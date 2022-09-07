Đúng 17h17p hôm nay, Ngọc Hoàng chấm sổ, Tuổi Thân chi tiêu thận trọng, Tuổi Thìn được quý nhân theo gót, Tuổi Dậu có cơ hội ĐỔI ĐỜI

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 13:40

Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho một ngày mới tốt lành, may mắn và vui vẻ!

Tuổi Thìn

Tình duyên: Tuổi Thìn đang có nhiều người theo đuổi nhưng bản thân bạn lại không ưng ý một ai.

Công việc: Trong công việc con giáp này có những định hướng rất tốt nên bạn được nhiều người nể phục.

Tài chính: Tình hình tài chính ổn định, bạn không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa đâu. Sau 17h hôm nay, Tuổi Thìn có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ.

Cẩn trọng: Hôm nay bạn đừng chấp nhận cho ai vay tiền nhé.

Giờ tốt trong ngày: 15h00p - 17h30p

Đúng 17h17p hôm nay, Ngọc Hoàng chấm sổ, Tuổi Thân chi tiêu thận trọng, Tuổi Thìn được quý nhân theo gót, Tuổi Dậu có cơ hội ĐỔI ĐỜI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân đang bị gia đình thúc giục chuyện cưới xin nên cảm thấy rất áp lực.

Công việc: Trong công việc tuổi Thân là người thông minh nên bất cứ những hành động nào của người khác làm ảnh hưởng đến công việc bạn sẽ biết hết.

Tài chính: Tuổi Thân nên cẩn trọng hơn khi chi tiêu cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 19h

Đúng 17h17p hôm nay, Ngọc Hoàng chấm sổ, Tuổi Thân chi tiêu thận trọng, Tuổi Thìn được quý nhân theo gót, Tuổi Dậu có cơ hội ĐỔI ĐỜI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu sắp tới có nhiều dự định trong chuyện tình cảm nhưng không biết làm như thế nào.

Công việc: Trong công việc tuổi Dậu được sự giúp đỡ của Chính Quan nên bạn làm việc rất nhanh nhẹn. Tận dụng được cơ hội này, sự nghiệp tuổi Dậu có thể nhanh chóng thăng tiến.

Tài chính: Vận trình tài chính có vẻ như đang thuận lợi, bạn muốn làm gì cũng được.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu không được chủ quan với sức khỏe của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 20h

Đúng 17h17p hôm nay, Ngọc Hoàng chấm sổ, Tuổi Thân chi tiêu thận trọng, Tuổi Thìn được quý nhân theo gót, Tuổi Dậu có cơ hội ĐỔI ĐỜI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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