Các cụ xưa từng bảo: 6 điềm báo chứng tỏ nhà hợp vía Thần Tài, ở lâu sinh phú quý, lộc lá cứ ùa vào, tiền vàng đầy két, gia chủ làm gì cũng suôn sẻ

Một trong những vấn đề phong thủy trước nhất mà những gia đình cần chú ý lúc lựa chọn nhà ở đó chính là hướng nhà.

Trái lại, nếu chọn nhà mang hướng khắc với tuổi, khắc mệnh của gia chủ thì mọi việc thường ko thuận lợi, gia đình hay xảy ra tranh chấp, cãi vã làm cho mọi người mỏi mệt.

Hướng nhà nên hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ để kích thích tài lộc, mang tới may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nhà nằm trên đất mang địa thế đẹp

Nguyên tắc thứ hai lúc chọn sắm đất và xây nhà đó chính là miếng đất phải mang địa thế đẹp. Thế đất đẹp tức là ko nằm cạnh những nơi mang nhiều âm khí như bệnh viện, bãi rác, bãi tham ma… Nhà sắp chùa chiền, miếu mạo cũng ko được thẩm định cao. Những ngôi nhà quá sắp những khu vực nêu trên đều bị thẩm định là ngăn cản tài lộc, làm cho gia chủ làm ăn ko thuận lợi.

Chọn được khu đất tốt thì nguồn năng lượng tích cực vào nhà sẽ càng dồi dào, giúp tài lộc sinh sôi, làm ăn thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nhà mang hướng nhìn xung quanh đẹp

Lúc sắm nhà hoặc xây nhà, gia chủ nên chọn những nơi mang tầm nhìn đẹp. Xung quanh nhà mang cây xanh nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng mát. Nơi mang tầm nhìn đẹp sẽ mang tới phong thủy tốt, năng lượng tích cực.

Gia chủ nên ưu tiên chọn những nơi mang thể nhìn ra sông hồ bởi theo phong thủy nước được xem là yếu tố quan yếu giúp gia chủ làm ăn tiện dụng thuận lợi, hút tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

4. Chim, ong về làm tổ trong nhà

Những cụ xưa mang câu: “Đất lành chim đậu”. Người xưa cho rằng những loài chim, sâu bọ cũng giống như món quà trời ban, thuộc về dương khí. Lúc dương khí vào nhà tức thị may mắn sẽ tới.

Vì vậy, những nhà mang phong thủy tốt thường sẽ mang những loại vật như chim, ong xuất hiện trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

5. Cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái

Trong nhà mang cây cối tươi tốt, ra hoa kết trái là biểu tượng của sự sống, sự khởi đầu của những điều may mắn, vui vẻ. Trong lúc đó, nhà mang cây cối, vật nuôi ủ dột, héo tàn tượng trưng cho phong thủy ko tốt, tác động tới vận khí của con người.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tường nhà kiên cố, lâu năm ko phai màu

Nhà dù xây từ lâu nhưng những bức tường vẫn vững chãi, ko bị bay màu là một tín hiệu tốt.

Sống trong căn nhà tương tự, gia chủ dễ gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vững bền, tương lai rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm