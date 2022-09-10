Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ!

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 12:16

Theo phong thủy nhà ở, có những lỗi phong thủy mà nếu phạm phải, con cái trong nhà sẽ trở nên phản nghịch, không nghe lời, thậm chí là bất hiếu.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái vâng lời, nhưng lại cũng có những gia đình con cái thường xuyên cãi lời cha mẹ, học hành không tiến bộ, thậm chí là bất hiếu.
Nếu bạn đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể giáo dục được con cái theo ý muốn, vậy thì rất có thể ngôi nhà của bạn đã phạm vào một trong những lỗi phong thủy dưới đây. 

Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Nhà khuyết góc

Theo phong thủy nhà ở, nhiều người đã biết hướng Tây Bắc đại diện cho người cha, người nam chủ nhân của gia đình, còn hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ, tức là người nữ chủ nhân.
Nếu nhà khuyết hướng Tây Bắc, chủ nhân ngôi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp, hay ốm đau, bệnh tật, khó có thể làm chủ gia đình. Nếu nhà ở khuyết góc Tây Nam, người phụ nữ dễ gặp bất lợi trong hôn nhân, đồng thời sức khỏe cũng thiếu ổn định.
Khuyết 1 trong 2 góc rất xấu này, con cái dễ nảy sinh hiện tượng không vâng lời cha mẹ, cha mẹ nói một đằng con cái thực hiện một nẻo.
Cũng tương tự, nếu nhà khuyết góc ở hướng Đông hoặc Đông Nam, lần lượt đại diện cho con trai và con gái trong nhà, thì con cái hay ốm yếu, sự nghiệp học hành không thuận lợi, tình cảm không suôn sẻ.
Khi ấy, nếu cha mẹ không biết cách trò chuyện, hướng dẫn con cái mà chỉ mắng mỏ, đưa ra những yêu cầu quá khắt khe thì con cái dễ nảy sinh cảm giác mệt mỏi, chán chường, thậm chí phản nghịch, không còn muốn nghe theo lời cha mẹ.

Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Vị trí Văn Xương

Văn Xương là một trong những vị trí quan trọng trong phong thủy, có tác dụng giúp chủ nhân tăng cường trí tuệ, đầu óc minh mẫn, kích thích óc sáng tạo, là tiền đề để ta có thể đạt được những thành công trong học tập, sự nghiệp.
Phong thủy nhà ở khẳng định rằng vị trí này rất thích hợp để đặt phòng học, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn học…
Nếu ngôi nhà của bạn thiếu vị trí Văn Xương, hoặc nơi vốn là vị trí Văn Xương lại bố trí không tốt, ví dụ như xây nhà vệ sinh, phòng bếp… thì sẽ gây nên những ảnh hưởng bất lợi cho quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, khiến việc giao lưu giữa cha mẹ và con cái gặp nhiều khó khăn. 

Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Lỗi bố trí phòng ở, vật dụng 

Nếu phòng ngủ của con cái được bố trí ở hướng Tây Bắc (vốn đại diện cho cha) hoặc hướng Tây Nam (vốn đại diện cho mẹ) thì tức là vai vế trong nhà sẽ bị đảo lộn. Ở trong những phòng ngủ nằm ở hai vị trí này, con cái sẽ không coi trọng lời cha mẹ nói, thích làm theo ý mình, thậm chí là bất hiếu.
Còn nếu ở những vị trí Tây Bắc, Tây Nam, chính Đông hoặc Đông Nam là nhà vệ sinh hoặc nhà kho, thậm chí là nơi để thùng rác, ổ chó, mèo… thì con cái cũng sẽ không vâng lời cha mẹ, thời kỳ nổi loạn dễ đi theo những con đường sai trái.
Theo phong thủy nhà ở, trong phòng ngủ của trẻ cũng tuyết đối cần tránh việc bố trí nhà vệ sinh, thùng rác ở góc Tây Bắc và Tây Nam.

Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Từ khóa:   # tâm linh tử vi Phong thủy và đời sống lỗi phong thủy

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