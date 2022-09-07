Mách bạn 4 mẹo phong thủy khiến tiền "tự chui vào ví", tài lộc thăng hạng không ngừng, tiền vàng đổ xô đầy két

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 12:49

Mỗi người đều tin rằng vận may, tài lộc là cái số. Nhưng nếu chỉ cần thay đổi một chút thôi là cũng có thể may mắn sẽ đến với bạn. Đơn giản như chiếc ví, một vật dụng luôn đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi và chứa đựng rất nhiều thứ quan trọng.

Vậy muốn chiếc ví thu hút được nhiều tiền, bạn nên thực hiện một vài mẹo dưới đây để tiền tràn về như nước nhé.

Mang đồng xu cổ lấy may

Để thu hút may mắn về tiền bạc hãy xâu một chuỗi 3 đồng xu thời cổ vào một sợi ruy băng đỏ và đặt chúng vào ngăn trong ví của mình nhé.

Mách bạn 4 mẹo phong thủy khiến tiền 'tự chui vào ví', tài lộc thăng hạng không ngừng, tiền vàng đổ xô đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Lựa chọn kích thước ví phù hợp 

Với mỗi nhu cầu sử dụng và hoàn cảnh diện khác nhau, bạn nên lựa chọn chiếc ví có kích thước phù hợp để cất giữ tiền mặt, thẻ tín dụng và các giấy tờ cần thiết. 

Nếu bạn là người thích sử dụng nhiều tiền mặt và các món đồ nhỏ xinh thì nên lựa chọn ví ngang cầm tay hoặc kiểu ví ngang truyền thống. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn ví dáng đứng với nhu cầu sử dụng thẻ nhiều, ít tiền mặt. Một chiếc ví có kích thước phù hợp sẽ tăng khả năng thu hút tài lộc cho bạn.

Mách bạn 4 mẹo phong thủy khiến tiền 'tự chui vào ví', tài lộc thăng hạng không ngừng, tiền vàng đổ xô đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Giữ ví luôn ngăn nắp

Bạn cần luôn chú ý giữ ví của mình trong tình trạng sạch sẽ và ngăn nắp vì vậy hãy bắt đầu bỏ tất cả những gì không cần thiết ra khỏi ví tiền của mình. Thủ thuật này cũng áp dụng tương tự khi bạn dọn dẹp nhà và phòng làm việc. Khi bạn làm sạch một khu vực tức là bạn đã loại bỏ năng lượng trì trệ, mở rộng diện tích dành cho dòng chảy năng lượng mới.

Loại bỏ những giấy vụn, hóa đơn hay thẻ ghi nợ trong ví chỉ giữ lại tiền và những giấy tờ quan trọng để tăng diện tích cho các luồng năng lượng tích cực chảy vào ví.

Mách bạn 4 mẹo phong thủy khiến tiền 'tự chui vào ví', tài lộc thăng hạng không ngừng, tiền vàng đổ xô đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nói không với ví đã qua sử dụng

Không dùng ví đã qua sử dụng vì năng lượng của người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng đến bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn không bao giờ biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu, vì vậy, tốt nhất là hãy mua một chiếc ví mới cho mình.

Mách bạn 4 mẹo phong thủy khiến tiền 'tự chui vào ví', tài lộc thăng hạng không ngừng, tiền vàng đổ xô đầy két - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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