Phát hiện trong nhà có 7 lỗi phong thủy cực xấu sau đây thì nhất định phải hóa giải ngay, để lâu kẻo sinh họa!

Những dấu hiệu nhà có phong thủy xấu sau đây rất đáng lưu tâm. Nếu nhà bạn đang ở có một trong những điều sau đây thì nên tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt.

Luôn có cảm giác lạnh lẽo Nhà có nhiều dương khí mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, bình yên, thế nhưng dấu hiệu nhà có phong thủy xấu thì ngược lại. Mỗi khi trở về nhà bạn luôn cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí mệt mỏi.

Nếu sống lâu trong những ngôi nhà như thế tâm trạng của bạn thường xuyên không tốt, luôn có cảm giác trĩu nặng, u mê đầu óc, thường thiếu năng lượng.

Một phần nguyên do đó là căn nhà này ẩm thấp hoặc quá kín, ánh sáng mặt trời khó chiếu vào được nên âm khí gia tăng. Ở trong một nơi mà không gian sống luôn âm u chỉ khiến bạn mệt mỏi thêm, đầu óc thường xuyên u mê, khó tỉnh táo. Ảnh minh họa: Internet



Trẻ con quấy khóc Theo quan niệm dân gian, khi chuyển về nhà mới thì họ thường mang theo một em bé dưới 3 tuổi. Khi đến một ngôi nhà, em bé ở trên sàn mà vẫn tự bò, tự chơi tức là năng lượng trong nhà rất tốt, đây là nơi tốt lành.

Ngược lại khi em bé kêu khóc chứng tỏ năng lượng âm trong nhà khá nhiều vì trẻ rất nhạy cảm với điều này.

Vì thế, nếu trẻ con nhà bạn không ngừng quấy khóc, bỗng nhiễn quấy nghịch hoặc không muốn về nhà... thì bạn nên cân nhắc đến trường hợp phong thủy nhà bạn không tốt. Gia đình thường xuyên lục đục Những thành viên cùng sống trong một ngôi nhà mà dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi liên miên, thậm chí đánh nhau… thì có thể nguyên nhân là phong thủy của căn nhà này không được tốt.

Một căn nhà có âm khí nặng sẽ khiến cho những người ở đó tinh thần sa sút, ở càng lâu thì suy nghĩ càng tiêu cực, tâm tính bất ổn. Vì thế, họ có những lời nói và hành động không hay với mọi người.

Người sống trong căn nhà có âm khí nặng thường sẽ thấy nữ giới vượng, nam giới suy. Phụ nữ trong nhà thường mạnh mẽ, nóng nảy, hay thay đổi thất thường, khó nắm bắt. Trong khi đó đàn ông lại trở nên yếu hèn, không thích về nhà, lại hay bệnh tật đau yếu, vận trình cũng càng ngày càng sa sút.

Đồng thời, tác động của trường khí này còn khiến cho công việc của gia chủ gặp nhiều tai ương, phá tài, gia đạo suy thoái, thu hút tiểu nhân,... Lúc này thì bạn đừng xem nhẹ các vấn đề liên quan đến phong thủy nhà ở của mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vật nuôi có biểu hiện lạ Theo quan niệm dân gian, khi ma quỷ xuất hiện và xâm hại vào ngôi nhà, những con chó sẽ xua đuổi và tấn công ma quỷ vì chúng nhận thức được những mối nguy hiểm tiềm tàng do ma quỷ gây nên. Việc này tuy chưa được kiểm chứng nên chúng ta tạm hiểu rằng khi chó nhà bạn sủa bất thường có nghĩa là âm khí trong nhà khá nặng.

Nếu nhà có âm khí nặng mà nuôi chó hoặc mèo thì sẽ thấy chúng đứng ngồi không yên, hay sủa đổng, kém hoạt bát…

Hoặc các vật nuôi khác trong nhà cũng có biểu hiện tương tự. Nhà có âm khí nặng hay xuất hiện nhiều côn trùng, chuột bọ. Thường xuyên bị bóng đè Nếu bạn cảm thấy ở những nơi khác dễ ngủ hơn ở nhà hoặc thậm chí mỗi lần ở nhà, khi vào giấc, ngủ chập chờn, thường xuyên bị bóng đè thì có thể là do nhà bạn đang có âm khí nặng.

Đây được xem là biểu hiện bất thường không đơn giản chỉ là dấu hiệu sức khỏe giảm sút. Do đó, bạn nên tìm cách để làm gia tăng dương khí trong nhà càng sớm càng tốt nhé. Ảnh minh họa: Internet Luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình Luôn có cảm giác người thứ 3 xuất hiện, theo dõi, giật mình quay lại thì không thấy, đôi khi loáng thoáng một bóng dáng không xác định. Điều này là do sinh sống lâu dài trong môi trường âm khí, khiến sức khỏe con người suy yếu, thần kinh dễ bị suy nhược, có thể khiến bạn cảm giác như có người thứ ba đang xuất hiện xung quanh mình. Phụ nữ trong nhà ốm đau triền miên Nhà có âm khí nặng sẽ khiến cho âm khí xâm nhập vào cơ thể, dễ tổn hao nguyên khí dẫn đến hay ốm đau bệnh tật. Cơ thể như phải chịu áp lực lớn, có bệnh thì khó khỏi, các vết thương cũng lâu lành, thậm chí phát bệnh nặng hơn. Đặc biệt dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau mỏi vai gáy, thường gặp ở người phụ nữ trong nhà do có thể trạng yếu hơn. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chớ dại phạm phải 5 lỗi kiêng kị trong phòng ngủ nếu không muốn gia đạo bất ổn, sự nghiệp gặp trắc trở, sức khỏe lao dốc, tiểu nhân quấy phá không ngừng Có rất nhiều người không quan tâm đến vấn đề phong thủy của giường ngủ. Điều này, gây ra không ít những rắc rối ảnh hưởng đến cho sức khỏe cũng chủ nhân căn phòng. Để tránh những chuyện không may mắn, hãy cùng theo dõi những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ dưới đây nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-trong-nha-co-7-loi-phong-thuy-cuc-xau-sau-day-thi-nhat-dinh-phai-hoa-giai-ngay-de-lau-keo-sinh-hoa-501276.html