuất hiện của họ trên thế giới này cũng đã đủ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn theo một cách kỳ diệu nào đó.

Một trái tim ấm áp sẽ sưởi ấm được những người xung quanh, thế nên, bạn hãy luôn vui vẻ, chan hòa với mọi người. Những ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ sẽ khiến họ tạo được mối lương duyên tốt đẹp với người khác. Từ đó, quý nhân hay người hiền sẽ tự khắc đến bên đời họ.

Vì thế, người này có mệnh quý nhân khi họ có thể hòa mình cuộc sống, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, trong khi người khác cảm thấy đau khổ, hờn giận, oán thán. Cuộc đời của họ vì thế mà nhẹ nhàng, êm đềm và hiền hòa hơn bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

4. Có lòng vị tha

Cho dù bạn có gắng sống tốt đến thế nào thì vẫn có những người ganh ghét bạn, luôn có những ánh mắt soi mói đối kị của những người xung quanh. Bởi khi sinh ra thì người ta đã có lòng đố kị dành cho nhau rồi.

Vì thế, phải hiểu một điều rằng không phải cứ bạn không muốn tạo hiềm khích là sẽ có người không ghen ghét bạn. Nhưng cũng đừng vì thế mà cũng tỏ ra thù ghét với họ. Đáp trả cái sai của người ta bằng cái sai khác của mình là điều chẳng đáng.

Với sự vị tha trong lòng mình, hãy tha thứ cho họ, thậm là người đã từng hại ta. Những người đã gây ra lỗi lầm với ta, nếu họ quay đầu ta đừng tiếc tin tưởng họ thêm lần nữa, nhưng nếu là việc họ cố tình thì nên tránh xa kiểu người này.

Bên cạnh đó, chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng là đừng tiệt đường sống bất cứ ai khác, nếu người khác phạm lỗi lầm hãy cho họ cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Người chăm chỉ

Thói quen lười nhác âm thầm hủy hoại tương lai chúng ta lúc nào không hay với những yên ổn mang tính tạm bợ. Đừng mơ rằng một ngày nào đó bất ngờ có quý nhân mang tới cho ta cuộc sống như mơ mà chẳng cần phải lao động.

Chăm chỉ lao động sẽ tạo ra của cải, sẽ giúp ta thông minh, trí tuệ hơn mỗi ngày. Quý nhân nằm trong việc bạn là người chăm chỉ làm việc, không quản ngại khó khăn vất vả sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Không những tiền tài, danh vọng, họ còn có cả sự kiêng nể của đồng nghiệp, trân trọng của cấp trên.

Một người có ý chí và siêng năng, biết vượt qua mọi khó khăn không nản lòng thì sẽ đi đến mục tiêu. Chính Đức Phật chúng ta là một ví dụ điển hình cho một ý chí vững vàng và sự cần mẫn phi thường để đạt được quả vị tối thượng. Ngài chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc thậm chỉ thử bằng nhiều cách để tìm ra hướng giải thoát cho thân và tâm của mình.

Chưa chăm chỉ thì đừng đổ tội cho số phận tại sao mình nghèo. Cũng vậy, nếu muốn làm giàu và thoát nghèo thì chúng ta phải siêng năng làm việc, mạnh mẽ kiên cường để vượt qua những thử thách chướng duyên thì sẽ đạt được như lòng mong cầu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.