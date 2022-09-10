Trong nhà phạm phải 3 lỗi phong thủy này, đừng hỏi vì sao con hư, hay cãi lời cha mẹ!

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái vâng lời, nhưng lại cũng có những gia đình con cái thường xuyên cãi lời cha mẹ, học hành không tiến bộ, thậm chí là bất hiếu.

Nếu bạn đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể giáo dục được con cái theo ý muốn, vậy thì rất có thể ngôi nhà của bạn đã phạm vào một trong những lỗi phong thủy dưới đây.

Ảnh minh họa: Internet

1. Nhà khuyết góc

Theo phong thủy nhà ở, nhiều người đã biết hướng Tây Bắc đại diện cho người cha, người nam chủ nhân của gia đình, còn hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ, tức là người nữ chủ nhân.

Nếu nhà khuyết hướng Tây Bắc, chủ nhân ngôi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp, hay ốm đau, bệnh tật, khó có thể làm chủ gia đình. Nếu nhà ở khuyết góc Tây Nam, người phụ nữ dễ gặp bất lợi trong hôn nhân, đồng thời sức khỏe cũng thiếu ổn định.

Khuyết 1 trong 2 góc rất xấu này, con cái dễ nảy sinh hiện tượng không vâng lời cha mẹ, cha mẹ nói một đằng con cái thực hiện một nẻo.

Cũng tương tự, nếu nhà khuyết góc ở hướng Đông hoặc Đông Nam, lần lượt đại diện cho con trai và con gái trong nhà, thì con cái hay ốm yếu, sự nghiệp học hành không thuận lợi, tình cảm không suôn sẻ.

Khi ấy, nếu cha mẹ không biết cách trò chuyện, hướng dẫn con cái mà chỉ mắng mỏ, đưa ra những yêu cầu quá khắt khe thì con cái dễ nảy sinh cảm giác mệt mỏi, chán chường, thậm chí phản nghịch, không còn muốn nghe theo lời cha mẹ.