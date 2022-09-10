Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 12:12

Tử vi cho biết trong năm Quý Mão 2023 sắp tới với những con giáp dưới đây làm gì cũng thành công, nhưng 3 tuổi nên thận trọng.

3 con giáp vướng đại hạn trong năm Quý Mão 2023

Tuổi Tuất

Trong công việc của Tuất có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Con giáp này làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tuất dễ mất tiền, thất thu.

Người tuổi Tuất cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Công việc của Tuất có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Người tuổi Tuất cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tử vi tuổi Tuất năm 2023 chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng họa thị phi đeo bám.

Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chính là con giáp vướng đại hạn trong năm Quý Mão 2023. Nên về tài chính, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Mão luôn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình. Đây là năm thứ hai tuổi Mão gặp năm tuổi các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Mão cần rất chú ý quan tâm.

Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Trong công việc của tuổi Thìn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, tuổi Thìn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Tuổi Thìn trong thời gian này nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vận tải và đặc biệt quan trọng là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe thể chất, thân thể của mình. Đồng thời, trong năm tới sức khỏe của Thìn cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

2 con giáp như hổ mọc thêm cánh giàu có

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là con giáp thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Ngọ không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng bước sang năm 2023, tuổi Ngọ có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mùi trong năm 2023 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Năm 2023, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Nam Tào chốt sổ: Đầu năm Quý Mão 2023, 2 tuổi đổi vận thành tỷ phú, 3 tuổi vướng Đại Nạn nợ ngập đầu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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