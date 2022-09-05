Phát hiện 5 nốt ruồi giúp chủ nhân phú quý bình an, một đời yên vui, an hưởng tuổi già trong êm ấm

Sở hữu những tướng nốt ruồi dưới đây, cuộc sống của bạn không phú quý cũng bình an, suốt đời an lạc.
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1. Nốt ruồi ở miệng
Theo quan điểm nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở miệng có tỷ lệ sinh đôi khá cao, nhất là nếu vị trí nốt ruồi này ở Nhân trung (phần ngấn rãnh môi trên thẳng từ mũi xuống).
Tuy nhiên, nhược điểm của người này là khó thích nghi với hoàn cảnh mới. Đây cũng chính là rào cản ngăn bạn tiến tới thành công. Nhưng nếu như đó là nốt ruồi cát thì phúc lộc viên mãn, suốt đời bình an, không lo gánh nặng vật chất.
2. Nốt ruồi ở lòng bàn tay
Có nốt ruồi này trong lòng bàn tay, chủ nhân thông minh lanh lợi, kiếm tiền dễ dàng, nên cuộc sống không phú thì quý, càng về già tài lộc càng vượng.
Nếu nốt ruồi ở mu bàn tay thì chứng tỏ người này giỏi kiếm tiền và quản lý tài chính. Sau khi kết hôn, họ sẽ “tay hòm chìa khóa”, nắm giữ tài chính của gia đình.
3. Nốt ruồi ở ngực
Đây được coi là nốt ruồi phú quý trong nhân tướng học. Đa phần người có nốt ruồi này đều nắm giữ kinh tế của gia đình, họ tộc. Nhìn chung, đây là nốt ruồi cát tường, mang lại phú quý cho chủ nhân.
Ngoài ra, có nốt ruồi ở bầu ngực cũng được coi là quý tướng. Có quan niệm cho rằng, hai bầu ngực chính là tài khố. Bên trái là tiền tài, bên phải là điền trạch, cuộc sống chủ nhân không phú quý thì cũng bình an, không phải trải qua nhiều thăng trầm trong đời.
4. Nốt ruồi ở vai
Vai biểu trưng cho sự gánh vác. Chủ nhân của tướng nốt ruồi ở chính giữa vai thường sở hữu nhiều khối tài sản, đất đai. Người này làm việc giữ chữ tín, nên được tập thể giao phó trọng trách lớn.
5. Nốt ruồi ở nách
Nốt ruồi ở nách là dấu hiệu cho thấy không chỉ tài vận tốt mà nhân duyên cũng lý tưởng, nhất là nhân duyên khác giới.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.