Chớ dại phạm phải 5 lỗi kiêng kị trong phòng ngủ nếu không muốn gia đạo bất ổn, sự nghiệp gặp trắc trở, sức khỏe lao dốc, tiểu nhân quấy phá không ngừng

Do đó, chúng ta không nên kê hoặc đặt đèn chùm ngay dưới giường ngủ của mình, để tránh những rủi ro đáng tiếc mà ta không thể lường trước được. Đặc biệt, các dòng đèn chùm hiện nay được thiết kế khá công phu, có độ tinh xảo cao, nên có khối lượng tương đối nặng, kèm theo đó là những chất liệu dễ vỡ.

Phần lớn những căn nhà được thiết kế theo lối cổ điển hoặc tân cổ điển, không ít bắt gặp đèn chùm trang trí. Thế nhưng, ít ai biết được sự nguy hiểm của chúng bởi nó có thể rơi hoặc đứt bất kể lúc nào.

Việc đặt giường ngủ đối diện cửa ra vào được xem là điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ lớn nhất, bạn cần nắm rõ. Theo phong thủy, thì đây là vị trí cực kỳ xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tài vận của chủ nhân căn phòng.

Nếu như, chúng ta đặt giường tại vị trí này, thì người đi ở ngoài sẽ nhìn thấy mọi hoạt động kể cả người đang ngủ, có thể gây ồn ào,...Bởi phòng ngủ là nơi đòi hỏi sự riêng tư và yên tĩnh.

Theo phong thủy, thì phần cơ thể nào tiếp xúc với lối ra vào nhiều sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu là phần đầu thì sẽ làm bạn bị chóng mặt, đau đầu, khó chịu. Còn nếu thiên về phần thân thì sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Cuối cùng, phần chân thì sẽ dẫn đến tình trạng chuột rút, tê nhức,...

Vì thế, chúng ta tuyệt đối không được đặt giường ngủ tại vị trí trên để có một giấc ngủ ngon nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Kê giường ngủ sát bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng cho nên việc ta không đặt giường ngủ cạnh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi không gian sinh hoạt sẽ ảnh hưởng đến không gian thờ cúng. Chúng ta cần tôn trọng nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên của mình.

Nếu cố tình đặt giường tại vị trí này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí về lâu dài.

Kê giường ngủ dưới gầm cầu thang

Hiện nay, có rất nhiều gia đình tận dụng không gian trống của gầm cầu thang để kê thêm giường ngủ cho tiết kiệm diện tích. Thế nhưng, đây là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ, bởi cầu thang là nơi diễn ra nhiều hoạt động di chuyển lên xuống.

Người nằm ngủ dưới gầm cầu thang về lâu dài sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nằm ở vị trí thường xuyên bị “dẫm đạp” sẽ ảnh hưởng mạnh đến tài vận.

Ảnh minh họa: Internet

Kê giường hướng vào nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi ô uế, có nhiều vi khuẩn, cho nên nếu ta kê giường ở vị trí hướng trực tiếp về phía bồn cầu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ của chủ nhân căn phòng.

Khi kê đầu giường hướng trực tiếp cửa phòng vệ sinh cũng sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến giấc ngủ, có thể bị đau đầu. Nếu như, bạn không nhanh chóng đổi vị trí, về lâu dài sẽ dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng nếu làm việc gần phòng vệ sinh sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến năng suất và hiệu quả.